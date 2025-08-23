Julio Alak anunció la nueva bajada en City Bell de la Autopista La Plata – Buenos Aires

El intendente de La Plata, Julio Alak, junto al presidente de Autopistas Buenos Aires (AUBASA), José Arteaga, anunció el llamado a licitación para la obra de la nueva bajada de la Autopista Buenos Aires-La Plata en City Bell, durante un acto realizado en la sede del Club Banco Provincia.

“Esta obra no solo facilita la vida cotidiana de miles de vecinos, sino que también potencia la actividad económica y turística, abriendo nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo«, destacó Alak, acompañado por el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa, y la diputada provincial Lucía Iañez.

En la misma línea, Arteaga sostuvo: “Esta obra es una deuda histórica de la provincia con su ciudad capital. Es una obra de casi 22 millones de dólares, que va a tardar entre 18 y 20 meses su ejecución. Estamos muy contentos de darle este aporte a nuestra ciudad«.

Con una inversión de 21,9 millones de dólares y un plazo estimado de 18 meses, los trabajos permitirán la construcción de una nueva conexión vial entre la Autopista Buenos Aires-La Plata y el Camino Parque Centenario (Ruta Provincial N°14), atravesando los partidos de La Plata y Ensenada.

La obra beneficiará a más de 36.000 usuarios, generará cerca de 100 puestos de trabajo y mejorará la vinculación estratégica entre la autopista y el norte del partido, aliviando el tránsito en el acceso de Villa Elisa y en la calle 415 de Ensenada. Además, busca reducir los tiempos de viaje, mejorar la seguridad vial e impulsar el desarrollo productivo y turístico de la región.

En abril, Alak y el gobernador Axel Kicillof ya habían inaugurado el empalme de la autopista con la bajada de la avenida 520, una obra clave para la zona florihortícola, industrial, comercial y sanitaria.

Bajada City Bell: detalles técnicos de la obra

El proyecto contempla un enlace vial de 2 kilómetros con dos carriles en doble sentido, incluyendo:

Finalización del puente existente sobre la autopista y construcción de un distribuidor inicial.

Dos viaductos: uno de 364 metros sobre vías del ferrocarril Roca y el Arroyo Carnaval, y otro de 168 metros sobre el Arroyo Marín.

sobre vías del ferrocarril Roca y el Arroyo Carnaval, y otro de sobre el Arroyo Marín. Un puente de 56 metros sobre el Arroyo Martín, conectando con el Camino Parque Centenario.

sobre el Arroyo Martín, conectando con el Camino Parque Centenario. Pavimento, iluminación, señalización, forestación y barandas de defensa.

En total, se requerirá el movimiento de 150.000 m³ de suelos, 15.000 toneladas de pavimento asfáltico y 8.500 m³ de hormigón destinados a puentes y viaductos.