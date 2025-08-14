Gremios
El Colegio de Nutricionistas bonaerense denunció a Santiago Maratea
El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires denunció al influencer Santiago Maratea por un accionar que calificó de agraviante, irresponsable e intrusivo. A través de una carta documento, le exigió que se retracte por los dichos y expresiones difundidos en redes sociales, principalmente en Instagram, donde recomendó el consumo de un té con supuestas propiedades para bajar de peso.
La presidenta del colegio, Laura Salzman, recordó que el artículo 12 de la Ley de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) prohíbe sugerir el consumo de productos dietéticos o dietarios sin ser médico o nutricionista. “Como todo influencer, tiene muchísima llegada a un público que puede estar susceptible o necesitado de esa solución que él propone, que puede parecer inofensiva pero tiene riesgos para la salud”, advirtió.
Salzman subrayó que los nutricionistas se forman y actúan con cuidado debido a los riesgos que implican este tipo de recomendaciones. “A veces parece inocente recomendar un té o una vitamina, pero puede resultar realmente peligroso. Por eso está regulado por la Ley de Trastornos de la Conducta Alimentaria”, explicó.
Desde la entidad acusan a Maratea de intrusismo profesional y de denigrar a los nutricionistas matriculados. El conflicto surgió tras un reel en el que el influencer aseguró que el producto “ayuda a tu cuerpo a que use los carbohidratos mejor como energía y no los acumule como grasa, además de evitar picos de glucosa”, y criticó a “ciertos nutricionistas arrogantes” por supuestamente no investigar.
Para Salzman, este tipo de mensajes constituyen “una acción intrusista” que no puede permitirse. “Tenemos que defender la salud de las personas porque es nuestro rol y tiene que ver con nuestra ética profesional”, afirmó.
La presidenta del colegio también advirtió sobre la publicidad encubierta detrás de este tipo de recomendaciones: “Estas industrias eligen a estos personajes porque son canales perfectos para llegar a la comunidad de manera rápida y masiva. Nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de cuidar a la población”.
Gremios
El Colegio de Ingenieros reclama a la distribuidoras eléctricas el cumplimiento de la normativa
El presidente del Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires, Jorge Castellano, expresó en Todo Provincial RADIO su preocupación por la falta de cumplimiento de la normativa que obliga a las empresas y cooperativas de distribución eléctrica a contar con un representante técnico matriculado que garantice la calidad del servicio. Además, advirtió por el impacto económico y laboral de la paralización de las obras de infraestructura nacionales en el territorio bonaerense.
Castellano remarcó que esta situación “no es nueva” y que desde hace años el Colegio reclama ante el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA) sin obtener respuestas concretas. “Las empresas tienen empleados que firman informes, pero no son ingenieros matriculados, lo que impide al Colegio ejercer el control que marca la ley”, señaló.
Según explicó, no se trata de un problema de costos ni de falta de profesionales disponibles: “Ingenieros matriculados hay en toda la provincia y los honorarios no representan un gasto significativo dentro de la tarifa. El ingeniero busca optimizar el servicio, reducir costos y mejorar el rendimiento, por lo que su incorporación es una inversión, no un gasto”. Para el dirigente, la negativa de algunas distribuidoras podría estar relacionada con la conveniencia de contar con informes menos independientes, dado que los técnicos matriculados están obligados a cumplir normas éticas y a informar con rigor.
En cuanto al impacto en las obras de infraestructura, Castellano sostuvo que la paralización del financiamiento por parte del gobierno nacional afecta gravemente a la ingeniería civil y a múltiples especialidades. “No todas las obras pueden financiarse con capital privado. Nadie va a invertir en tres cuadras de cordón cuneta en un pueblo del interior o en una cloaca para un barrio vulnerable. Hay obras que requieren planificación estatal”, remarcó.
El titular del Colegio de Ingenieros explicó que la falta de obras reduce la ocupación y los ingresos de gran parte de la matrícula, especialmente en el área civil, donde se observa precarización profesional con contratos más cortos y honorarios reducidos. “A pesar de trabajar igual o más, muchos colegas ven caer sus ingresos, lo que complica el sostenimiento de los aportes jubilatorios y el pago de impuestos”, lamentó.
