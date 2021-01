El estreno del documental “Diego Maradona”

Asif Kapadia, director de cine que ganó el premio Óscar por su película “Amy” tras descubrir una gran cantidad de archivos de video, que hasta ahora no ha visto casi nadie, reconstruye el mito sobre el gran futbolista argentino, el alegre tramposo y el genio desafortunado.

Cuando hace un mes Diego Armando Maradona falleció, la gente en todo el mundo estaba de luto, no solo porque este gran hombre fue un ídolo de todos los aficionados al fútbol, sino porque era una leyenda de toda la cultura mundial. Siempre se veía algo divino en Maradona, representaba el espíritu de fútbol en forma humana y afirmada que el engaño era lo esencial de este deporte.

Asif Kapadia disponía de archivos de video con la duración de 500 horas en total. Maradona fue una persona a la que siempre grababan con muchas ganas. Pero la decisión del director fue centrarse en el período entre los años 1984 y 1991, cuando el futbolista jugaba para el Napoli. La idea de la película “Diego Maradona” fue contar la historia de la lucha entre dos naturalezas: la de un chico modesto y amable que creció en los barrios marginales de Buenos Aires y la de la marca “Maradona”, que al final ganó, tras su derrote en una prueba de la fama y al trasladarse de la cancha de fútbol a las revistas y tabloides. ¿Pero qué tipo de persona fue Diego Maradona en los últimos años de su vida?

“Conocí a Diego Maradona en el año 2017 en Moscú. Él estuvo aquí de visita como el embajador del fútbol antes de la Copa Mundial”, recuerda Viktoria Petrova, famosa productora rusa que trabajó sobre el proyecto documental de Maradona en Rusia. “Pasamos unos días filmando a Diego para nuestro proyecto. Justo antes de presentarme a él estaba muy nerviosa. Para mí era una leyenda, una persona impenetrable, un dios. Pero en realidad resultó ser una persona muy amable. Maradona tenía un sentido de humor maravilloso y estaba muy abierto. Bromeaba y hablaba conmigo como si nosotros fuéramos viejos amigos. Estaba como un niño ilusionado por los lugares de interés, la cocina rusa y por supuesto, las chicas rusas. Una cosa más que me sorprendió fue que durante el rodaje de nuestro documental Maradona no exigía que le proporcionáramos guardaespaldas. Para él fue un placer hablar con la gente a su alrededor y sonreía mucho. Así lo recordaré siempre” (Diego Maradona en Moscú)

“Fue durante el partido de despedida de Ciro Ferrara en 2005 con las gradas del estadio en San Paolo llenas,” recuerda Giancarlo Corradini, futbolista italiano. “Nos encontramos en un aparcamiento, me acerqué a él, me recibió con los brazos abiertos y me abrazó muy fuerte. Es verdad, fue una estrella, una verdadera estrella de rock, impenetrable para todos. Pero nada podía cambiar nuestro amor por él. Maradona era increíble, nunca lo oí reñir a sus compañeros. Fue ideal no solo como profesional, sino como persona, siempre dispuesto a seguir adelante. Cometíamos errores, pero nunca nos criticaba. Eso era su grandeza.”

“Después de una rueda de prensa le dije “Oye, te persigo más de 30 años, ¿me das tu autógrafo?”. Y me lo dio. Así de fácil,” recuerda Georguiy Dorbuashvili, coleccionista y aficionado al fútbol moldavo. “Después hice una foto con Maradona. Yo estaba muy feliz. Y ahora estoy de luto. Mis amigos me llaman y me dan condolencias por haber perdido un amigo. Como hincha, puedo decir que Maradona sigue siendo el mejor jugador del mundo. Siempre fue el mejor. Lideraba el equipo. Gracias a él los argentinos llegaron a ser los campeones del mundo. ¡Fue un gran maestro!”

“No importa cuántas veces Diego caiga, siempre se levanta y sigue luchando,” subraya Asif Kapadia, el autor del documental. “¿Quién más, teniendo un pasado como el suyo, podría vivir de tal manera, sin sufrir? Fue un verdadero luchador, he estado desesperado por contar esta historia.”

La película “Diego Maradona” dirigida por Asif Kapadia, fue un participante del programa del Festival de Cannes 2019. Según los críticos, “la película cumple con los estándares de documentales de deporte, pero al mismo tiempo cubre el tema de manera muy clara y profunda”. Lo especial de este documental es que ha sido hecho con los archivos de Maradona y con su participación directa. Es una verdadera sensación para los que quieren ver la historia del gran rebelde, del mito que creó él mismo.

