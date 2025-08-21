Información General
La espina dorsal invisible: Cómo los sistemas de refrigeración sostienen la vida moderna
En el tapiz de la infraestructura global, pocas tecnologías son tan vitales y, sin embargo, tan a menudo dadas por sentadas como los sistemas de refrigeración. Desde la cadena de suministro de alimentos que llega a nuestras mesas hasta los centros de datos que impulsan la economía digital, pasando por la conservación de vacunas y medicamentos, estos sistemas son los héroes anónimos que garantizan el bienestar y el progreso. Su complejidad y sofisticación van mucho más allá de un simple aire acondicionado; son una red crítica que protege productos, procesos y, en última instancia, nuestra calidad de vida.
Más allá de la nevera: Una tecnología de aplicación masiva
Cuando pensamos en refrigeración, la imagen que suele venir a la mente es la de una nevera o un congelador doméstico. Sin embargo, su alcance es inmenso. En la industria, los sistemas de refrigeración son el corazón de la logística. La «cadena de frío» global, que transporta productos perecederos de un continente a otro, depende de barcos, camiones y almacenes frigoríficos que mantienen una temperatura constante y precisa. Sin esta tecnología, el comercio internacional de alimentos frescos sería imposible, y la seguridad alimentaria de millones de personas estaría en riesgo.
Pero su importancia no se detiene ahí. En el sector farmacéutico, la producción y almacenamiento de vacunas, insulina y otros medicamentos esenciales requieren condiciones de temperatura extremadamente controladas. Un fallo en el sistema de refrigeración de un hospital o un laboratorio podría tener consecuencias devastadoras. De igual manera, en la industria química, estos sistemas son fundamentales para controlar las reacciones exotérmicas, prevenir explosiones y garantizar la estabilidad de los productos.
Los pilares de la eficiencia: Compresores y refrigerantes
En el corazón de la mayoría de los sistemas de refrigeración se encuentra el compresor, el motor que impulsa el ciclo de enfriamiento. Al comprimir un gas refrigerante, este aumenta su temperatura y presión. Luego, el gas se enfría y se condensa en un líquido, liberando el calor absorbido. El líquido refrigerante se expande y se vaporiza, extrayendo calor del entorno que se desea enfriar. Este ciclo continuo es lo que permite mantener temperaturas bajas.
La elección del refrigerante es otro aspecto crítico. Durante años, los clorofluorocarbonos (CFC) y los hidroclorofluorocarbonos (HCFC) fueron la norma, pero su impacto en la capa de ozono llevó a una transición global hacia alternativas más seguras. Hoy en día, los sistemas de refrigeración modernos utilizan refrigerantes HFC (hidrofluorocarbonos) o, cada vez más, refrigerantes naturales como el amoníaco (NH3) y el dióxido de carbono (CO2). Estos últimos, aunque requieren una manipulación cuidadosa, son más eficientes y tienen un impacto ambiental significativamente menor, lo que los convierte en la opción preferida para un futuro sostenible.
Sostenibilidad y el camino hacia el futuro
A medida que el mundo se enfrenta a los desafíos del cambio climático, la eficiencia energética de los sistemas de refrigeración ha cobrado una importancia sin precedentes. Estos sistemas son grandes consumidores de energía, y optimizar su rendimiento es crucial para reducir la huella de carbono global. La adopción de tecnologías avanzadas como los compresores de velocidad variable, los controles electrónicos inteligentes y los sistemas de recuperación de calor están ayudando a las industrias a ser más eficientes y a reducir sus costos operativos.
Además, el monitoreo remoto y el mantenimiento predictivo, habilitados por el Internet de las Cosas (IoT), permiten a las empresas detectar problemas potenciales antes de que ocurran fallas catastróficas. Este enfoque proactivo no solo ahorra dinero y previene la pérdida de productos, sino que también contribuye a una operación más estable y confiable. En última instancia, la evolución de los sistemas de refrigeración refleja el compromiso de la sociedad con un futuro más eficiente, seguro y sostenible. Son, sin duda, la infraestructura silenciosa que hace posible el mundo en el que vivimos.
Información General
Volcó una ambulancia en Ruta 5 y a las pocas horas volcó otra que iba a asistir a los heridos
La Ruta Nacional 5 fue escenario de dos graves siniestros viales protagonizados por ambulancias de La Pampa, ocurridos este martes en jurisdicción de Chivilcoy, en medio de un temporal que dejó más de 100 milímetros de lluvia acumulada hasta las 15 horas.
El primer vuelco sucedió alrededor de las 8 de la mañana en el kilómetro 140, a la altura de Gorostiaga. Una ambulancia de traslado proveniente de Santa Rosa perdió el control, despistó y terminó volcando. En la unidad viajaban cuatro adultos y una menor de 16 años, quienes no sufrieron lesiones de consideración.
El comisario mayor Miguel Ángel Costa, jefe de la Policía Vial Chivilcoy, señaló que las condiciones climáticas adversas fueron un factor determinante en el siniestro. La enfermera de 44 años que integraba el equipo de salud resultó con traumatismos leves y fue trasladada al Hospital Municipal. En tanto, una madre y su hija adolescente, que viajaban a Buenos Aires para un control postquirúrgico, fueron asistidas por una segunda ambulancia pampeana que circulaba detrás.
