Antonio Diurno, el famoso DJ e influencer de Italia

Antonio Diurno, de 29 años de edad, DJ e Influencer de Turín (Italia), ha hecho de la música una fuente de vida desde su pasión.

Desde muy pequeño se dejó arrastrar por el ritmo que fluye en su interior y comenzó a interesarse por la música digital y el mundo del Dj, con especial interés en el ámbito del tech house.

Empezó a tocar en su ciudad y luego, en todo el norte de Italia. Antonio se consolidó cada vez más como DJ y Productor Musical, hasta convertirse en residente en diferentes lugares.

De DJ a producción, en 2006 sus primeros lanzamientos discográficos y tras una sucesión de contratos, comienza a darse a conocer con 8 sellos diferentes, que empujan a Antonio a ser amado cada vez más, disco tras disco.

Más allá de la música, una de las mayores pasiones es la fotografía y los viajes, y con la llegada de las redes sociales, comenzó una carrera como modelo-influencer, colaborando con varias compañías reconocidas e invitado en varios eventos en toda Italia. Todo lo publica en Instagram, donde se encuentran sus shootings, su pequeño escaparate, ¡creciendo cada vez más y superando los 200.000 seguidores!

A Antonio Diurno le gustan los retos pero sobre todo las aventuras. En 2015, participa en la primera edición de la isla de Adán y Eva, poniendo sus habilidades a prueba en reality shows, por experiencia nueva y totalmente desnuda, donde será inolvidable.

El mismo año que la isla, Antonio corona uno de sus sueños secretos. Junto con su colega funda su propia discográfica, Moonklift Records, un sello digital que ahora cuenta con más de 100 artistas internacionales!

– Contamos, cómo empezaste y porque elegiste este camino?

Todo empezó a los 13 Años. La pasión por la música me la transmitió mi padre; gracias a él nació todo, y me fascinó la música house, y a partir de ahí decidí usar los primeros platos de DJ y empezar a tocar pero sobre todo a producir. .Actualmente trabajo con empresas, y ayudo con mi imagen a patrocinar sus productos, es algo que me gusta, sobre todo la fotografía, así que lo hago con mucha pasión, además de la música claro … que cuando tengo tiempo hago mis producciones musicales y tocar en clubes, obviamente ahora todo está detenido problema de covid, espero pronto volver !

-¿Qué te hace destacar dentro de tu industria?

el camino aún es largo, y hay mucho por hacer, nunca siento que he llegado, sobre todo no me siento el único, es más, en el día de hoy está lleno de talentos, lo correcto es hacerlo siempre con pasión y ganas!

Lo que te hace único es cuando creas música o pones a trabajar tu creatividad, y ahí solo puedes ser tuyo, algo que viene de adentro y crear algo único.

-Cómo construyó prestigio y un nombre para usted o su compañía en su industria, especialmente en los primeros días?

MI primer disco a los 17 anos sin duda me lanzó hacia una buena publicidad y muchas solicitudes de trabajo, y ser muy joven me empujó a hacer cada vez más y hacerlo con metas, poco a poco trabajando duro y tratando de ser feliz con lo que creas y hacerlo con pasión , que sea una fotografía o una producción musical, entonces yo diría constancia y trabajo.

– Cuáles fueron los mayores desafíos que ha enfrentado y cómo los superó? ¿Qué te mantiene corriendo cuando los tiempos se ponen difíciles?

Las primeras veces me paré frente al público cuando tocaba, sobre todo cuando estaba muy lleno de gente, cuando era muy joven todo me parecía tan extraño, pero luego cuando llegó mi turno sentía una adrenalina a 1000, del miedo se convierte en pura energía

mi experiencia en el realidad desnuda? jajaja, no sabía lo que estaba haciendo hasta que me encontré desnudo en esta isla con una chica que también estaba desnuda, pero fue solo al principio después de que me familiaricé empezó a gustarme la naturaleza y estar yo mismo como soy, sin camisa y sin pantalón, y debo decir que fue una experiencia única y fantástica.

En los momentos difíciles intento pensar en otra cosa o al menos resolver el problema con una sonrisa o un paseo a la playa, para pensar mas….la vida siempre está hecha de obstáculos, nos toca a nosotros intentar mantener el control y ser feliz.

-Qué consejos le hubiese gustado que alguien le diera al principio de su carrera?

Al inicio de todo me apoyaron excelentes personas que me introdujeron en el mundo de la música, y me dieron excelentes consejos, luego seguramente en mi camino cometí muchos errores, y de ellos aprendí mucho, ciertamente alguien que te empuja todos los días a hacer y seguir con lo que más te gusta es un gran incentivo, por lo tanto, rodéese siempre de personas positivas que puedan darle un gran impulso en lo que hace !

– ¿Dónde te ves a ti mismo en un par de años? ¿Cuáles son algunos de tus sueños y aspiraciones?

Seguir tomando fotografías y contenido para mis redes sociales y seguir con mis proyectos musicales y poder hacer un disco o EP al año ya sería una gran cosa, mi último disco ya salió en marzo del 2020, ¡ya estoy trabajando en el próximo lanzamiento, sobre todo ya trabajando por varios remix de otros artistas muy buenos ! y quién sabe, tal vez alguna experiencia televisiva

Conócelo más en sus Redes Sociales:

Sito web : www.antoniodiurno.com

Instagram: www.instagram.com/antonio_diurno/