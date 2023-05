Aseguran que San Nicolás no rompió convenio con IOMA y que “todo es una bomba de humo”

El intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, anunció que la prepaga Avalian ganó la licitación para hacerce cargo de la cobertura de salud de los trabajadores municipales en lugar del IOMA. Sin embargo, el municipio no avanzó con la desafiliación y la mayoría de los empleados continuarían con la obra social de la provincia de Buenos Aires. Un trabajador y delegado gremial que criticó la medida fue trasladado en forma intespestiva y denuncian “persecución sindical”. Este jueves Homero Giles viajará a San Nicolás seguir el conflicto de cerca.

En diálogo con Todo Provincial, el secretario General de Municipales de San Isiro y representante de la Fe.Si.Mu.Bo ante IOMA, Omar Arce, manifestó: “Hay que ayudar al IOMA y al sistema solidario. Es nuestra obra social, no vamos ir a otra para que nos tengan de adherentes”.

Y apuntó: “Los intendentes no se tienen que meter con la obra social de los trabajadores, ellos se tienen que encargar de los contribuyentes”.

Desde la FeSiMuBo aseguran que la mayoría de los trabajadores municipales de San Nicolás tienen la voluntad de continuar siendo afiliados del IOMA y que “la defensa del sistema de prestaciones de salud solidario es un valor consoidado”, por lo que “no será fácil cambiarlo por otros valores ligados al mercado y al negocio privado de la salud“.

Por otra parte, desde la Federación denunciaron “persecución sindical” por parte del gobierno municipal contra el secretario general del Sindicato Municipal de San Nicolás, Rodolfo Cecchi, quien fue trasladado en sus funciones a una delegación ubicada a 40 kilómetros como “represalia” por manifestar rechazo a la desafiliación del IOMA impulsada por Passaglia.

“Si quisieran ayudar al IOMA tendrían que subir al ring a los círculos médicos que actúan entre bambalinas para deteriorar el sistema de salud. Ellos no muestran la cara, pero son responsables de esta situación de la obra social”, consideró Arce.

“IOMA no debe y paga a 30 días pero los profesionales a veces cobran a 90 días por responsabilidad de la intermedación de estos círculos. Hay que poner todo sobre la mesa y no usar miserablemente la salud de los municipales para fabricar una bomba de humo“, reclamó el representante de FESIMUBO en IOMA.

La maniobra realizada por San Nicolás tiene como antecente una medida muy similar decidida por el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel. Sin embargo, según pudo averiguar este medio, más de la mitad de los municipales de ese distrito continúan afiliados al IOMA y tan solo quienes ocupan puestos jerárquicos (de director hacia arriba) pasaron a aportar a una prepaga. De todos modos, esta medida sería ilegal ya que el convenio con IOMA obliga a aportar por “el total de agentes municipales”.

Por su parte, la concejal del Frente de Todos, Cecilia Comerio, manifestó: “Tenemos muchas dudas sobre la legalidad de la ordenanza porque habla de desadherirse del IOMA pero deja abierta la posibilidad de que los trabajadores que quieran se queden. Pero la ley no permite esta modalidad. Si el municipio sale del convenio debe pasar al sistema nacional de obras sociales con la totalidad de la nómina de empleados”.

Además aseguró que también sería ilegal haber contratado a una prepaga que no integra el Sistema Nacional de Obras Sociales.

“Creo que el IOMA no va a dejar en banda a nadie porque no es su naturaleza pero si el municipio se desafilia sería muy complicado. Se han acercado afiliados con cáncer que reciben todos los medicamentos por IOMA y no quieren irse porque no saben cómo se comportará una prepaga”, advirtió Comerio.

Desafiliación al IOMA de los municipales: qué dicen las leyes

La Ley de creación del IOMA N° 6982 establece que son afiliados obligatorios los trabajadores de las municipalidades que adhieran al presente régimen (Ley 6.982, art. 16) y que la “masa salarial municipal” para cada Municipalidad, es el resultado del producto de: “el total de agentes municipales” (ley 6.982, art. 14 bis).

Los trabajadores de las municipalidades que adhieren a la ley del IOMA adquieran el carácter de afiliados/as obligatorios/as (art.16).

Las municipalidades adheridas actuarán como agentes de retención del I.O.M.A para el aporte correspondiente a los/as afiliados/as, y como deudora del mismo para el porcentaje que le corresponde en su carácter patronal, conforme lo establece el artículo 14 de la Ley N° 6.982.

De allí, que las normas mencionadas, al admitir la adhesión de las Municipalidades a la ley provincial, solo posibiliten la adhesión masiva del personal municipal, no existiendo posibilidad alguna de adhesión parcial y, los aportes y contribuciones son destinados en su totalidad a la obra social provincial.

Por su parte la Ley 23.660 regula el sistema de obras sociales nacionales, excluyendo a las obras sociales provinciales (art. 1°), y la totalidad de los aportes y contribuciones son destinados a la obra social elegida dentro de ese Sistema, una vez deducido el aporte del Fondo de Distribución Solidario que ingresa a la Superintendencia de Servicios de Salud (art. 5 y 16).

De allí que no puede desviarse fondos de un sistema a otro sistema, pues en cualquiera de los casos constituiría un hecho ilícito.

En ninguna de las legislaciones se posibilita la libre elección entre los sistemas; la Ley del IOMA (6982) solo admite la adhesión masiva al igual que el Sistema Nacional de Obras Sociales.

El principio de libre elección solo es permitido en el Sistema de Obras Sociales Nacionales y dentro de las obras sociales que integran ese Sistema. No otro, pues lo que prevalece es el sistema de cobertura social al cual se adhiere.

Es por ello que el sistema nacional es incompatible con el sistema provincial y sus funcionamientos son regidos por sus propias normativas, no existiendo modo alguno que permita que los trabajadores permanezcan o sean adheridos en forma obligatoria en ambos sistemas en forma simultánea.