En Lanús se reunieron Grindetti y Macri pidiendo mayor autonomía para los municipios

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, recibió en su Ciclo de Conversaciones al intendente de Vicente López, Jorge Macri con quien, entre otras cuestiones, analizó los desafíos que impuso la pandemia a los municipios y la importancia del proceso de modernización del Estado que se venía desarrollando en los años previos.

En ese sentido, coincidieron en la importancia del rol de los intendentes a la hora de tomar decisiones que afectan a sus comunidades debido a la proximidad que implican sus tareas diarias. “Creo que aún tenemos que ir mucho más allá, a una autonomía donde la política sanitaria o de educación, la fije la Provincia pero que la ejecutividad de eso la tengamos nosotros”, manifestó Grindetti.

Al respecto, Macri resaltó el cambio de rol que marcó a los intendentes en los últimos 10 años. “Yo lo vivo como un disfrute el hecho de poder hacerte cargo de más responsabilidades. Es apasionante brindar salud, estar atento al medio ambiente, ver cómo desarrollás una marca ciudad o generás empleo”, enumeró.

“En Vicente López, 4 de cada 10 pesos se invierten en Salud para curar al vecino que se enferma. Ahora cuando tenemos que definir cómo lo protegemos o qué protocolos pueden aplicarse o no respecto de la pandemia, no tenemos permiso para abrir un jardín de infantes”, aseveró.

Y agregó en relación a los alcances que tiene para la comunidad la gestión municipal. “La Lanusita” es un ejemplo fantástico de una zona que no tenía desarrollo y que floreció gracias a que Néstor y su equipo lograron que los empresarios inviertan en el barrio. Cuando mirás para atrás y decís esto no estaba y ahora está es muy potente. Debe haber muy pocos roles que den mayor satisfacción que ser intendente”, evaluó.

Sobre esta cuestión, Grindetti señaló: “Los resultados se ven de inmediato en la gente. Tomando el ejemplo de Vicente López, nosotros fundamos una Escuela Bilingüe de doble escolaridad y esperamos que logre el nivel de excelencia que tiene la de allá. Venimos de ser sólo ABL pero también hay que decir que Manolo estuvo 30 años y que fue un excelente intendente pero para su época”.

Por otra parte, los mandatarios subrayaron que el proceso de modernización del Estado implementado desde el inicio de sus gestiones fue fundamental a la hora de enfrentar los cambios que impuso la pandemia. “La creación del ICAM dio sus frutos porque los vecinos me dicen cómo mejoró la atención al público. Y eso fue porque logramos un cambio de mentalidad en el empleado”, analizó Grindetti.

En esa línea, el intendente de Vicente López, remarcó que en relación al aprovechamiento de la tecnología “la pandemia produjo que lo que iba a tardar 5 años se consolide en 5 meses” y manifestó que lo más importante es que el empleado público “se sienta orgulloso de cumplir con su función”.

“Aprendí que el concepto de modernización del Estado más relevante es mejorar el capital humano. Eso implica darle a cada uno las herramientas para atender mejor, resolver más rápido y para comprender antes lo que le está pasando al vecino”, sintetizó.

Otro punto relevante de la charla fue la situación del AMBA y su integración con CABA. “El Gobierno nos convocó rápido al principio de la pandemia, todos nos entusiasmamos y fuimos con buenas intenciones pero de golpe se empezó a romper esa continuidad”, recordó en relación la disputa que mantiene CABA con Nación por el porcentaje de coparticipación.

Al respecto, el jefe comunal de Lanús afirmó: “Pretender que el AMBA sea una unidad cuando me conviene y que sea una división política cuando no, me parece un manipuleo político bastante berretón. En los primeros 4 años de gestión conviví muy bien con Lomas de Zamora, Avellaneda y Quilmes pero hoy no tenemos comunicación”, lamentó.

En cuanto a las coincidencias y diferencias entre ambos distritos, consideraron que la pertenencia barrial es una marca común en todo Buenos Aires. “Nosotros tenemos a Lanús, Talleres y El Porvenir”, ejemplificó Grindetti agregando: “Creo que la estación del ferrocarril, la parroquia y los clubes son los que han determinado ciertas fisonomías de cada barrio”.

El Ciclo de Conversaciones forma parte de una serie de encuentros virtuales en los cuales, el intendente de Lanús dialoga con personalidades de diversas ramas de la cultura, la política y la economía para analizar temas de actualidad. Entre las figuras que pasaron por el mismo, se cuentan la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, el economista Carlos Melconian, el escritor Eduardo Sacheri y el abogado y diplomático Jorge Faurie.