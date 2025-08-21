Información General
Marinucci advirtió que los camiones bitrenes “aumentarán la siniestralidad en sobrepasos”
El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, cuestionó la decisión del gobierno nacional de habilitar la circulación de camiones bitrenes sin restricciones en las rutas del país. El funcionario advirtió que la medida puede generar un aumento exponencial de la siniestralidad, ya que estos vehículos de gran porte requieren infraestructura adecuada para su circulación.
“El tonelaje y el tamaño de los bitrenes no va a permitir la circulación de otro tipo de vehículos, aumentando la siniestralidad por la necesidad de sobrepasos”, señaló Marinucci, y remarcó que “desregulan sin ver la necesidad para poder avanzar con la circulación de los bitrenes”.
El ministro aclaró que no se opone a potenciar el transporte de carga, pero consideró que la decisión del gobierno nacional está mal planteada: “Está mal el contexto y dónde lo quieren aplicar”.
Marinucci cuestionó la falta de inversión en la red vial: “Hace un año y medio que no hay mantenimiento y además plantean que no va a haber plata para la obra pública. Poner un vehículo de estas dimensiones en rutas que no están desarrolladas, diseñadas ni preparadas, genera riesgos para los conductores”.
En este sentido, explicó que los bitrenes necesitan autovías, banquinas asfaltadas, rotondas con la circunferencia necesaria y dársenas para permitir sobrepasos, condiciones que muchas rutas argentinas no cumplen. También señaló que la desregulación podría tener impacto en el empleo en el sector logístico, debido a la reducción de personal en las empresas.
Por otro lado, Marinucci se refirió a la circulación de vehículos sin patente, una problemática creciente en distintas rutas y ciudades. “Hay coches cero kilómetro que salen con certificado de placa en trámite, otros con pedido de duplicado y también está la viveza criolla”, dijo. Ante ello, adelantó que desde el ministerio se dispuso que los vehículos lleven un dominio visible del tamaño de una placa, de modo que puedan ser identificados sin poner en riesgo la seguridad vial.
Información General
Chacinados artesanales: productores bonaerenses ya podrán comercializar en toda la Provincia
El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, presentó la nueva resolución que entrará en vigencia la próxima semana y que establece un marco normativo específico para la elaboración de chacinados de pequeña escala. La medida surge como respuesta a una necesidad histórica del sector artesanal, que hasta ahora no lograba formalizar su actividad.
Durante el encuentro con productores charcuteros artesanales y representantes del Colegio de Veterinarios bonaerense, Rodríguez destacó: “Nos alegra mucho acompañar desde la provincia de Buenos Aires la pasión que le ponen las y los productores a lo que hacen. El trabajo articulado permitirá la habilitación para comercializar en toda la provincia, garantizando la inocuidad de los alimentos”.
La nueva normativa adapta los requisitos a las particularidades de la producción artesanal, estableciendo un marco sanitario adecuado para fábricas con capacidad de hasta 1.000 kilos de volumen final, destinadas a la comercialización dentro del territorio bonaerense.
Entre los requisitos se contempla la presentación de una solicitud de inscripción y habilitación, croquis del establecimiento, inscripción en ARCA y ARBA, carnet de manipulación de alimentos, declaración jurada del volumen de producción y la contratación de un médico veterinario de registro que supervise la elaboración. Además, cada producto deberá inscribirse en la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) del ministerio.
La normativa también fija condiciones edilicias obligatorias: área de desposte y elaboración, sector de aditivos, equipos de refrigeración, espacio de acondicionamiento del personal y, de ser necesario, secaderos, ahumaderos, estufas y equipamiento para salazones. En cuanto a la composición y rotulado, se deberán cumplir los parámetros del Código Alimentario Argentino.
Rodríguez subrayó que esta medida se suma a las normativas ya implementadas como PUPAA (Pequeñas Unidades Productivas de Alimentos Artesanales) y ELEA (Establecimientos Lácteos de Elaboración Artesanal), con el objetivo de “seguir por la misma senda: una producción con más productores y productoras, y alimentos inocuos para las y los bonaerenses”.
Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Agrario brindará capacitaciones a productores y personal municipal para acompañar la implementación del nuevo marco normativo y garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad e inocuidad.
Información General
La espina dorsal invisible: Cómo los sistemas de refrigeración sostienen la vida moderna
En el tapiz de la infraestructura global, pocas tecnologías son tan vitales y, sin embargo, tan a menudo dadas por sentadas como los sistemas de refrigeración. Desde la cadena de suministro de alimentos que llega a nuestras mesas hasta los centros de datos que impulsan la economía digital, pasando por la conservación de vacunas y medicamentos, estos sistemas son los héroes anónimos que garantizan el bienestar y el progreso. Su complejidad y sofisticación van mucho más allá de un simple aire acondicionado; son una red crítica que protege productos, procesos y, en última instancia, nuestra calidad de vida.
Más allá de la nevera: Una tecnología de aplicación masiva
Cuando pensamos en refrigeración, la imagen que suele venir a la mente es la de una nevera o un congelador doméstico. Sin embargo, su alcance es inmenso. En la industria, los sistemas de refrigeración son el corazón de la logística. La «cadena de frío» global, que transporta productos perecederos de un continente a otro, depende de barcos, camiones y almacenes frigoríficos que mantienen una temperatura constante y precisa. Sin esta tecnología, el comercio internacional de alimentos frescos sería imposible, y la seguridad alimentaria de millones de personas estaría en riesgo.
