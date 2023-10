Massa: “Hasta que no los vea presos no paro, me voy a ocupar de que vayan en cana”

En medio de una nueva corrida cambiaria que llevó el dólar blue a superar la barrera de los mil pesos, el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, mantuvo en la sede de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y responsabilizó a “4 o 5 vivos” a los que dijo que “va a meter presos”.

“Lo que les quiero decir es que de la misma manera que lo tuve con las primarias, tengo claro que no son esos 4 o 5 vivos que están jugando al arbitraje, me voy a ocupar”. aseguró Massa ante empresarios.

Y agregó: “La vez pasada se me escapó a Uruguay el jefe, esta vez me voy a ocupar de que no se escape y vaya a cana, porque creo que alguna vez en la Argentina el que especula con el ahorro de la gente y el que sobre los arbitrajes genera ganancias ilegales extraordinarias, tiene que ir preso”.

En medio de una corrida cambiaria que llevó al dólar blue a superar la barrera de los mil pesos, Massa apuntó: “Creo que la Argentina necesita algunos presos sobre la base de la especulación del ahorro de la gente y del patrimonio de las empresas y creo que es tiempo de ponerle el límite”.

“Desde la política hay que ponerles el límite a los irresponsables y con el poder del Estado hay que ponerle el límite a los delincuentes que juegan por el patrimonio y el ahorro de la gente”, reforzó.

En ese sentido, consideró: “Yo puedo ganar o perder una elección porque eso es secundario, pero tengan la plena seguridad de que de acá al 10 de diciembre me voy a ocupar de ver esos 4 ó 5 pícaros en cana. Y se los digo para que después no empecemos porque se atacan al mercado, las libertades, hasta que no los vea presos, no paro”.