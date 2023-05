Sofía Vannelli: “Lo de Jorge Macri es una estafa electoral, debería devolver los sueldos que cobró como intendente”

La senadora provincial del Frente de Todos Sofía Vannelli habló con Todo Provincial RADIO sobre los proyectos que impulsa en la Legislatura bonaerense. La dirigente oriunda de Vicente López criticó duramente la candidatura de Jorge Macri en Capital Federal y también se refirió a una posible postulación presidencial de su referente político Sergio Massa.

Sofía Vanelli es una de las legisladoras del massismo que impulsa la introducción de un cambio en el Código de Procedimiento para incluir el “Índice Crianza” como elemento de prueba que facilite las resoluciones judiciales en las demandas de alimentos.

Al respecto, explicó: “Es un índice que se construye a partir de la Canasta Básica pero en el que se agregan valores específicos de la crianza. dependiendo la edad, el género y la región en la Argentina”.

Y apuntó: “Los cuidados es algo que en Argentina pareciera que no están visibilizados en muchos aspectos pero recaen sobre la familia y especialmente sobre las mujeres. En este nuevo desafío busa visibilizar cuánto sale criar para acompañar y dotar de una herramienta específica en los juzgados”.

La legisladdora aseguró que actualmente los procesos de demanda de alimentos son “privados” y relató que si una madre quere reclamar alimentos debe probar cuánto sale el valor de crianza del hijo, juntando tickets para recién después iniciar un juicio. “En todo ese tiempo los niños siguen comiendo y necesitan un montón de cosas”, advirtió.

Y aclaró: “El Índice Crianza busca establecer un piso que permita determinar una medida judicial pronta porque hay mujeres que no pueden perder horas en un servicio jurídico por más que sea gratuito porque tienen que salir a trabajar, entonces desisten y no reclaman alimentos”.

Vannelli expusó algunos números alarmantes sobre esta situación. Según la UNICEF en 2022 se registraron más de un millón 600 mil hogares monomarentales de los cuales más de la mitad no recibieron dinero en concepto de manutención por parte del progenitor.

“Hay un interés superior que es el derecho del niño a comer. Cambiar el Código Civil implica un proceso mucho más largo pero podemos incluir este índice para que los jueces tengan un elemento indiscutible para poder actuar. Esto no impide que una madre luego avance con un reclamo de alimentos mayor porque se busca sostener el poder de vida que tenía el niño al momento de la separación”, señaló.

Sofía Vannelli: “Lo de Jorge Macri es una estafa electoral”

Consultado sobre la candidatura a jefe de gobierno porteño del intendente de Vicente López en licencia, Jorge Macri, la legisladora del Frente de Todos opinó: “Es una estafa electoral pero no me asombra porque cuando llegó a Vicente López, Macri planteó por ejemplo que las excepciones al código de ordenamiento urbano eran corruptas e injustas pero no me cansó de ver surgir mega edificios vacíos además de dudosa procedencia nacidos de más de 500 excepciones”.

“La verdad que no me extraña que Jorge Macri no cumpla su palabra. Lo más grave es que la Constitución de la Ciudad Autónoma establece cinco años de residencia pero si hacemos el cálculo entonces no podría haber sido nunca intendente de Vicente López”, apuntó.

Y remarcó: “La Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que tenés que tener residencia real para ejercer las funciones. No solo presentó una declaración jurada de candidatura diciendo que vivía en un lugar donde no vivía, sino que votó dos veces en el padrón de la provincia de Buenos Aires y así como si nada todos fingen demencia para que sea candidato en CABA, diciendo que tiene residencia continua y efectiva allí”.

“Sinceramente tendría que renunciar en Vicente López, está en ejercicio de licencia, nos dejó con Soledad Martínez que está ejerciendo como intendenta y no entendemos cómo justifica su licencia sin término. Debería explicarle a los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cómo es que efectivamente fue intendente en Vicente López y ejerció la función. En todo caso si lo puede explicar debería devolver los sueldos que cobró ejerciendo las funciones diciendo que tenía residencia en la provincia“, reclamó.

En cuanto a una posible candidatura presidencial de Sergio Massa, Sofía Vannelli expresó: “Me encantaría la verdad pero él ya ha dicho que siendo ministro de Economía es muy difícil ser candidato. Es el presidente que Argentina necesita hoy porque podría lograr los acuerdos que necesitamos para gobernar porque venimos de expresiones políticas muy fragmentadas”.

“Se necesitan políticos con mucha versatilidad para poder llegar a sentarse en distintas mesas y poder lograr acuerdos”, remarcó.