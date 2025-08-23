Sin categoría
Julio Alak anunció la nueva bajada en City Bell de la Autopista La Plata – Buenos Aires
El intendente de La Plata, Julio Alak, junto al presidente de Autopistas Buenos Aires (AUBASA), José Arteaga, anunció el llamado a licitación para la obra de la nueva bajada de la Autopista Buenos Aires-La Plata en City Bell, durante un acto realizado en la sede del Club Banco Provincia.
“Esta obra no solo facilita la vida cotidiana de miles de vecinos, sino que también potencia la actividad económica y turística, abriendo nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo«, destacó Alak, acompañado por el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa, y la diputada provincial Lucía Iañez.
En la misma línea, Arteaga sostuvo: “Esta obra es una deuda histórica de la provincia con su ciudad capital. Es una obra de casi 22 millones de dólares, que va a tardar entre 18 y 20 meses su ejecución. Estamos muy contentos de darle este aporte a nuestra ciudad«.
Con una inversión de 21,9 millones de dólares y un plazo estimado de 18 meses, los trabajos permitirán la construcción de una nueva conexión vial entre la Autopista Buenos Aires-La Plata y el Camino Parque Centenario (Ruta Provincial N°14), atravesando los partidos de La Plata y Ensenada.
La obra beneficiará a más de 36.000 usuarios, generará cerca de 100 puestos de trabajo y mejorará la vinculación estratégica entre la autopista y el norte del partido, aliviando el tránsito en el acceso de Villa Elisa y en la calle 415 de Ensenada. Además, busca reducir los tiempos de viaje, mejorar la seguridad vial e impulsar el desarrollo productivo y turístico de la región.
En abril, Alak y el gobernador Axel Kicillof ya habían inaugurado el empalme de la autopista con la bajada de la avenida 520, una obra clave para la zona florihortícola, industrial, comercial y sanitaria.
Bajada City Bell: detalles técnicos de la obra
El proyecto contempla un enlace vial de 2 kilómetros con dos carriles en doble sentido, incluyendo:
- Finalización del puente existente sobre la autopista y construcción de un distribuidor inicial.
- Dos viaductos: uno de 364 metros sobre vías del ferrocarril Roca y el Arroyo Carnaval, y otro de 168 metros sobre el Arroyo Marín.
- Un puente de 56 metros sobre el Arroyo Martín, conectando con el Camino Parque Centenario.
- Pavimento, iluminación, señalización, forestación y barandas de defensa.
En total, se requerirá el movimiento de 150.000 m³ de suelos, 15.000 toneladas de pavimento asfáltico y 8.500 m³ de hormigón destinados a puentes y viaductos.
Detectan influenza aviar H5 en gallinas ponedores de Los Toldos y suspenden exportaciones
El Senasa confirmó por diagnóstico de laboratorio un caso positivo de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en aves de corral de un establecimiento de gallinas ponedoras ubicado en la ciudad de Los Toldos, provincia de Buenos Aires.
El predio había notificado la presencia de signos clínicos compatibles con la enfermedad, lo que motivó la rápida intervención del organismo sanitario y el análisis de muestras, que dieron resultado positivo.
Para contener el virus y evitar su propagación, el Senasa estableció una Zona de Control Sanitario (ZCS), que incluye un perifoco de 3 km alrededor del brote con medidas de bioseguridad y restricción de movimientos, y una zona de vigilancia de 7 km en la que se realizan tareas de monitoreo, control y rastrillaje epidemiológico.
Las acciones sanitarias previstas contemplan el despoblamiento del establecimiento afectado, la disposición final de las aves y la aplicación de protocolos de limpieza y desinfección. El organismo aclaró que la zona en la que se detectó el caso no es un área de producción avícola significativa.
Con este hallazgo, la Argentina informará a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y suspenderá temporalmente las exportaciones aviares a los países con los que mantiene acuerdos como libre de la enfermedad. Sin embargo, continuará comerciando con aquellos Estados que reconocen la estrategia de zonificación y compartimentos libres de IAAP.
En caso de que no surjan nuevos brotes y transcurridos 28 días posteriores al sacrificio, limpieza y desinfección, el país podrá autodeclararse libre de influenza aviar ante la OMSA y restablecer su estatus sanitario, lo que permitirá el reinicio de las exportaciones.
