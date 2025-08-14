Guillermo Britos anunció un aumento salarial y desafió a la oposición: “Vamos con la verdad”

El intendente de Chivilcoy Guillermo Britos confirmó un incremento salarial del 10,25% para los empleados municipales, que se aplicará en dos tramos: un 5% en agosto y un 5% acumulativo en septiembre. “Para el 30 de septiembre el incremento anual alcanzará el 41,37%”, precisó, y subrayó que con este acuerdo “los trabajadores municipales le van a ganar claramente a la inflación”.

Britos destacó que el aumento representa “un gran esfuerzo para que los trabajadores municipales puedan recuperar su poder adquisitivo” y remarcó que “en un contexto económico muy difícil, decidimos priorizar a quienes sostienen día a día el funcionamiento de la ciudad”.

Por su parte, el secretario general del Sindicato Municipales Chivilcoy, Mario Lara, celebró la medida y afirmó: “Vamos a seguir trabajando en base al diálogo para lograr más mejoras para los trabajadores”. También recordó que “el mes pasado logramos el aumento del presentismo, que era un pedido que teníamos y es un incentivo más para los trabajadores”.

En otro tramo de la conferencia, el Intendente defendió la continuidad del contrato con la empresa Soflex, resaltando que “trabaja con Nación, CABA, Escobar, Tigre y Lanús” y que en Chivilcoy el servicio “cuesta un 30% menos que en otros municipios”. “No hay nada que ocultar: si quisiéramos esconder algo, no lo mandaríamos al Concejo Deliberante”, sostuvo, y recordó que la firma provee botones antipánico y la plataforma de control ciudadano.

“Mientras no haya nadie que lo haga mejor, vamos a seguir con esta empresa. El combate por la seguridad no tiene color político”, aseguró, y reafirmó que continuarán mostrando “obras y mejoras en todos los barrios, mientras algunos dicen que la ciudad está abandonada”.

En relación a la playa de estacionamiento de camiones, explicó: “Ante la demora de la obra, el propietario no cobró el primer tramo del contrato. Ahora está terminada y la vamos a poner en funcionamiento en breve. Esto no es la solución definitiva, pero ayudará”.

Cuestionamientos a candidatos opositores

En el plano político, Britos cuestionó a La Libertad Avanza por postular como primer candidato a “un vecino de Capitán Sarmiento que no pertenece a la Cuarta Sección Electoral” y recordó que “en 2023 los cuatro diputados que entraron por la Cuarta no eran de esta sección y actualmente todos votan con Kicillof”.

También criticó a la candidata de La Cámpora: “No trajo nada en este tiempo, intercedió para que proyectos puntuales no se firmen y se traben obras para la ciudad. Además permitió que Alberti reciba más recursos que Chivilcoy, siendo una ciudad más chica”.

A quienes afirman que la ciudad “está en pausa hace décadas”, respondió: “Cuando alguien viene de afuera, al menos debería saber dónde está”. Y frente a las acusaciones, fue categórico: “No podemos permitir que nos llamen ladrones, vamos a llevar esto a la Justicia. Nosotros vamos con la verdad”.