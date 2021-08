Un jubilado le regaló una campera a Batman Solidario tras el robo que sufrió: “Hay esperanza” reflexionó por el emocionante gesto

Después de sufrir un asalto a mano armada cuando salía del Hospital de Niños de La Plata, el “Batman Solidario” recibió una donación por parte de un vecino.

El pasado 29 de julio el vecino de La Plata, que encarna a “Batman Solidario” para impulsar acciones solidarias, sufrió el robo de su celular y otras pertenencias a una cuadra del Hospital de Niños, institución que ha ayudado incontables veces.

Tras ese robo a mano armada que sufrió el Súperheroe, hoy recibió una grata sorpresa: un jubilado le regaló una campera similar a la que le sustrajeron dos ladrones cuando se encontraba como Bruno Diaz.

Un vecino, que se contactó previamente por mensaje, se solidarizó con el héroe y le hizo entrega del abrigo en manos, lo que luego se pudo apreciar en una imagen en redes sociales.

“No nos resignemos a no poder vivir como nos merecemos. Gracias Chiche y flia por demostrarnos que hay esperanza…. “, fue su batimensaje, tras el emocionante gesto del jubilado platense.

Cabe marcar que “Batman Solidario” padeció el robo de su celular mientras caminaba en calle 65 y 16, a una cuadra del Hospital de Niños. Los autores del asalto eran dos menores que escaparon en moto.

Su reflexión tras el hecho de inseguridad

El hombre murciélago autóctono fue asaltado al salir del lugar en el que hace felices a los niños y tras el hecho de inseguridad, sorprendió con sus reflexiones en redes sociales.

“Querida gente de bien, no recuerdo sinceramente si alguna vez les he escrito como Bruno Díaz y no como Batman, pero en este caso lo haré, debido a que hoy a las 11 hs en la esquina de 65 y 16, como tal, como Bruno Díaz, fui por primera vez asaltado”, contó el querido personaje en su página de Facebook.

“Siento una mezcla de alegría, tristeza, impotencia, miedo…alegría porque podría haber perdido muchas cosas que no tienen repuesto, ni precio y no lo hice, como un órgano o la vida misma”, expresó Batman Solidario.

