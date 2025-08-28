Sin categoría
Caravana de Milei en Lomas: “Todo fue una provocación para tapar los audios”, dijo el ministro de Seguridad bonaerense
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó este miércoles que una persona quedó detenida por el ataque a Milei en Lomas de Zamora, aunque consideró como una “provocación” la caravana libertaria realizada en esa localidad del sur del conurbano.
“Quedó una persona de las dos detenidas por la causa a cargo del juzgado federal de Lomas de Zamora”, aseguró Alonso en declaraciones televisivas. En ese marco, precisó que hay otro atacante que quedó procesado, pero fue liberado por la justicia.
Tras repudiar la agresión contra el jefe de Estado, Alonso calificó la recorrida como una “puesta en escena” y remarcó: “Hicieron un acto que sabíamos que no iba a ser bienvenido en ese lugar. Eligió ir a un lugar donde está muy mal en las encuestas”.
De todos modos, advirtió que “nada justifica la violencia”, aunque insistió en que “todo fue una provocación que busca tapar los audios que hablan de un problema de corrupción que el Gobierno tiene que explicar”, en alusión a la causa por presuntas coimas a funcionarios libertarios.
Una caravana de campaña encabezada por el Presidente en Lomas de Zamora terminó con incidentes graves, cuando un grupo de personas arrojó piedras y otros objetos contra el vehículo que lo trasladaba. Como consecuencia de los ataques, la comitiva presidencial debió ser evacuada de urgencia.
La provincia advierte que se perdieron 15 mil puestos de trabajo en un mes
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, informó esta mañana en conferencia de prensa que la actividad productiva cayó un 0,7%, con un fuerte retroceso en la industria automotriz y en los materiales no metálicos, ligados a la construcción. Además, reveló que se perdieron 15 mil puestos de trabajo respecto del mes pasado.
Bianco alertó sobre los índices de morosidad, que se encuentran en el nivel “más alto” de los últimos 18 meses. Según explicó, se triplicó la morosidad de los créditos porque la gente no tiene cómo pagarlos. “El incumplimiento del sector privado llegó al 2,9% del total de la morosidad promedio. Hoy la gente no puede pagar las tarjetas de crédito”, remarcó.
En su repaso de los principales indicadores, el ministro señaló que la producción industrial cayó 3,3% interanual respecto de julio y un 1,4% en relación a junio, de acuerdo a los datos del INDEC. Asimismo, detalló que entre noviembre de 2023 y mayo de 2025 se perdieron 15.564 empresas formales y 223.537 puestos de trabajo.
Bianco también mencionó que las ventas minoristas de las pymes durante el Día de la Niñez cayeron un 0,3% respecto del año pasado, con un gasto promedio real desplomado en un 21,1%, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
“El relato que quiere instalar el Gobierno nacional de que a la economía real le está yendo bien es claramente falso”, concluyó Bianco.
Julio Alak anunció la nueva bajada en City Bell de la Autopista La Plata – Buenos Aires
El intendente de La Plata, Julio Alak, junto al presidente de Autopistas Buenos Aires (AUBASA), José Arteaga, anunció el llamado a licitación para la obra de la nueva bajada de la Autopista Buenos Aires-La Plata en City Bell, durante un acto realizado en la sede del Club Banco Provincia.
“Esta obra no solo facilita la vida cotidiana de miles de vecinos, sino que también potencia la actividad económica y turística, abriendo nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo«, destacó Alak, acompañado por el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa, y la diputada provincial Lucía Iañez.
En la misma línea, Arteaga sostuvo: “Esta obra es una deuda histórica de la provincia con su ciudad capital. Es una obra de casi 22 millones de dólares, que va a tardar entre 18 y 20 meses su ejecución. Estamos muy contentos de darle este aporte a nuestra ciudad«.
Con una inversión de 21,9 millones de dólares y un plazo estimado de 18 meses, los trabajos permitirán la construcción de una nueva conexión vial entre la Autopista Buenos Aires-La Plata y el Camino Parque Centenario (Ruta Provincial N°14), atravesando los partidos de La Plata y Ensenada.
La obra beneficiará a más de 36.000 usuarios, generará cerca de 100 puestos de trabajo y mejorará la vinculación estratégica entre la autopista y el norte del partido, aliviando el tránsito en el acceso de Villa Elisa y en la calle 415 de Ensenada. Además, busca reducir los tiempos de viaje, mejorar la seguridad vial e impulsar el desarrollo productivo y turístico de la región.
En abril, Alak y el gobernador Axel Kicillof ya habían inaugurado el empalme de la autopista con la bajada de la avenida 520, una obra clave para la zona florihortícola, industrial, comercial y sanitaria.
Bajada City Bell: detalles técnicos de la obra
El proyecto contempla un enlace vial de 2 kilómetros con dos carriles en doble sentido, incluyendo:
- Finalización del puente existente sobre la autopista y construcción de un distribuidor inicial.
- Dos viaductos: uno de 364 metros sobre vías del ferrocarril Roca y el Arroyo Carnaval, y otro de 168 metros sobre el Arroyo Marín.
- Un puente de 56 metros sobre el Arroyo Martín, conectando con el Camino Parque Centenario.
- Pavimento, iluminación, señalización, forestación y barandas de defensa.
En total, se requerirá el movimiento de 150.000 m³ de suelos, 15.000 toneladas de pavimento asfáltico y 8.500 m³ de hormigón destinados a puentes y viaductos.
Detectan influenza aviar H5 en gallinas ponedores de Los Toldos y suspenden exportaciones
El Senasa confirmó por diagnóstico de laboratorio un caso positivo de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en aves de corral de un establecimiento de gallinas ponedoras ubicado en la ciudad de Los Toldos, provincia de Buenos Aires.
El predio había notificado la presencia de signos clínicos compatibles con la enfermedad, lo que motivó la rápida intervención del organismo sanitario y el análisis de muestras, que dieron resultado positivo.
Para contener el virus y evitar su propagación, el Senasa estableció una Zona de Control Sanitario (ZCS), que incluye un perifoco de 3 km alrededor del brote con medidas de bioseguridad y restricción de movimientos, y una zona de vigilancia de 7 km en la que se realizan tareas de monitoreo, control y rastrillaje epidemiológico.
Las acciones sanitarias previstas contemplan el despoblamiento del establecimiento afectado, la disposición final de las aves y la aplicación de protocolos de limpieza y desinfección. El organismo aclaró que la zona en la que se detectó el caso no es un área de producción avícola significativa.
Con este hallazgo, la Argentina informará a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y suspenderá temporalmente las exportaciones aviares a los países con los que mantiene acuerdos como libre de la enfermedad. Sin embargo, continuará comerciando con aquellos Estados que reconocen la estrategia de zonificación y compartimentos libres de IAAP.
En caso de que no surjan nuevos brotes y transcurridos 28 días posteriores al sacrificio, limpieza y desinfección, el país podrá autodeclararse libre de influenza aviar ante la OMSA y restablecer su estatus sanitario, lo que permitirá el reinicio de las exportaciones.