Javier Rodríguez: “El cooperativismo tiene potencial para ser la columna vertebral del sector agropecuario»
Bajo el lema “Sembrando organización, cosechando futuro”, comenzó en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) un ciclo de tres jornadas dedicadas al cooperativismo agropecuario y agroalimentario. La actividad se inició este martes con el 5° Congreso de Cooperativas Agropecuarias y Agroalimentarias de la provincia de Buenos Aires, continuará el miércoles con las Duodécimas Jornadas de la Agricultura Familiar y finalizará el jueves con actividades integrales.
En la apertura, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, defendió la producción bonaerense y cuestionó el modelo económico del presidente Javier Milei. “El verdadero desarrollo agropecuario requiere del cooperativismo como pilar. El modelo cooperativo es democratización de la producción y crecimiento de los individuos”, expresó.
El funcionario instó a “superar el desarraigo con más trabajo en el interior” y criticó duramente la orientación económica nacional: “Hoy estamos ante un modelo que mira la timba financiera y no la producción. La propuesta del Gobierno nacional para el agro es que hagan ‘carry trade’. Nosotros necesitamos más productores y productoras”.
Soberanía y trabajo conjunto
Rodríguez enfatizó la importancia de “cooperar entre cooperativas” y defendió la producción nacional: “Nos quieren vender que se puede importar todo, incluso alimentos. Pero producir nuestros alimentos es construir soberanía: productiva, tecnológica y alimentaria”.
Recordó que, al asumir su cargo en 2019, muchas cooperativas estaban al borde de cerrar. “Empezamos a trabajar para que no se cayeran y luego nos propusimos tener más cooperativas. Así nació la Incubadora de Cooperativas, con la que ya se crearon más de 130 nuevas”, celebró.
Programa de actividades
El martes se desarrollaron mesas temáticas sobre cooperativas frutícolas, florícolas y hortícolas, así como espacios sobre educación, nuevas tecnologías y balance social cooperativo, con cierre cultural y funcionamiento de los Mercados Bonaerenses.
El miércoles 13, en el marco de la agricultura familiar, se realizará la apertura institucional y la entrega del premio “Don José Lizarraga”. Habrá debates sobre el sector, intercambios de semillas y mesas de trabajo sobre género, tecnologías colaborativas y participación juvenil, además de un festival de cine rural y degustaciones.
El jueves se presentará el libro Las agriculturas familiares en la Argentina: una década de debates, se desarrollará la mesa “Alimentar ciudades, alimentar territorios”, un taller de producción de semillas y el conversatorio “Cooperando hay futuro”. El evento culminará con un cierre institucional y la reafirmación del compromiso del Ministerio con el sector productivo bonaerense.
Amplia participación
En la apertura participaron Guillermo “Nano” Cara, secretario de Gobierno de La Plata; Gildo Onorato, presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC); Sara Williams, vicedecana de Veterinaria; Gabriel Keil, vicedecano de Ciencias Agrarias; Mario Raiteri, secretario de Coninagro; Silvio Antinori, vicepresidente de FECOFE; y Amanda Velasco, de la Cooperativa La 197.
También asistieron el intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, autoridades de AFA, FECOFE, ACA, cooperativas apícolas y representantes de Brasil, Uruguay y República Dominicana. En el cierre participará Ariel Guarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI).
Dos vuelos sanitarios de emergencia trasladaron a bebés a La Plata
En menos de 24 horas, el Sistema de Derivación y Emergencias bonaerense (SIES) concretó dos vuelos sanitarios de emergencia para trasladar a dos niñas desde el interior de la provincia hasta la ciudad de La Plata. Las pacientes, oriundas de Dolores y Trenque Lauquen, fueron ingresadas de manera inmediata en el Hospital “San Roque” de Gonnet y en el Hospital de Niños “Sor María Ludovica”.
Las bebés necesitaban atención médica de alta complejidad de forma urgente. Ante esta situación, la Dirección de Manejo de Emergencias Sanitarias, Catástrofes y Red de Atención Hospitalaria activó el operativo aéreo a través del SIES, que coordinó los traslados en helicóptero y avión sanitario.
Una de las niñas, Guadalupe, recién nacida y prematura, fue derivada en helicóptero al “San Roque” para ser atendida en la terapia intensiva pediátrica. La otra, Micaela, de apenas 24 horas de vida, viajó en avión sanitario hasta el Hospital de Niños “Sor María Ludovica”, donde fue recibida por el equipo de guardia especializado.
Con estos dos operativos, el SIES reafirma su rol clave para garantizar el traslado aéreo de emergencias y salvar vidas en situaciones críticas.