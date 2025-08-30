Massa reaparece haciendo campaña con Valeria Arata en Junín

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa se encuentra recorriendo distintas secciones electorales de la provincia de Buenos Aires. Estuvo en Junín y Baradero acompañando a los candidatos de Fuerza Patria, convencido que el peronismo puede ser ganador en las elecciones del 7 de Septiembre. Sus recorridas continuarán en San Martín y San Vicente.

Este viernes al mediodía, el referente del Frente Renovador, visitó Junín, cabecera de la cuarta sección electoral. Allí acompañó a la candidata a Senadora provincial Valeria Arata en un encuentro con vecinos afectados por el ajuste de este gobierno, con quienes recorrieron una obra paralizadas de 149 viviendas del plan Procrear. Frenada desde diciembre 2023 por el gobierno nacional, con casas que están apunto de finalizarse. Esto genera incertidumbre en los vecinos, afectando directamente a miles de familias que esperan cumplir su sueño de la casa propia.

PLAN DE 149 VIVIENDAS FRENADAS POR EL GOBIERNO DE MILEI

Más tarde, siguiendo su impronta que promueve la participación de jóvenes y mujeres, Sergio Massa estuvo presente en Baradero, segunda sección electoral, junto a jóvenes preocupados por la falta de empleo y el futuro incierto, acompañado por el candidato a Concejal, Juan Bautista Morales, y el candidato a Diputado provincial, Carlos Puglelli.

Massa visitara San Martín y San Vicente donde compartirá un encuentro con adultos mayores y escuchará de primera mano las dificultades que atraviesan a partir del fuerte ajuste en jubilaciones, medicamentos y atención médica. Con el eje en respetar la trayectoria de quienes trabajaron toda su vida y les garantice dignidad, ingresos justos y una vida plena.

Con bajo perfil y lejos de los medios, sin buscar protagonismo Massa continúa recorriendo la provincia, acompañando a los candidatos, escuchando lo que le pasa a la gente y trabajando en la unidad como camino para defender a las y los bonaerenses.

En San Vicente junto al intendente Nicolas Mantegazza y los candidatos Roberto Vazquez y Ayelen Rasqueti compartirá un encuentro con el eje en la seguridad.

Asimismo mando un mensaje telefónico a toda la provincia de Buenos Aires convocando a defender la provincia.