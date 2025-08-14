Cuarta Sección
Guillermo Britos anunció un aumento salarial y desafió a la oposición: “Vamos con la verdad”
El intendente de Chivilcoy Guillermo Britos confirmó un incremento salarial del 10,25% para los empleados municipales, que se aplicará en dos tramos: un 5% en agosto y un 5% acumulativo en septiembre. “Para el 30 de septiembre el incremento anual alcanzará el 41,37%”, precisó, y subrayó que con este acuerdo “los trabajadores municipales le van a ganar claramente a la inflación”.
Britos destacó que el aumento representa “un gran esfuerzo para que los trabajadores municipales puedan recuperar su poder adquisitivo” y remarcó que “en un contexto económico muy difícil, decidimos priorizar a quienes sostienen día a día el funcionamiento de la ciudad”.
Por su parte, el secretario general del Sindicato Municipales Chivilcoy, Mario Lara, celebró la medida y afirmó: “Vamos a seguir trabajando en base al diálogo para lograr más mejoras para los trabajadores”. También recordó que “el mes pasado logramos el aumento del presentismo, que era un pedido que teníamos y es un incentivo más para los trabajadores”.
En otro tramo de la conferencia, el Intendente defendió la continuidad del contrato con la empresa Soflex, resaltando que “trabaja con Nación, CABA, Escobar, Tigre y Lanús” y que en Chivilcoy el servicio “cuesta un 30% menos que en otros municipios”. “No hay nada que ocultar: si quisiéramos esconder algo, no lo mandaríamos al Concejo Deliberante”, sostuvo, y recordó que la firma provee botones antipánico y la plataforma de control ciudadano.
“Mientras no haya nadie que lo haga mejor, vamos a seguir con esta empresa. El combate por la seguridad no tiene color político”, aseguró, y reafirmó que continuarán mostrando “obras y mejoras en todos los barrios, mientras algunos dicen que la ciudad está abandonada”.
En relación a la playa de estacionamiento de camiones, explicó: “Ante la demora de la obra, el propietario no cobró el primer tramo del contrato. Ahora está terminada y la vamos a poner en funcionamiento en breve. Esto no es la solución definitiva, pero ayudará”.
Cuestionamientos a candidatos opositores
En el plano político, Britos cuestionó a La Libertad Avanza por postular como primer candidato a “un vecino de Capitán Sarmiento que no pertenece a la Cuarta Sección Electoral” y recordó que “en 2023 los cuatro diputados que entraron por la Cuarta no eran de esta sección y actualmente todos votan con Kicillof”.
También criticó a la candidata de La Cámpora: “No trajo nada en este tiempo, intercedió para que proyectos puntuales no se firmen y se traben obras para la ciudad. Además permitió que Alberti reciba más recursos que Chivilcoy, siendo una ciudad más chica”.
A quienes afirman que la ciudad “está en pausa hace décadas”, respondió: “Cuando alguien viene de afuera, al menos debería saber dónde está”. Y frente a las acusaciones, fue categórico: “No podemos permitir que nos llamen ladrones, vamos a llevar esto a la Justicia. Nosotros vamos con la verdad”.
Cuarta Sección
Explotó la interna Libertaria en Bragado: Revelan que candidata de “Milei” cobra de Diputados
A través de un video viralizado en las redes sociales, un sector de los libertarios denunció que Carla Bruno, aspirante a concejal por la lista de La Libertad Avanza, fue nombrada en la Legislatura bonaerense, pese a que aseguró que «nunca vivió de la política». La interna libertaria deja expuesta la división que existe en el Espacio de Milei.
A menos de un mes de las elecciones en las que se pondrán en juego bancas de concejales, consejeros escolares y legisladores en la Provincia de Buenos Aires, un distrito de la Cuarta Sección Electoral quedó atrapado en la interna libertaria, que dejó expuesta a una candidata al Concejo Deliberante por la lista de La Liberta Avanza.
En un video viralizado por redes sociales denunciaron que Carla Bruno, ex referente de la Coalición Cívica-ARI, hoy postulante al Concejo Deliberante por la lista del Presidente Javier Milei, «cobra» de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, pese a que en un reciente nota a un medio local aseguró que «no vivo de la política».
El audiovisual muestra un montaje de Bruno en una entrevista con la radio local FM Fiesta, en la que expresó: «En esta elección, decidimos participar en la alianza de La Libertad Avanza junto con el PRO. Nosotros NUNCA tuvimos cargos públicos, ninguno de mi equipo, todos trabajamos particularmente y hacemos política por vocación».
Mientras reproduce el fragmento de la nota, el video agrega el texto «Nunca vivió de la política pero es empleada de la CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES» y exhibe un documento en el que figura su relación de dependencia con la Legislatura bonaerense.
El video remata con la leyenda: «Que no te mientan más, ellos son la casta».
Crisis libertaria
En Bragado, el espacio libertario quedó partido en dos por el conflicto entre Gustavo Arabia, ex candidato a intendente por LLA, y Daniela Monzón, hoy candidata a senadora por la Cuarta.
Tras el quiebre del acuerdo que llevó a LLA a tener representación en el Deliberante de Bragado con dos concejales, Arabia presentó para este año una lista local propia con el sello Es con Vos, es Con Nosotros, que además lo tiene como candidato a senador provincial.
