Cuarta Sección
Massa reaparece haciendo campaña con Valeria Arata en Junín
El líder del Frente Renovador, Sergio Massa se encuentra recorriendo distintas secciones electorales de la provincia de Buenos Aires. Estuvo en Junín y Baradero acompañando a los candidatos de Fuerza Patria, convencido que el peronismo puede ser ganador en las elecciones del 7 de Septiembre. Sus recorridas continuarán en San Martín y San Vicente.
Este viernes al mediodía, el referente del Frente Renovador, visitó Junín, cabecera de la cuarta sección electoral. Allí acompañó a la candidata a Senadora provincial Valeria Arata en un encuentro con vecinos afectados por el ajuste de este gobierno, con quienes recorrieron una obra paralizadas de 149 viviendas del plan Procrear. Frenada desde diciembre 2023 por el gobierno nacional, con casas que están apunto de finalizarse. Esto genera incertidumbre en los vecinos, afectando directamente a miles de familias que esperan cumplir su sueño de la casa propia.
PLAN DE 149 VIVIENDAS FRENADAS POR EL GOBIERNO DE MILEI
Más tarde, siguiendo su impronta que promueve la participación de jóvenes y mujeres, Sergio Massa estuvo presente en Baradero, segunda sección electoral, junto a jóvenes preocupados por la falta de empleo y el futuro incierto, acompañado por el candidato a Concejal, Juan Bautista Morales, y el candidato a Diputado provincial, Carlos Puglelli.
Massa visitara San Martín y San Vicente donde compartirá un encuentro con adultos mayores y escuchará de primera mano las dificultades que atraviesan a partir del fuerte ajuste en jubilaciones, medicamentos y atención médica. Con el eje en respetar la trayectoria de quienes trabajaron toda su vida y les garantice dignidad, ingresos justos y una vida plena.
Con bajo perfil y lejos de los medios, sin buscar protagonismo Massa continúa recorriendo la provincia, acompañando a los candidatos, escuchando lo que le pasa a la gente y trabajando en la unidad como camino para defender a las y los bonaerenses.
En San Vicente junto al intendente Nicolas Mantegazza y los candidatos Roberto Vazquez y Ayelen Rasqueti compartirá un encuentro con el eje en la seguridad.
Asimismo mando un mensaje telefónico a toda la provincia de Buenos Aires convocando a defender la provincia.
Cuarta Sección
Guillermo Britos anunció un aumento salarial y desafió a la oposición: “Vamos con la verdad”
El intendente de Chivilcoy Guillermo Britos confirmó un incremento salarial del 10,25% para los empleados municipales, que se aplicará en dos tramos: un 5% en agosto y un 5% acumulativo en septiembre. “Para el 30 de septiembre el incremento anual alcanzará el 41,37%”, precisó, y subrayó que con este acuerdo “los trabajadores municipales le van a ganar claramente a la inflación”.
Britos destacó que el aumento representa “un gran esfuerzo para que los trabajadores municipales puedan recuperar su poder adquisitivo” y remarcó que “en un contexto económico muy difícil, decidimos priorizar a quienes sostienen día a día el funcionamiento de la ciudad”.
Por su parte, el secretario general del Sindicato Municipales Chivilcoy, Mario Lara, celebró la medida y afirmó: “Vamos a seguir trabajando en base al diálogo para lograr más mejoras para los trabajadores”. También recordó que “el mes pasado logramos el aumento del presentismo, que era un pedido que teníamos y es un incentivo más para los trabajadores”.
En otro tramo de la conferencia, el Intendente defendió la continuidad del contrato con la empresa Soflex, resaltando que “trabaja con Nación, CABA, Escobar, Tigre y Lanús” y que en Chivilcoy el servicio “cuesta un 30% menos que en otros municipios”. “No hay nada que ocultar: si quisiéramos esconder algo, no lo mandaríamos al Concejo Deliberante”, sostuvo, y recordó que la firma provee botones antipánico y la plataforma de control ciudadano.
“Mientras no haya nadie que lo haga mejor, vamos a seguir con esta empresa. El combate por la seguridad no tiene color político”, aseguró, y reafirmó que continuarán mostrando “obras y mejoras en todos los barrios, mientras algunos dicen que la ciudad está abandonada”.
En relación a la playa de estacionamiento de camiones, explicó: “Ante la demora de la obra, el propietario no cobró el primer tramo del contrato. Ahora está terminada y la vamos a poner en funcionamiento en breve. Esto no es la solución definitiva, pero ayudará”.
Cuestionamientos a candidatos opositores
En el plano político, Britos cuestionó a La Libertad Avanza por postular como primer candidato a “un vecino de Capitán Sarmiento que no pertenece a la Cuarta Sección Electoral” y recordó que “en 2023 los cuatro diputados que entraron por la Cuarta no eran de esta sección y actualmente todos votan con Kicillof”.
