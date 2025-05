Facundo Manes se autonomiza de la UCR y lanza su propio espacio político

En el marco del Aniversario 224° de la ciudad de Ensenada, el intendente Mario Secco habló en exclusivo con «Cueste lo que Cueste» por FM Tres Ciudades, que conduce Mariano Gandini y Sol Petotegui y remarcó su apoyo a Axel Kicillof. «Me produce rechazo la gestión de Milei porque vengo de otra formación, me da vergüenza pegarle a un jubilado y ellos festejan cagarlos a palos».

Sobre el gobierno nacional, el jefe comunal Ensenadense expresó “Todas las obras que dejó Milei las estoy terminando con el gobierno de la Provincia; quiero que todos los pibes de Ensenada tengan una escuela y que las nuevas generaciones sean mejor que nosotros. Ellos justifican una estabilidad que lastima al pueblo argentino; entonces, ¿dónde tenés la estabilidad?”.

«ME PRODUCE RECHAZO EL GOBIERNO DE MILEI»

En esa misma línea, Secco subrayó: “A mi me produce un rechazo tremendo porque vengo de otra formación. Me da vergüenza pegarle a los jubilados y ellos festejan cagar a palo a los jubilados, festejan darle 300 mil pesos a un jubilado que trabajó y aportó toda su vida.”

«QUIERO SER DEMOCRÁTICO Y GANARLE A MILEI EN LAS URNAS, TRABAJO TODOS LOS DÍAS PARA ESO»

Siguiendo con esta lógica manifestó que lo que sucede “es muy duro” y frente a ello “hay que empezar a unificar experiencias, criterios, sabiduría, hacer lo que estamos haciendo en la Provincia y tratar de ir con alguna idea al resto de las provincias para terminar con Milei. Quiero ser democrático y ganarle a Milei en las urnas, y trabajo todos los días para lograr los objetivos en Ensenada y en una partecita más del armado a nivel nacional; y muchos compañeros podemos trabajar esa hipótesis”.

“Ese algo serio en la provincia de Buenos Aires es Axel (Kicillof)”, afirmó, dejando en claro que “a nosotros nos gusta que nos cierren los números, pero con la gente adentro”.

«NO SOY LIMITADOR, EL LIMITTADOR DEBE SER EL PUEBLO ARGENTINO»

En relación al último anuncio de “Cristina 2025” opinó: “Son propuestas de los compañeros que están con Cristina y tienen todo el derecho para hacerlo, no hay que acotar a nadie. He tenido una relación democrática con muchísimos partidos políticos y cada uno ha puesto lo suyo. No soy de los limitadores, los limitadores fueron otros que se creen dueños de la verdad, como lo hizo Vidal con Massa”.

“El limitador es el pueblo argentino, es la gente en tu ciudad que te vota. He ganado con la lista entera y la gente nos apoya por todo lo que hacemos. Por eso, el limitador es el pueblo argentino, no una rosquita entre Vidal y Massa”, apuntó Mario Secco, en dialogo con Mariano Gandini y Sol Petotegui en «Cueste lo que Cueste».

«CRISTINA ESTÁ POR ENCIMA DE TODO, QUE SEA CANDIDATA POR LA TERCERA ES MUY POCO»

A su vez, en la posibilidad de la ex presidenta sea una futura candidata por la Tercera Sección Electoral, consideró: “Puede ser. Veo a Cristina por encima de todo, no una Cristina limitada, porque está por encima de todo. Que sea candidata por la Tercera Sección Electoral a la magnitud de lo que significa Cristina para el pueblo argentino es muy poco”.

«NO VOY A SER CANDIDATO A GOBERNADOR»

Al ser consultado sobre la posibilidad de una candidatura a gobernador, Mario Secco fue tajante «No voy a ser candidato a gobernador. No quise ser ministro, no quise ser nada, me parece que lo mío fue siempre ser intendente, tuve varias oportunidades para dejar la municipalidad, ser candidato a diputado, a senador y no quise. La verdad, me gusta ser intendente, me agrada lo que hago. La vida me dio la posibilidad de ser seis veces intendente de Ensenada. ¿Les parece poco?. Yo estoy orgulloso del trabajo que hemos hecho, del equipo que he armado, de todo lo que pudimos transformar la ciudad».

En provincia de Buenos Aires “hay muchos compañeros que quieren ser; a vos te pueden gustar más unos que otros, pero que bueno es tener compañeros buenos que quieren ser.”

Fuente: FM Tres Ciudades