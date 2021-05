Un becario que prestaba servicio en el centro de vacunación ubicado en 5 entre 164 y 165 de Berisso fue detenido por vender en forma clandestina dosis de vacunas contra el Covid.

La detención se produjo luego de una redada policial ordenada por la justicia a partir de una denuncia. Según se supo, el trabajador ofrecía vacunas a 5 mil pesos cada dosis.

Este lunes a las 16 horas, una mujer lo citó en el Parque Cívico de Berisso para comprarle algunos “frasquitos”. Sin embargo, era una redada organizada por la policial, con orden judicial.

Fuentes oficiales detallaron que el acusado tenía en su poder unas ocho ampollas correspondientes a dosis de Sinopharm, otras 12 vacías, varias jeringas, un refrigerante de frío, un teléfono celular y dinero en efectivo.

Este martes, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, se refirió al caso y confirmó que el detenido era un trabajador “del área logística del vacunatorio” que ofrecía “dosis en forma irregular”.

“Se está investigando porque aparentemente guardaba frasquitos vacíos y luego los rellenaba con alguna sustancia por lo que además estafaba a la gente. Fue detenido y deberá pagar las consecuencias”, expresó Gollan.

Además, el ministro desmintió que el trabajador todavía no había cobrado su beca. “Dijeron que no había cobrado pero acá tengo el recibo de pago. De todos modos eso no lo excusaba para cometer esta acción deleznable”.

El detenido quedó a disposición de la UFI Nº 3 a cargo de Marcelo Martini por el delito de “hurto agravado y estafa”.