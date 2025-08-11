Explotó la interna Libertaria en Bragado: Revelan que candidata de “Milei” cobra de Diputados

A través de un video viralizado en las redes sociales, un sector de los libertarios denunció que Carla Bruno, aspirante a concejal por la lista de La Libertad Avanza, fue nombrada en la Legislatura bonaerense, pese a que aseguró que «nunca vivió de la política». La interna libertaria deja expuesta la división que existe en el Espacio de Milei.

A menos de un mes de las elecciones en las que se pondrán en juego bancas de concejales, consejeros escolares y legisladores en la Provincia de Buenos Aires, un distrito de la Cuarta Sección Electoral quedó atrapado en la interna libertaria, que dejó expuesta a una candidata al Concejo Deliberante por la lista de La Liberta Avanza.

En un video viralizado por redes sociales denunciaron que Carla Bruno, ex referente de la Coalición Cívica-ARI, hoy postulante al Concejo Deliberante por la lista del Presidente Javier Milei, «cobra» de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, pese a que en un reciente nota a un medio local aseguró que «no vivo de la política».

El audiovisual muestra un montaje de Bruno en una entrevista con la radio local FM Fiesta, en la que expresó: «En esta elección, decidimos participar en la alianza de La Libertad Avanza junto con el PRO. Nosotros NUNCA tuvimos cargos públicos, ninguno de mi equipo, todos trabajamos particularmente y hacemos política por vocación».

Mientras reproduce el fragmento de la nota, el video agrega el texto «Nunca vivió de la política pero es empleada de la CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES» y exhibe un documento en el que figura su relación de dependencia con la Legislatura bonaerense.

El video remata con la leyenda: «Que no te mientan más, ellos son la casta».

Crisis libertaria

En Bragado, el espacio libertario quedó partido en dos por el conflicto entre Gustavo Arabia, ex candidato a intendente por LLA, y Daniela Monzón, hoy candidata a senadora por la Cuarta.

Tras el quiebre del acuerdo que llevó a LLA a tener representación en el Deliberante de Bragado con dos concejales, Arabia presentó para este año una lista local propia con el sello Es con Vos, es Con Nosotros, que además lo tiene como candidato a senador provincial.

Así, de aliados hace dos años, ahora Arabia y Monzón irán por listas distintas por un lugar en el Senado, aunque con escasas opciones de ingresar.