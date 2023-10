Massa y Kicillof en una recorrida histórica iniciando en el KM0 del peronismo y cerrando ante miles de personas en La Matanza

En una entrevista brindado a un medio nacional el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa contó “al funcionario lo fabrica el día que pagué las jubilaciones en las calesitas” y recuerda “Estábamos con el corralito, veníamos de la caída del 13%, De La Rúa, salida, Cavallo, Bullrich. Y estaba el corralito a los bancos”.

“Lo voy a ver a Pignanelli, que era presidente del Banco Central, ahí lo conocí. Había que pagar las jubilaciones y no había sistema financiero. Y habíamos conseguido armar un dispositivo que era pagar en calesitas, canchas, panaderías. Siempre me acuerdo que uno de los lugares donde se pagaron jubilaciones fue en la cancha de Colón“, relata el candidato a presidente de UxP.

“HABÍA QUE PAGARLE EN UNA SEMANA LA JUBILACIÓN A 3 MILLONES DE JUBILADOS SIN BANCOS”

Sobre la situación que se vivía pos 2001, Sergio Massa rememora “Imagínate, estamos hablando de pagarle en una semana la jubilación a 3 millones de personas, sin bancos. Me acuerdo que tuvo mucha repercusión porque en la calesita de Flores pagábamos en la caja de la calesita”.

“Imagínate informarle a los jubilados de cada región dónde cobraban, que iba tal banco a la calesita, que iba a tal banco a una cancha. En la cancha de Atlanta también se usaban las boleterías”, cuenta Massa.

“Y en ese momento teníamos un problema que era transportar el dinero del Banco Central a los tesoros regionales. Y no podíamos sacar del Banco Central los camiones de caudales porque estaba alrededor de los amparistas. Entonces Pignanelli me decía “yo te quiero ayudar, pibe.. pero no podemos sacar los camiones de caudales”, afirmó el ex titular de ANSES por aquellos años.

“LA IMPORTANCIA DE CRÓNICA TV PARA PODER SACAR LOS CAUDALES”

Sobre como se realizó el operativo para poder destrabar el problema, Massa contó “se me ocurrió una pequeña mentirilla, que fue que hagan una amenaza de bomba al Banco Central, Crónica titula, y entonces la policía despeja y en el despeje sacamos los camiones de caudales para pagar a los jubilados”.

“Tuvo una épica muy grande entre los laburantes de ANSES. Terrible. Fue de esas cosas que un organismo que venía re castigado sintió que volvía a vivir. Y a partir de ahí, fueron 6 años, yo estuve 6 años al frente de ANSES. Y a partir de ahí fue un tractor el organismo”, afirma Sergio Massa.

“Fue muy al principio. Me gané el respeto de la gente, del organismo, siendo muy joven. Y me ganó un lugar de consideración en la opinión pública”, concluyó Sergio Massa, candidato a presidente por Unión por la Patria.