Castellano concluyó que es urgente que las autoridades garanticen el cumplimiento de la normativa eléctrica, restablezcan el financiamiento de obras públicas y diseñen un plan de infraestructura adaptado a las necesidades reales de cada localidad.
Gremios
Provincia mejoró la oferta salarial para los estatales y ATE y UPCN ya aceptaron
El gobierno mejoró la oferta salarial para los trabajadores estatales de la Ley 10.430 y propuso una suba escalonada del 5%. Los gremios mayoritarios ATE y UPCN ya aceptaron por lo que el acuerdo es un hecho.
Al igual que en la paritaria docente, el gobierno bonaerense ofreció a los estatales un aumento del 2,5% en agosto y un 2,5% en octubre, respecto de los haberes vigentes al mes de julio.
La propuesta incluye el llamado a una mesa de monitoreo en septiembre y el compromiso de reapertura de las negociaciones en octubre. UPCN y ATE ya aceptaron la propuesta, mientras que el resto de los representantes gremiales la recibió positivamente y la llevaron para poner a consideración de las bases.
«Cabe destacar que, aún en el complejo contexto fiscal que atraviesa la Provincia, continuidad del iniciado en 2024 producto del recorte de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional, y profundizado por la caída de la recaudación, el Gobierno provincial mantiene su compromiso con la calidad de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras», destacaron desde el gobierno bonaerense.
Con esta actualización, la suba salarial acumulada será del 25,9% desde el inicio del año y el porcentaje ofertado se calculará sobre la base de los haberes de julio.
Paritaria estatal: ATE y UPCN aceptaron la oferta
El Consejo Directivo Provincial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires aprobó por amplia mayoría la propuesta paritaria realizada por el ejecutivo bonaerense.
Desde el gremio destacaron que otros de los puntos conveniados fueron los pases a planta permanente de los temporarios que ingresaron hasta el 31 de diciembre de 2023; el 7,5% de aumento sobre los viáticos; regularización de los cargos temporarios de educación encuadrados en el artículo 13; pases de becas de capacitación a becas de contingencia de salud con fecha 1 de noviembre; y mesa técnica de carrera administrativa, educación (auxiliares), mantenimiento y producción y lotería.
En tanto, el secretario gremial de UPCN provincia de Buenos Aires, Juan Pablo Martín, aseguró: «Se incluyó el aumento especial para los auxiliares de la educación, un aumento del 7,5% para los viáticos y el pase a planta de los más de 6 mil compañeros que ingresaron antes de diciembre del 2023».
«Valoramos enormemente el esfuerzo de la provincia para mejorar la provincia. Sabemos que este 5% no resuelve la situación de los compañeros pero mantiene la negociación paritiaria por encima de la inflación y marca el camino a seguir frente a la política de despidos que se está llevando a nivel nacional», remarcó.
Gremios
Paritaria docente: Provincia elevó la oferta salarial al 5% y los gremios definen
Luego del cuarto intermedio generado a partir del rechazo de la primera oferta, el gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó una nueva propuesta de aumento salarial en la paritaria docente. Se trata de un aumento del 5% en dos tramos: 2,5% en agosto y 2,5% en octubre.
Con esta nueva oferta, el gobierno bonaerense mejoró en casi 2 puntos la primera oferta que constaba de un aumento del 3,2% en dos cuotas de 1,6% para agosto y octubre.
Luego del rechazo del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), la administración provincial elevó la oferta en 0,9% para cada uno de los tramos, alcanzando una mejora total del 1,8% a octubre.
La oferta además incluye una cláusula de monitoreo para el mes de septiembre, ante una eventual suba de la inflación por encima de los aumentos. También incluye una cláusula de reapertura en octubre.
Hasta el momento, el único gremio que se manifestó con respecto a esta oferta fue la FEB que recibió la propuesta y en las próximas horas realizará un Congreso Provincial para definir la propuesta.
Paritaria docente, cómo quedarían los salarios con el nuevo aumento:
• Preceptor: agosto $600.070 – octubre $614.690
• Maestro de Grado Inicial: agosto $700.000 – octubre $713.217
• Maestro de Grado con 5ª hora: agosto $882.991 – octubre $900.672
• Profesor con 20 módulos: agosto $905.433 – octubre $927.518