Volcó una ambulancia en Ruta 5 y a las pocas horas volcó otra que iba a asistir a los heridos

La Ruta Nacional 5 fue escenario de dos graves siniestros viales protagonizados por ambulancias de La Pampa, ocurridos este martes en jurisdicción de Chivilcoy, en medio de un temporal que dejó más de 100 milímetros de lluvia acumulada hasta las 15 horas.

El primer vuelco sucedió alrededor de las 8 de la mañana en el kilómetro 140, a la altura de Gorostiaga. Una ambulancia de traslado proveniente de Santa Rosa perdió el control, despistó y terminó volcando. En la unidad viajaban cuatro adultos y una menor de 16 años, quienes no sufrieron lesiones de consideración.

El comisario mayor Miguel Ángel Costa, jefe de la Policía Vial Chivilcoy, señaló que las condiciones climáticas adversas fueron un factor determinante en el siniestro. La enfermera de 44 años que integraba el equipo de salud resultó con traumatismos leves y fue trasladada al Hospital Municipal. En tanto, una madre y su hija adolescente, que viajaban a Buenos Aires para un control postquirúrgico, fueron asistidas por una segunda ambulancia pampeana que circulaba detrás.

Según el perito Jorge Lasala, “el vehículo perdió el control por el agua acumulada, se cruzó protagonizando un trompo y concluyó en la banquina, golpeando contra el alambrado y un talud”. Un móvil de la policía de Suipacha y los choferes de la segunda ambulancia colaboraron en la evacuación de los ocupantes.

El segundo vuelco ocurrió a las 16:45, en el kilómetro 171,500, cuando otra ambulancia del Ministerio de Salud pampeano que se dirigía a asistir al personal del primer accidente también perdió el control y volcó. En este caso, el rodado era una Mercedes Benz Sprinter que circulaba hacia Chivilcoy.

El jefe de Bomberos de Chivilcoy, Héctor Alagia, informó que al llegar al lugar las personas ya habían salido por sus propios medios y habían sido trasladadas por unidades del SAME al Hospital Municipal. “Nosotros nos dedicamos a cortar el suministro eléctrico del vehículo”, explicó.

Los tres ocupantes –identificados como Silvio Gastón Sorati, Ángel Wilfredo Molina y Oscar Alberto Zaldorriaga, todos domiciliados en Santa Rosa– fueron derivados al hospital local, aunque ninguno presentó lesiones de gravedad.

Ambos siniestros quedaron vinculados a las intensas lluvias y a la acumulación de agua sobre la calzada, que generaron baja visibilidad y riesgo de hidroplaneo, complicando la circulación en la zona.