Allanaron dos hospitales de Patagones acusados de negar atención a un nene de 12 años que murió con Covid

La Fiscalía N° 1 de Bahía Blanca ordenó allanamientos en los hospitales de Carmen de Patagones y Villalonga, ambos en el partido bonaerense de Patagones, en el marco de una causa que investiga la muerte de Martín Ferreyra Torres, de 12 años.

Los operativos están relacionados a la investigación que se lleva adelante por la muerte del niño, ocurrida el pasado 28 de febrero. Martín era Covid positivo pero habría fallecido de una perforación intestinal.

La familia asegura que el chico no recibió la atención correspondiente y que luego de su muerte pretendieron ocultar lo sucedido con un certificado que adjudicaba su fallecimiento a consecuencias del coronavirus.

Durante los operativos a cargo del fiscal Cristian Aguilar se secuestraron historias clínicas, informes médicos y registro de personal.

La muerte de Martín

El 16 de febrero, Martín se sintió descompuesto y un día después perdió el gusto y el olfato. En el hospital de Villalonga le dijeron que era positivo sin hisoparlo y le dijeron que si se quería sacar la duda fuera a una institución privada. Su familia lo hizo y el estudio dio positivo.

El niño comenzó a tener un dolor abdominal muy fuerte. El padre lo llevó al hospital a diario pero los médicos minimizaron el cuadro. Diez días después, Martín fue derivado al hospital Pedro Ecay de Patagones para realizarse una tomografía. Horas después falleció.

“Le decían que no esté saliendo a cada rato porque tenés coronavirus. Mi cuñado escuchaba cómo sufría de dolor, ¿cómo le vas a decir que no lo lleve al hospital? No lo quisieron atender porque el hospital era chico. Si no son competentes y ven que una persona está así de mal, ¡que lo trasladen!”, reprochó Marcela Torres, tía del chico.

La muerte del niño generó una gran indignación y hubo movilizaciones a la Municipalidad gobernada por el intendente José Luis Zara. En medio de las protestas, renunció la directora del hospital de Villalonga, Paula Zarich.

“Escuché que el intendente Zara dijo que el municipio puso a disposición la historia clínica y es mentira. Las cosas que llegaron a manos de nuestra familia fue porque ellos las fueron a buscar o pedir”, cuestionó la tía del niño.

Y agregó: “Tenemos en claro que a Martín lo trasladan de Villalonga a Patagones porque él no dejaba de manifestar dolor. En Patagones, lo ve un pediatra que le hace una ecografía que dijo que supuestamente estaba todo bien, pero él no dejaba de sentir dolor. No se sabe si hubo un error del pediatra o de quien hizo el informe”.

“En la demora que se presenta en esos días, que es desde las 4 de la tarde hasta las 2 de la mañana, se toma la decisión de hacerle una tomografía, pero ya fue tarde. Lo llamativo no es solo esta demora en Villalonga, sino que tuvieron apuro por entregarles el cuerpo a mi hermana y mi cuñado”, señaló.

Otro elemento que suma aún más oscuridad al caso es que el cuerpo de Martín fue cremado. “Alguien autorizó la cremación de Martín cuando había muchas dudas. Si bien mi hermana quería cremarlo, a ella la empujaron desde el Hospital para que lo haga, y eso también está en investigación. Nos hicieron mierda. Se pasaron muchos detalles por encima”, relató Torres.

La única información que manejan desde la familia, es que el chico habría fallecido por una perforación en el intestino. “¿Cómo es que eso no se ve en una ecografía? El informe que le dieron a mi hermana es muy básico. Le dijeron que había fallecido por complicaciones del Covid-19 y eso lo podría tener un adulto mayor con una cuestión respiratoria, esto es muy raro”, expresó la tía.

Además expresó su enojo con el intendente: “¿Cómo puede ser que Zara haya esperado unos días para ver qué hacía la familia de Martín? La Directora del hospital de Villalonga también hizo lo mismo. Incluso, después de la manifestación que hicimos en esa ciudad, el intendente tuvo en su agenda un tiempo para hablar con nosotros”.

“Vamos a dudar de todo porque no le creemos a nadie. Perdimos la vida de un chico precioso, pensando que solo iba a ser una operación sencilla. Hay gente que tiene que responder tanto del hospital de Villalonga como del de Patagones, y si pasó algo dentro del tomógrafo en el hospital de Viedma también. Nos importan un carajo las palabras de ellos”, concluyó.