También criticó a la candidata de La Cámpora: “No trajo nada en este tiempo, intercedió para que proyectos puntuales no se firmen y se traben obras para la ciudad. Además permitió que Alberti reciba más recursos que Chivilcoy, siendo una ciudad más chica”.
A quienes afirman que la ciudad “está en pausa hace décadas”, respondió: “Cuando alguien viene de afuera, al menos debería saber dónde está”. Y frente a las acusaciones, fue categórico: “No podemos permitir que nos llamen ladrones, vamos a llevar esto a la Justicia. Nosotros vamos con la verdad”.
Cuarta Sección
Explotó la interna Libertaria en Bragado: Revelan que candidata de “Milei” cobra de Diputados
A través de un video viralizado en las redes sociales, un sector de los libertarios denunció que Carla Bruno, aspirante a concejal por la lista de La Libertad Avanza, fue nombrada en la Legislatura bonaerense, pese a que aseguró que «nunca vivió de la política». La interna libertaria deja expuesta la división que existe en el Espacio de Milei.
A menos de un mes de las elecciones en las que se pondrán en juego bancas de concejales, consejeros escolares y legisladores en la Provincia de Buenos Aires, un distrito de la Cuarta Sección Electoral quedó atrapado en la interna libertaria, que dejó expuesta a una candidata al Concejo Deliberante por la lista de La Liberta Avanza.
En un video viralizado por redes sociales denunciaron que Carla Bruno, ex referente de la Coalición Cívica-ARI, hoy postulante al Concejo Deliberante por la lista del Presidente Javier Milei, «cobra» de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, pese a que en un reciente nota a un medio local aseguró que «no vivo de la política».
El audiovisual muestra un montaje de Bruno en una entrevista con la radio local FM Fiesta, en la que expresó: «En esta elección, decidimos participar en la alianza de La Libertad Avanza junto con el PRO. Nosotros NUNCA tuvimos cargos públicos, ninguno de mi equipo, todos trabajamos particularmente y hacemos política por vocación».
Mientras reproduce el fragmento de la nota, el video agrega el texto «Nunca vivió de la política pero es empleada de la CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES» y exhibe un documento en el que figura su relación de dependencia con la Legislatura bonaerense.
El video remata con la leyenda: «Que no te mientan más, ellos son la casta».
Crisis libertaria
En Bragado, el espacio libertario quedó partido en dos por el conflicto entre Gustavo Arabia, ex candidato a intendente por LLA, y Daniela Monzón, hoy candidata a senadora por la Cuarta.
Tras el quiebre del acuerdo que llevó a LLA a tener representación en el Deliberante de Bragado con dos concejales, Arabia presentó para este año una lista local propia con el sello Es con Vos, es Con Nosotros, que además lo tiene como candidato a senador provincial.
Así, de aliados hace dos años, ahora Arabia y Monzón irán por listas distintas por un lugar en el Senado, aunque con escasas opciones de ingresar.
Cuarta Sección
Nueva línea de colectivo 352: conectará Suipacha, Mercedes, Chivilcoy y Alberti a partir del 4 de agosto
El intendente Guillermo Britos participó del acto llevado a cabo en la Municipalidad de Suipacha, en que se presentó oficialmente la nueva línea de colectivo 352, que comenzará a funcionar desde el lunes 4 de agosto y unirá las localidades de Suipacha, Mercedes, Chivilcoy y Alberti.
El anuncio fue encabezado por el titular de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, con quien se gestionó esta nueva conexión interurbana, junto con el jefe comunal de Suipacha, Juan Luis Mancini. También contó con la presencia del intendente de Alberti, Germán Lago; y el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis.
La puesta en marcha de la línea 352 responde a la necesidad urgente que existía de cubrir el trayecto que hasta hace poco realizaba la empresa TALP, que suspendió sus servicios por problemas económicos. Esta situación dejó a estudiantes y trabajadores sin un medio de transporte accesible y regular para trasladarse entre las ciudades.
Gracias al trabajo articulado entre los municipios y el gobierno provincial, el nuevo servicio busca garantizar el derecho al transporte público y reestablecer una herramienta fundamental para la conectividad regional.
Horarios del nuevo servicio (de lunes a viernes):
Sentido Mercedes → Alberti:
* Mercedes: 8:55 / 15:15 / 16:40 / 22:00
* Suipacha: 9:35 / 15:55 / 17:15 / 22:40
* Chivilcoy: 10:05 / 16:40 / 17:45 / 22:40
* Alberti: – / – / – / –
Sentido Alberti → Mercedes:
* Alberti: 10:30 / 18:00 / 22:40
* Chivilcoy: 11:00 / 20:00 / 22:40
* Suipacha: 11:40 / 20:35 / 23:10
* Mercedes: – / 21:15 / –