Según el perito Jorge Lasala, “el vehículo perdió el control por el agua acumulada, se cruzó protagonizando un trompo y concluyó en la banquina, golpeando contra el alambrado y un talud”. Un móvil de la policía de Suipacha y los choferes de la segunda ambulancia colaboraron en la evacuación de los ocupantes.
El segundo vuelco ocurrió a las 16:45, en el kilómetro 171,500, cuando otra ambulancia del Ministerio de Salud pampeano que se dirigía a asistir al personal del primer accidente también perdió el control y volcó. En este caso, el rodado era una Mercedes Benz Sprinter que circulaba hacia Chivilcoy.
El jefe de Bomberos de Chivilcoy, Héctor Alagia, informó que al llegar al lugar las personas ya habían salido por sus propios medios y habían sido trasladadas por unidades del SAME al Hospital Municipal. “Nosotros nos dedicamos a cortar el suministro eléctrico del vehículo”, explicó.
Los tres ocupantes –identificados como Silvio Gastón Sorati, Ángel Wilfredo Molina y Oscar Alberto Zaldorriaga, todos domiciliados en Santa Rosa– fueron derivados al hospital local, aunque ninguno presentó lesiones de gravedad.
Ambos siniestros quedaron vinculados a las intensas lluvias y a la acumulación de agua sobre la calzada, que generaron baja visibilidad y riesgo de hidroplaneo, complicando la circulación en la zona.
Información General
Condenan a un rugbier a pagar $110 millones por una golpiza en La Plata
La Justicia de La Plata condenó a un rugbier a pagar más de 110 millones de pesos por una golpiza ocurrida hace casi diez años en un bar de la ciudad. El fallo determinó que el joven fue responsable de las graves lesiones sufridas por la víctima y dispuso también una condena solidaria junto a otro deportista.
El hecho ocurrió en el bar El Copetín, en diagonal 74 y 59, cerrado desde abril de 2019. La víctima fue atacada en tres episodios distintos: primero dentro del local, con provocaciones sin lesiones; luego en la rambla de diagonal 74, donde recibió golpes leves; y finalmente en calle 18 entre 58 y 59, donde un fuerte golpe de puño le provocó las lesiones más severas.
Las pruebas, entre ellas grabaciones y testimonios, descartaron cualquier provocación de la víctima y reforzaron la calificación de golpiza en lugar de pelea.
La jueza Sandra Nilda Grahl, del Juzgado Civil Nº 17, resolvió que el principal agresor deberá abonar 110.112.276,76 pesos en concepto de incapacidad psicofísica, atención médica y daño moral. Además, junto al otro implicado, deberán pagar de forma solidaria 317.800 pesos por lesiones leves.
La víctima relató que tras la agresión debió ser sometida a una cirugía y actualmente tiene cuatro placas de titanio y 18 tornillos en el rostro. Explicó que, por la pérdida del nervio cóndilo mandibular, sufre dolores intensos y limitaciones físicas que afectan gravemente su vida cotidiana.
En el plano penal, los acusados evitaron el juicio ordinario mediante mecanismos alternativos: uno pidió la suspensión de juicio a prueba y el otro aceptó un juicio abreviado. Ambos reconocieron los hechos y pidieron disculpas en presencia del juez y la fiscalía.
Por su parte, el abogado de la víctima, Marcelo Szelagowski, subrayó el valor ejemplificador de la condena
Información General
Cuenta DNI subió la tasa de plazo fijo al 48% anual, la más alta del mercado
En menos de dos semanas, 30.000 personas invirtieron $49.300 millones en depósitos a plazo fijo directamente desde Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia. La aplicación ofrece una tasa promocional del 48%, la más alta del sistema financiero para este producto, lo que impulsó un crecimiento del 1.500% en el promedio diario de operaciones de plazos fijos del banco.
La nueva opción está disponible para todas las personas usuarias de la app, incluso jóvenes desde los 13 años, con una tasa que aumentó de 44% a 48% anual. Se puede invertir en plazos de 30, 60 o 90 días, con un monto mínimo de $1.000.
Un dato significativo es que el 54% de los usuarios que utilizaron esta herramienta solo tenían vínculo con el banco a través de la billetera digital, sin cobrar su sueldo ni tener otros productos contratados. El monto promedio de los plazos fijos constituidos fue de $1.671.800, y el 70% de las personas que realizaron depósitos no tenía ningún plazo fijo vigente previamente. Esto refleja el impacto de Cuenta DNI como motor de inclusión financiera.
Los plazos fijos desde la app no se renuevan automáticamente, lo que brinda mayor control sobre el ahorro. Por ejemplo, una inversión de $1.000.000 a 30 días genera un retorno de $39.425,05, que se acredita en la billetera digital al vencimiento.
Cuenta DNI se consolida como una política pública que democratiza el acceso a servicios financieros. Además de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora suma un instrumento de inversión simple y seguro, posicionándose como una de las billeteras digitales más completas del país.
“Cuenta DNI es una herramienta innovadora e inclusiva. Con esta funcionalidad estamos acercando una opción de inversión segura a todas las personas mayores de 13 años, con el respaldo de un banco con más de 200 años de trayectoria”, destacó Juan Cuattromo, presidente de Banco Provincia.
La opción para constituir plazos fijos se encuentra en la pantalla principal de la app, en el mismo espacio donde antes estaba el botón de Recargar transporte, ahora integrado con Recargar celular, lo que garantiza una experiencia de uso más intuitiva.