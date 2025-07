Denuncian despidos en Textilana de Mar del Plata: “Los empresarios siempre se pueden convertir en importadores”

El Sindicato de la Carne de Mar del Plata denunció el despido sin causa de 56 trabajadores del frigorífico San Telmo, ex Sadowa, que permanece sin actividad productiva desde abril. La medida fue calificada como una represalia directa por parte de la empresa tras la denuncia presentada ante el Ministerio de Trabajo por el gremio debido a la falta de pagos salariales.

Según explicó Osvaldo Quiroga, secretario general del sindicato, el conflicto se inició con la cesantía de 26 empleados la semana pasada, todos con poca antigüedad. “Al enterarnos de la medida, radicamos la denuncia correspondiente y, como represalia, este miércoles despidieron a otros 30 compañeros”, denunció. De los 108 trabajadores que tenía la planta, actualmente solo quedan 52 en funciones.

La empresa no abonó la primera quincena de julio ni el aguinaldo, compromisos que aseguró que saldaría, pero aún no se concretaron. En este marco, Quiroga sostuvo que el frigorífico no realiza tareas de faena desde mediados de abril, cuando ingresaron solo 40 animales. “Es imposible subsistir con ese nivel de actividad”, afirmó, y detalló que en los últimos meses los empleados solo asistían a cumplir horario sin tareas productivas.

El frigorífico San Telmo reabrió en enero de 2023, tras haber cerrado en 2001 por la crisis de exportaciones. En su reapertura, la firma prometía generar 300 empleos y recuperar mercados en 20 países, pero la realidad actual contradice esos objetivos.

“Venían pagando normalmente, pero nunca entendimos en qué estado se encuentra la empresa. El dueño, Eugenio San Gregorio, decía que iba a exportar, pero el frigorífico está paralizado. No es normal pagar sueldos sin producir”, evaluó el dirigente gremial.

Desde el sindicato confirmaron que este viernes a las 8:30 se llevará a cabo una audiencia con representantes de la empresa en la delegación local del Ministerio de Trabajo bonaerense. Allí exigirán la inmediata reincorporación de los despedidos, remarcando que la intención del gremio es preservar las fuentes laborales por sobre las eventuales indemnizaciones. “No es fácil reinsertarse en el sistema”, advirtió Quiroga, quien no descartó futuras medidas si no se alcanza una solución.