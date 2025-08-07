Dura advertencia desde Mar del Plata: “Si no hay turismo, sobra comercio”

Eduardo Mayer, empresario turístico y tesorero de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP), expresó su profunda preocupación por el presente económico de la ciudad tras una temporada invernal “muy mala” en términos de consumo, turismo y actividad industrial. “La gente vino, pero no gastó. El poder adquisitivo está muy golpeado y eso se siente en todos los sectores”, afirmó en diálogo con Todo Provincial RADIO.

Aunque los datos oficiales del Ente de Turismo local indican un ingreso de visitantes similar al del año pasado, Mayer sostiene que la realidad dista mucho de lo que marcan los números. “Puede ser que haya venido gente, pero el consumo fue mínimo. Tuvimos una de las peores vacaciones de invierno en mucho tiempo”, remarcó.

Para Mayer, el turismo no es solo una fuente de ingresos estacional, sino el motor económico de la ciudad. “En Mar del Plata tenemos pesca, industria, otros sectores, pero nada genera el derrame del turismo. Cuando esto se frena, se cae todo”, explicó.

El referente empresarial advirtió que no solo los hoteles y restaurantes se ven afectados, sino todo el comercio. “Hay una cantidad de negocios que excede las necesidades permanentes de la ciudad. Están para atender al turista. Si no hay turismo, sobra comercio”, resumió.

Un panorama complicado en todos los sectores

Mayer también describió una situación crítica en la pesca y la industria local. “La flota que pesca langostinos está parada porque los números no cierran. Y muchas industrias que fabricaban maquinaria están dejando de producir y ahora piensan en importar para revender. Pasan de ser fabricantes a simples comerciantes”, señaló.

El ejemplo más alarmante, dijo, es el de Mauro Sergio, la histórica fábrica textil que procesa la lana y elabora prendas terminadas. “Están despidiendo gente por la apertura de importaciones. El mercado se está llenando de productos baratos del exterior, y eso destruye la producción local”, advirtió.

Para el empresario, el impacto social de la crisis ya se hace visible. “El comerciante que no abre caja en el día está triste. Sus empleados también. Muchos ya saben que van a perder el trabajo. Y cuando eso pasa, es muy difícil volver a encontrar otro empleo”, dijo.

El Crucero Anamora, también golpeado

Mayer, titular del Crucero Anamora, uno de los clásicos paseos turísticos de la ciudad, reconoció que también vivieron una temporada muy floja. “Nos pegó fuerte el mal clima, pero más que nada el bolsillo. Estuvimos muy por debajo del año pasado”, aseguró.

Consultado sobre las expectativas para la temporada de verano, el dirigente fue cauto y realista: “Si no hay cambios, será una temporada floja. Aumentó un 60% la cantidad de gente que viaja al exterior. Esa gente antes recorría Mar del Plata, la Patagonia, Córdoba… hoy se va y ese dinero no queda en el país”.

Aunque no todo está perdido, reconoció que hay un segmento que seguirá eligiendo Mar del Plata: “No todos pueden viajar afuera y todos necesitamos un descanso. Algunos van a venir, pero no será el volumen que necesitamos para sostener la economía local”, concluyó.