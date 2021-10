Guillermo Kane: “Ferraresi se fue de Avellaneda sin urbanizar una sola villa”

El candidato a diputado provincial por el Frente de Izquierda Unidad Guillermo Kane participó de una charla con vecinos de Villa Inflamable, Avellaneda. El dirigente del PO habló de la “creciente ruptura de sectores de los trabajadores con el peronismo”.

“Hicieron campaña diciendo ‘la vida que queremos’ y condenan a las barriadas obreras a vivir contaminadas, sin los servicios esenciales y con un terrible déficit habitacional. Ferraresi se apuró a hacer actos electorales mostrando unas pocas viviendas realizadas como Ministro de Hábitat. Se fue de Avellaneda sin urbanizar una sola villa”, apuntó el candidato del FIT Unidad.

Y amplió: “Esto significa incluso el incumplimiento del fallo de la Corte Suprema de reubicar en condiciones dignas de vivienda a los habitantes de Villa Inflamable por estar en condiciones de contaminación que la hacen inhabitables. Las petroleras siguen contaminando, el barrio sigue igual. Mientras tanto su patrimonio se multiplica con la operación en el mercado inmobiliario y de construcción.”

Para Kene todas las medidas del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat nacional “son en función de esos negociados”, y aseguró: “Está preparando la entrega de la costa al emprendimiento Costa del Plata de Techint, posible, gracias a un cambio de la Ley de Bosques que hizo pasar Vidal como gobernadora con votos peronistas”.

Distintas organizaciones ambientales se oponen a esta urbanización en la costa del Río de la Plata. El proyecto propone la construcción de una especie de “Puerto Madero 2” en la selva marginal de Avellaneda y Quilmes, zona de humedales que cumple una función importante para la absorción del excedente de agua y también para la preservación de la biodiversidad.

“Esto hará crecer las inundaciones que ya son muy graves en el distrito. La ordenanza municipal que adelanta la posibilidad de expropiar dentro de 8 años a las obras sin terminar no da lugar a un acceso a la vivienda, si no a que se venda a la baja en el mercado inmobiliario. Ferraresi juega de los dos lados del mostrador para beneficiarse él, no para resolver la carencia habitacional”, denunció Kane.

El dirigente del PO aseguró que “se siguen sumando vecinos al Frente de Izquierda en Avellaneda y en todos los distritos obreros”, porque “saben que la oposición de derecha no va a mejorar la situación de hambre y entrega que se está sufriendo”.

“El peronismo piensa remontar la elección con la presión y las dádivas de los punteros. Vamos a protagonizar una movilización excepcional de trabajadores y jóvenes por sus intereses, trabajo, vivienda, salario, educación y salud pública que va a consagrar un salto histórico de la izquierda en la clase obrera de Argentina”, concluyó.