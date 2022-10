Ganó un 0km y decidió vender su auto familiar para ayudar a otros compañeros: “Que la bendición no se corte conmigo”

Luis Gómez, trabajador petrolero de Ensenada que ganó un auto 0 kilómetros en la cena del SUPEH Ensenada. Junto a su familia decidió vender su auto para ayudar a compañeros que no cuentan con vehículo.

“Todavía no caigo. Llegué a mi casa a las 3 de la mañana y levanté a todos a los gritos”, contó Luis Gómez a Todo Provincial RADIO.

Luis está casado y tiene tres hijos. Trabaja en el mantenimiento del canal que pasar por dentro de la refinería YPF La Plata y también en la remediación de suelos.

El sábado ganó uno de los 2 autos Fiat Cronos 0 kilómetros y 10 motos que sorteó el Sindicato Único de Petroleros e hidrocarburiferos de Ensenada (SUPEH) durante una cena por el Día del Trabajador Petrolero que reunió a más de 1900 afiliados, dirigentes gremiales, políticos y sociales.

“En la quiniela el número de Luis y mi esposa que se llama Iris es el 24, por eso siempre lo eligimos. Por eso agarré el 1424 y salió“, contó el trabajador de Ensenada.

Junto a su familia decidió vender su auto para ayudar a otros compañeros. “Tenemos un Renault 11 a gas que pudimos comprar a duras penas para por llegar a horario y también lograr los premios salariales que consiguió la comisión”, explicó Luis.

Y contó: “Somos cristianos y se que Dios me bendijo. La idea es vender nuestro auto y ayudar a tres compañeros que no tienen vehículo para ir al trabajo. A uno de ellos le robaron la bicicleta hace poco”.

“Queremos disfrutar del 0km que sería imposible comprar. La idea es vender nuestro autito anterior para ayudar a los compañeros. Lo que Dios puso en mi corazón lo tengo que cumplir. Así como recibimos hay que saber dar, que la bendición no se corte conmigo“, expresó.

Y recordó: “Cuando vine del Chaco no tenía nada y hubo personas que se acercaron y me dieron una chapa o una bolsa de clavos y eso es un montón. Por eso también quiero ayudar a los demás, se lo que se siente necesitar y lo que alguien que no te conoce te ayude”.