Máximo Kirchner encabezó un “Encuentro de la Militancia” en Ensenada y aseguró: “Los milagros se construyen”

El jefe del bloque del Frente de Todos (FdT) en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, afirmó que “en el pueblo está la fortaleza” y pidió “trabajar en cada barrio para construir una victoria”, al encabezar el Encuentro de la Militancia por la Solidaridad y el Trabajo en la localidad bonaerense de Ensenada.

“No hay lugar para la tristeza y la melancolía. Me acuerdo en 2010, luego de la primera intervención que le realizaron a Néstor (Kirchner) no hacía otra cosas que trabajar, trabajar y trabajar. Nunca lo vi victimizarse ante una situación y cuando sintió que su fuerza no alcanzaba recurrió a su pueblo, porque ahí está la fortaleza y en su gente está la información del futuro”, señaló el legislador al recordar la figura de su padre y expresidente ante una nutrida concurrencia.

En este encuentro participaron la primera candidata a diputada nacional por el FdT en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz; el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; su par bonaerense, Andrés Larroque; y el intendente local, Mario Secco, entre otros dirigentes.

Máximo Kirchner ponderó en el acto el trabajo de quienes durante la pandemia de coronavirus “trabajaron para cuidar al pueblo argentino”, y consideró que los años de la gestión de Cambiemos “fueron muy duros por las ideas económicas que se expresaron”.

“Y hubo un sector de la clase política incapaz de levantar la voz durante el gobierno de (Mauricio) Macri. Sobre todo cuando arremetían contra el pueblo y veíamos la caída del poder adquisitivo de los trabajadores. Un sector que tampoco supo resolver en el seno de la política para qué lado debe ir Argentina”, apuntó.

“Dejemos todo y pongamos lo mejor de nosotros para poner a la Argentina de pie. A trabajar, a marchar y a construir una victoria”. • Máximo Kirchner junto a @vtolosapaz en Ensenada. ☀️❤️ pic.twitter.com/xSshHFEym7 — TOD☀️S (@FrenteDeTodos) October 2, 2021

El santacruceño aseguró que cuando la militancia se organiza “los milagros se construyen” e instó a los adherentes del FdT a involucrase con “el destino de sus barrios, de sus escuelas, de sus universidades”.

“Trabajemos por una militancia que hará mejorar las condiciones de vida y que hará que surjan los dirigentes que en el futuro representarán a nuestro pueblo. Les pido que la inspiración nos encuentres trabajando, porque nada sucederá porque si”, subrayó.

El diputado nacional evaluó que “otro tiempo está comenzando” y afirmó que el país “debe volver a crecer”, pero advirtió que “sobre el pueblo hay un yunque que no solicitó”, al referirse a la deuda que dejó Macri.

En referencia a la gestión que María Eugenia Vidal cumplió como gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Kirchner la acusó de “sacar chapa de gatito y maleva por no abrir hospitales no debería ser lo que el pueblo quiera para sí mismo”.

Kirchner reconoció que en los meses de pandemia “parecía que la gente estaba en la cima del agobio, pero poco a poco se fueron consiguiendo las vacunas, fundamentales y centrales para estar reunidos hoy acá, o para que muchos argentinos vuelvan a los estadios a alentar a su equipo”.

Además, recordó los vencimientos de 2022 por el endeudamiento con el FMI contraído por Macri y explicó que “18 mil millones de dólares que son menos plata que el Estado argentino tiene para invertir en salud en las provincias y en los pueblos”.

“Les pido por favor que usemos la palabra invertir. Es una vergüenza que en pleno siglo XXI hablemos de gasto público cuando invertimos en salud. ¿No hemos aprendido en esta pandemia? ¿Qué más le hace falta a los economistas para entender que un pueblo debe prepararse siempre para poder salir adelante y resistir en ese momento, que los Excel y las políticas liberales nunca imaginan?”, cuestionó.

El jefe de la bandada oficialista en Diputados recordó la pandemia de la Gripe A, ocurrida en 2009, cuando el peronismo perdió las elecciones de medio término en la provincia de Buenos Aires con Néstor Kirchner como candidato, y advirtió que “ahora existe la posibilidad de revertir el resultado” adverso que el oficialismo cosechó en las PASO.

“En 2009 tuvimos una pandemia menor que está. También tuvimos un colorado del otro lado (Francisco de Narváez). Hoy tenemos algo que no teníamos en ese momento, las PASO. Podemos revertir lo que no pudo Néstor. Pero eso no va a pasar porque yo le diga acá arriba, sino porque ustedes lo van a militar barrio por barrio”, destacó.

Máximo Kirchner sostuvo que “no es una casualidad” que en la Ciudad de Buenos Aires se hayan votado jefes de Gobierno “con una mirada de unas pocas manzanas donde viven y trabajan para someter al pueblo argentino a una lógica de un sistema financiero”.

“¿Ustedes quieren como presidente a otro jefe de gobierno porteño que no entiende lo que le pasa a su país? ¿Quieren que vuelva Mauricio Macri, María Eugenia Vidal? ¿Quieren los tarifazos? Entonces dejemos todo y pongamos lo mejor de nosotros para poner a la Argentina de pie. A trabajar, a marchar y a construir una victoria”, exhortó.

Fuente: Télam