La provincia advierte que se perdieron 15 mil puestos de trabajo en un mes

Bajo el lema “Sembrando organización, cosechando futuro”, comenzó en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) un ciclo de tres jornadas dedicadas al cooperativismo agropecuario y agroalimentario. La actividad se inició este martes con el 5° Congreso de Cooperativas Agropecuarias y Agroalimentarias de la provincia de Buenos Aires, continuará el miércoles con las Duodécimas Jornadas de la Agricultura Familiar y finalizará el jueves con actividades integrales.

En la apertura, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, defendió la producción bonaerense y cuestionó el modelo económico del presidente Javier Milei. “El verdadero desarrollo agropecuario requiere del cooperativismo como pilar. El modelo cooperativo es democratización de la producción y crecimiento de los individuos”, expresó.

El funcionario instó a “superar el desarraigo con más trabajo en el interior” y criticó duramente la orientación económica nacional: “Hoy estamos ante un modelo que mira la timba financiera y no la producción. La propuesta del Gobierno nacional para el agro es que hagan ‘carry trade’. Nosotros necesitamos más productores y productoras”.

Soberanía y trabajo conjunto

Rodríguez enfatizó la importancia de “cooperar entre cooperativas” y defendió la producción nacional: “Nos quieren vender que se puede importar todo, incluso alimentos. Pero producir nuestros alimentos es construir soberanía: productiva, tecnológica y alimentaria”.

Recordó que, al asumir su cargo en 2019, muchas cooperativas estaban al borde de cerrar. “Empezamos a trabajar para que no se cayeran y luego nos propusimos tener más cooperativas. Así nació la Incubadora de Cooperativas, con la que ya se crearon más de 130 nuevas”, celebró.

Programa de actividades

El martes se desarrollaron mesas temáticas sobre cooperativas frutícolas, florícolas y hortícolas, así como espacios sobre educación, nuevas tecnologías y balance social cooperativo, con cierre cultural y funcionamiento de los Mercados Bonaerenses.

El miércoles 13, en el marco de la agricultura familiar, se realizará la apertura institucional y la entrega del premio “Don José Lizarraga”. Habrá debates sobre el sector, intercambios de semillas y mesas de trabajo sobre género, tecnologías colaborativas y participación juvenil, además de un festival de cine rural y degustaciones.

El jueves se presentará el libro Las agriculturas familiares en la Argentina: una década de debates, se desarrollará la mesa “Alimentar ciudades, alimentar territorios”, un taller de producción de semillas y el conversatorio “Cooperando hay futuro”. El evento culminará con un cierre institucional y la reafirmación del compromiso del Ministerio con el sector productivo bonaerense.

Amplia participación

En la apertura participaron Guillermo “Nano” Cara, secretario de Gobierno de La Plata; Gildo Onorato, presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC); Sara Williams, vicedecana de Veterinaria; Gabriel Keil, vicedecano de Ciencias Agrarias; Mario Raiteri, secretario de Coninagro; Silvio Antinori, vicepresidente de FECOFE; y Amanda Velasco, de la Cooperativa La 197.

También asistieron el intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, autoridades de AFA, FECOFE, ACA, cooperativas apícolas y representantes de Brasil, Uruguay y República Dominicana. En el cierre participará Ariel Guarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI).