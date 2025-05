“Civilización o barbarie”: Facundo Manes presentó su nuevo espacio político con una cuestionada frase de Sarmiento

Una situación insólita y angustiante se vive en distintos municipios como Olavarría y Bolívar a raíz de la llegada masiva de cartas documento enviadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a beneficiarios de pensiones no contributivas por discapacidad. Los vecinos son citados a entregar documentación médica en domicilios privados que no tienen ningún vínculo con organismos oficiales.

En Olavarría, más de 100 personas se acercaron a las autoridades municipales y a instituciones sociales tras recibir una notificación que informaba sobre la posible baja del beneficio. Las cartas solicitaban que los destinatarios se presentaran el 23 de junio con documentación médica en una dirección donde, en realidad, funciona una pizzería.

Desde el Municipio de Olavarría advirtieron que a pesar de haber realizado reiterados pedidos de información a Nación, no han recibido ninguna comunicación oficial al respecto. “Esto genera una enorme incertidumbre y angustia en personas que ya acreditaron su discapacidad y temen perder su única fuente de ingreso”, señalaron.

La situación se repite en Bolívar, donde la Dirección de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad denunció que las cartas de la ANDIS están llegando de forma masiva. Se estima que podrían ser más de 2.000 los destinatarios en ese distrito. Las notificaciones citan a los beneficiarios a un supuesto “centro de atención” en calle I. Rivas XXX, donde deben acudir con su DNI y documentación médica actualizada.

Sin embargo, al acudir al lugar, los funcionarios encontraron una vivienda particular sin ningún tipo de relación con la ANDIS. En la puerta había dos carteles: “NO SE TRAMITAN PENSIONES” y “NO TOCAR TIMBRE”. El propietario del domicilio, que lleva días recibiendo a personas confundidas y angustiadas, autorizó a grabar un video para aclarar que allí no se realiza ningún tipo de trámite.

“Es una situación dolorosa y alarmante. No puede ser que se convoque a personas con discapacidad a lugares que no existen como centros oficiales, sin una sola explicación por parte del gobierno nacional”, expresó Dana Miñola, abogada de la Dirección.

Desde la Municipalidad de Bolívar instaron a quienes hayan recibido este tipo de carta documento a acercarse a la oficina ubicada en Av. San Martín 961, de lunes a viernes de 8 a 17 hs.

Esta situación se esta repitiendo en otros municipios. Los gobiernos locales exigen respuestas urgentes a la ANDIS para aclarar el procedimiento, garantizar los derechos de las personas afectadas y frenar una práctica que ya está generando consecuencias emocionales y sociales muy graves.