Barrera celebró el feriado del 12 de octubre y destacó su impacto en el turismo

El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, valoró que el gobierno nacional haya revertido la decisión y mantenga el viernes 10 de octubre como feriado. Consideró que se trata de “una fecha muy importante para el turismo argentino” y resaltó que la medida permitirá dar un impulso clave al sector en la previa de la temporada de verano.

Barrera explicó que la iniciativa surgió de un reclamo de distintos distritos turísticos del país: “Fueron varios municipios los que trabajaron por esto, como Villa General Belgrano de Córdoba, otros de Mendoza y Neuquén”. En ese marco, subrayó la relevancia de los fines de semana largos para la economía local: “Para nosotros el primer fin de semana largo más importante es el de Carnaval y el segundo el del 12 de octubre. Esto es una bocanada de aire fresco, nos da la posibilidad de trabajar y de encarar la última etapa hacia la temporada”.

En cuanto a la organización de la tradicional Fiesta de la Diversidad Cultural, el jefe comunal señaló que ya comenzaron a reprogramar las actividades: “La próxima semana comenzarán las reuniones para reestructurar la fiesta y hacer lo que sabemos hacer, para que la gente pueda venir a visitarnos y pasar un momento agradable en familia”.

El evento contará con atractivos característicos como la paella gigante, el desfile de carrozas, la presencia de food trucks y el acompañamiento de emprendedores, artistas y artesanos locales.

Finalmente, Barrera también hizo referencia al escenario electoral de cara a los comicios del 7 de octubre. “Es importante que la gente vaya a votar, para ponerle freno a este gobierno y que la motosierra no entre a los Concejos Deliberantes ni en la Legislatura provincial, y para poder desarrollar todos los proyectos del Gobernador Axel Kicillof en los 135 distritos”, afirmó.