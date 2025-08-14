El Colegio de Nutricionistas bonaerense denunció a Santiago Maratea

El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires denunció al influencer Santiago Maratea por un accionar que calificó de agraviante, irresponsable e intrusivo. A través de una carta documento, le exigió que se retracte por los dichos y expresiones difundidos en redes sociales, principalmente en Instagram, donde recomendó el consumo de un té con supuestas propiedades para bajar de peso.

La presidenta del colegio, Laura Salzman, recordó que el artículo 12 de la Ley de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) prohíbe sugerir el consumo de productos dietéticos o dietarios sin ser médico o nutricionista. “Como todo influencer, tiene muchísima llegada a un público que puede estar susceptible o necesitado de esa solución que él propone, que puede parecer inofensiva pero tiene riesgos para la salud”, advirtió.

Salzman subrayó que los nutricionistas se forman y actúan con cuidado debido a los riesgos que implican este tipo de recomendaciones. “A veces parece inocente recomendar un té o una vitamina, pero puede resultar realmente peligroso. Por eso está regulado por la Ley de Trastornos de la Conducta Alimentaria”, explicó.

Desde la entidad acusan a Maratea de intrusismo profesional y de denigrar a los nutricionistas matriculados. El conflicto surgió tras un reel en el que el influencer aseguró que el producto “ayuda a tu cuerpo a que use los carbohidratos mejor como energía y no los acumule como grasa, además de evitar picos de glucosa”, y criticó a “ciertos nutricionistas arrogantes” por supuestamente no investigar.

Para Salzman, este tipo de mensajes constituyen “una acción intrusista” que no puede permitirse. “Tenemos que defender la salud de las personas porque es nuestro rol y tiene que ver con nuestra ética profesional”, afirmó.

La presidenta del colegio también advirtió sobre la publicidad encubierta detrás de este tipo de recomendaciones: “Estas industrias eligen a estos personajes porque son canales perfectos para llegar a la comunidad de manera rápida y masiva. Nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de cuidar a la población”.