Así, de aliados hace dos años, ahora Arabia y Monzón irán por listas distintas por un lugar en el Senado, aunque con escasas opciones de ingresar.
Cuarta Sección
Nueva línea de colectivo 352: conectará Suipacha, Mercedes, Chivilcoy y Alberti a partir del 4 de agosto
El intendente Guillermo Britos participó del acto llevado a cabo en la Municipalidad de Suipacha, en que se presentó oficialmente la nueva línea de colectivo 352, que comenzará a funcionar desde el lunes 4 de agosto y unirá las localidades de Suipacha, Mercedes, Chivilcoy y Alberti.
El anuncio fue encabezado por el titular de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, con quien se gestionó esta nueva conexión interurbana, junto con el jefe comunal de Suipacha, Juan Luis Mancini. También contó con la presencia del intendente de Alberti, Germán Lago; y el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis.
La puesta en marcha de la línea 352 responde a la necesidad urgente que existía de cubrir el trayecto que hasta hace poco realizaba la empresa TALP, que suspendió sus servicios por problemas económicos. Esta situación dejó a estudiantes y trabajadores sin un medio de transporte accesible y regular para trasladarse entre las ciudades.
Gracias al trabajo articulado entre los municipios y el gobierno provincial, el nuevo servicio busca garantizar el derecho al transporte público y reestablecer una herramienta fundamental para la conectividad regional.
Horarios del nuevo servicio (de lunes a viernes):
Sentido Mercedes → Alberti:
* Mercedes: 8:55 / 15:15 / 16:40 / 22:00
* Suipacha: 9:35 / 15:55 / 17:15 / 22:40
* Chivilcoy: 10:05 / 16:40 / 17:45 / 22:40
* Alberti: – / – / – / –
Sentido Alberti → Mercedes:
* Alberti: 10:30 / 18:00 / 22:40
* Chivilcoy: 11:00 / 20:00 / 22:40
* Suipacha: 11:40 / 20:35 / 23:10
* Mercedes: – / 21:15 / –
Cuarta Sección
Guillermo Britos avisa que SOMOS romperá la polarización: “Se van a llevar una sorpresa”
El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, afirmó que el nuevo espacio político SOMOS, que integra junto a otros jefes comunales, disputará con fuerza las elecciones en la Cuarta Sección Electoral y advirtió que la polarización entre kirchnerismo y La Libertad Avanza “es un eslogan falso que no refleja la realidad del interior bonaerense”.
En diálogo con Todo Provincial RADIO, el jefe comunal confirmó su candidatura a senador provincial por este espacio y detalló la construcción de un armado que reúne a una mayoría de los municipios más poblados de la sección: “Nos sumamos intendentes que no aceptamos ni la imposición de La Libertad Avanza sobre el PRO, ni tampoco nos sentimos representados por el kirchnerismo”.
Britos destacó que Chivilcoy, Junín, 9 de Julio, Lincoln, Trenque Lauquen y General Villegas, entre otros, integran la propuesta de Somos, lo que representa “más del 65% del padrón de la Cuarta”. A diferencia de la oposición, dijo que el espacio que encabeza “tiene arraigo territorial” y “representa al interior profundo”.
El intendente se mostró crítico del discurso nacional que plantea una dicotomía entre “kirchnerismo o libertad”, al señalar: “En la Cuarta ese debate es por el segundo lugar. El primer lugar está claro que será de SOMOS, tenemos los 10 municipios de mayor cantidad de habitantes”.
En ese sentido, cuestionó a La Libertad Avanza por presentar como primer candidato a senador provincial a Gonzalo Cabeza, oriundo de Capitán Sarmiento, fuera de la Cuarta Sección: “Volvieron a cometer el error de 2023, cuando sus principales candidatos ni siquiera eran de la región. Eso demuestra la debilidad del armado libertario”.
Además, Britos señaló que muchos intendentes que inicialmente se acercaron al oficialismo nacional terminaron por alejarse ante la falta de espacios reales de participación y decisiones centralizadas: “Intentaron imponer candidatos desde Buenos Aires. Eso no funciona en el interior, donde se vota territorio, no slogans”.
Consultado sobre la situación económica en Chivilcoy, el intendente advirtió que la crisis también golpea a su distrito. “Todos los municipios estamos afectados porque bajó la coparticipación, cayó el consumo, se cerraron fábricas y negocios. Nosotros estamos ordenados, pero la gente la está pasando mal”, reconoció. Y agregó: “Nadie discute que haya que ordenar la economía, pero que cierren las cuentas con la gente adentro”.
Respecto al impacto de las políticas nacionales, sostuvo: “Es muy difícil hacer campaña cuando se abandonó la obra pública. Hablan de baches en las ciudades cuando hace dos años que no cortan el pasto en las rutas. ¿Qué van a mostrar?”.
“Te garantizo que se van a llevar una sorpresa. Escucho permanentemente gente diciendo que está 40 a 40 entre el peronismo y los libertarios. Vamos a esperar el resultado, porque el radicalismo tiene 10 intendentes en la quinta, lo mismo en la sexta. Qué hay del otro lado”, apuntó.
Y remarcó: “No hay figuras nacionales ni provinciales en las boletas. La gente va a elegir a los candidatos locales que conoce. En el interior siempre se vota así”.