Pero su importancia no se detiene ahí. En el sector farmacéutico, la producción y almacenamiento de vacunas, insulina y otros medicamentos esenciales requieren condiciones de temperatura extremadamente controladas. Un fallo en el sistema de refrigeración de un hospital o un laboratorio podría tener consecuencias devastadoras. De igual manera, en la industria química, estos sistemas son fundamentales para controlar las reacciones exotérmicas, prevenir explosiones y garantizar la estabilidad de los productos.
Los pilares de la eficiencia: Compresores y refrigerantes
En el corazón de la mayoría de los sistemas de refrigeración se encuentra el compresor, el motor que impulsa el ciclo de enfriamiento. Al comprimir un gas refrigerante, este aumenta su temperatura y presión. Luego, el gas se enfría y se condensa en un líquido, liberando el calor absorbido. El líquido refrigerante se expande y se vaporiza, extrayendo calor del entorno que se desea enfriar. Este ciclo continuo es lo que permite mantener temperaturas bajas.
La elección del refrigerante es otro aspecto crítico. Durante años, los clorofluorocarbonos (CFC) y los hidroclorofluorocarbonos (HCFC) fueron la norma, pero su impacto en la capa de ozono llevó a una transición global hacia alternativas más seguras. Hoy en día, los sistemas de refrigeración modernos utilizan refrigerantes HFC (hidrofluorocarbonos) o, cada vez más, refrigerantes naturales como el amoníaco (NH3) y el dióxido de carbono (CO2). Estos últimos, aunque requieren una manipulación cuidadosa, son más eficientes y tienen un impacto ambiental significativamente menor, lo que los convierte en la opción preferida para un futuro sostenible.
Sostenibilidad y el camino hacia el futuro
A medida que el mundo se enfrenta a los desafíos del cambio climático, la eficiencia energética de los sistemas de refrigeración ha cobrado una importancia sin precedentes. Estos sistemas son grandes consumidores de energía, y optimizar su rendimiento es crucial para reducir la huella de carbono global. La adopción de tecnologías avanzadas como los compresores de velocidad variable, los controles electrónicos inteligentes y los sistemas de recuperación de calor están ayudando a las industrias a ser más eficientes y a reducir sus costos operativos.
Además, el monitoreo remoto y el mantenimiento predictivo, habilitados por el Internet de las Cosas (IoT), permiten a las empresas detectar problemas potenciales antes de que ocurran fallas catastróficas. Este enfoque proactivo no solo ahorra dinero y previene la pérdida de productos, sino que también contribuye a una operación más estable y confiable. En última instancia, la evolución de los sistemas de refrigeración refleja el compromiso de la sociedad con un futuro más eficiente, seguro y sostenible. Son, sin duda, la infraestructura silenciosa que hace posible el mundo en el que vivimos.
Información General
Volcó una ambulancia en Ruta 5 y a las pocas horas volcó otra que iba a asistir a los heridos
La Ruta Nacional 5 fue escenario de dos graves siniestros viales protagonizados por ambulancias de La Pampa, ocurridos este martes en jurisdicción de Chivilcoy, en medio de un temporal que dejó más de 100 milímetros de lluvia acumulada hasta las 15 horas.
El primer vuelco sucedió alrededor de las 8 de la mañana en el kilómetro 140, a la altura de Gorostiaga. Una ambulancia de traslado proveniente de Santa Rosa perdió el control, despistó y terminó volcando. En la unidad viajaban cuatro adultos y una menor de 16 años, quienes no sufrieron lesiones de consideración.
El comisario mayor Miguel Ángel Costa, jefe de la Policía Vial Chivilcoy, señaló que las condiciones climáticas adversas fueron un factor determinante en el siniestro. La enfermera de 44 años que integraba el equipo de salud resultó con traumatismos leves y fue trasladada al Hospital Municipal. En tanto, una madre y su hija adolescente, que viajaban a Buenos Aires para un control postquirúrgico, fueron asistidas por una segunda ambulancia pampeana que circulaba detrás.
Según el perito Jorge Lasala, “el vehículo perdió el control por el agua acumulada, se cruzó protagonizando un trompo y concluyó en la banquina, golpeando contra el alambrado y un talud”. Un móvil de la policía de Suipacha y los choferes de la segunda ambulancia colaboraron en la evacuación de los ocupantes.
El segundo vuelco ocurrió a las 16:45, en el kilómetro 171,500, cuando otra ambulancia del Ministerio de Salud pampeano que se dirigía a asistir al personal del primer accidente también perdió el control y volcó. En este caso, el rodado era una Mercedes Benz Sprinter que circulaba hacia Chivilcoy.
El jefe de Bomberos de Chivilcoy, Héctor Alagia, informó que al llegar al lugar las personas ya habían salido por sus propios medios y habían sido trasladadas por unidades del SAME al Hospital Municipal. “Nosotros nos dedicamos a cortar el suministro eléctrico del vehículo”, explicó.
Los tres ocupantes –identificados como Silvio Gastón Sorati, Ángel Wilfredo Molina y Oscar Alberto Zaldorriaga, todos domiciliados en Santa Rosa– fueron derivados al hospital local, aunque ninguno presentó lesiones de gravedad.
Ambos siniestros quedaron vinculados a las intensas lluvias y a la acumulación de agua sobre la calzada, que generaron baja visibilidad y riesgo de hidroplaneo, complicando la circulación en la zona.