Caravana de Milei en Lomas: “Todo fue una provocación para tapar los audios”, dijo el ministro de Seguridad bonaerense

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó este miércoles que una persona quedó detenida por el ataque a Milei en Lomas de Zamora, aunque consideró como una “provocación” la caravana libertaria realizada en esa localidad del sur del conurbano.

“Quedó una persona de las dos detenidas por la causa a cargo del juzgado federal de Lomas de Zamora”, aseguró Alonso en declaraciones televisivas. En ese marco, precisó que hay otro atacante que quedó procesado, pero fue liberado por la justicia.

Tras repudiar la agresión contra el jefe de Estado, Alonso calificó la recorrida como una “puesta en escena” y remarcó: “Hicieron un acto que sabíamos que no iba a ser bienvenido en ese lugar. Eligió ir a un lugar donde está muy mal en las encuestas”.

De todos modos, advirtió que “nada justifica la violencia”, aunque insistió en que “todo fue una provocación que busca tapar los audios que hablan de un problema de corrupción que el Gobierno tiene que explicar”, en alusión a la causa por presuntas coimas a funcionarios libertarios.

Una caravana de campaña encabezada por el Presidente en Lomas de Zamora terminó con incidentes graves, cuando un grupo de personas arrojó piedras y otros objetos contra el vehículo que lo trasladaba. Como consecuencia de los ataques, la comitiva presidencial debió ser evacuada de urgencia.