Sudestada y después: un experto del CONICET desaconsejó “obras duras” y pide un plan para “repoblar” de arena a las playas

El 17 de marzo, una importante crecida del mar afecto a diferentes localidades del Partido de la Costa. La sudestada provocó destrozos y puso en evidencia la creciente problemática de la erosión costera. El intendente, Cristian Cardozo anunció que extenderá la construcción de gaviones, muros de piedras contenidas por alambres. El experto Federico Isla habló con TODO PROVINCIAL y desaconsejó esa obra.

En diálogo con Todo Provincial, el director del Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario, Federico Isla, expresó: “Me llegaron comentarios de vecinos muy preocupados porque están removiendo arena de los médanos, algo que se suele hacer luego de las sudestadas, pero que es muy malo. No se deben tocar los médanos litorales ni las barras”.

“Se están viendo las consecuencias de las obras que se implementaron. En el Partido de la Costa colocaron gaviones, rocas encerradas entre alambre. Ya se sabe que en la costa ese alambre se oxida, se rompe y las rocas quedan dispersadas. El otro problema es que se van hundiendo, porque la ola no puede pasar entonces socava esa obra dura”, alertó Isla.

Luego de la sudestada, el intendente Cristian Cardozo recorrió Mar del Tuyú, Santa Teresita y Las Toninas junto a funcionarios nacionales. Allí el jefe comunal aseguró que los gaviones habían dado un “resultado adecuado” y adelantó la intención de“extenderlos a todas las zonas afectadas”.

Sin embargo, para el investigador superior del Conicet Mar del Plata, “lo peor que se puede hacer es realizar prácticas duras como construir muros, gaviones y espigones”, y aseveró que “el único modo de recuperar las playas es poner arena pero eso implica un gran costo económico”.

“Se deben recuperar los dermas, es decir recomponer la playa con arena de la misma granulometría. En el Partido de la Costa se podría extraer arena de los médanos de Punta Médanos que están alejados de la playa y llevarla a los lugares más críticos que son Mar del Tuyú, Mar de Ajó, Las Toninas y San Clemente”, aseguró Isla.

Y destacó: “Se necesita hacer un plan a largo plazo. Normalmente en los distritos costeros se acuerdan de la playa cuando está por comenzar la temporada. Los balnearios pagan concesiones por una determinada cantidad de carpas, luego no pueden ponerlas porque no entran y ahí empiezan a ver qué hacer”.

Para otros distritos como Villa Gesell o Pinamar, el experto sedimentología costera consideró que debería replicarse la obra realizada en 1998 en tres playas de Mar del Plata. Se trata de extraer arena del mar con dragas para colocarla en la playa.

“En el mar, en la plataforma cercana, hay mucha arena gruesa que podría dragarse y ser utilizada para acorazar las playas. Frente a Villa Gesell y Pinamar hay bancos de arena alejados de la costa que podrían utilizarse para ampliar los dermas, las superficies horizontales de arena que conforma las playas”, aseguró.

Cambio climático y “muchos errores”

El especialista aseguró que antes las sudestadas “se daban una vez por año o cada dos años”, pero que ahora “están siendo más frecuentes” y consideró que “en eso incide el cambio climático”.

De todos modos, consideró que en muchas localidades “se cometieron muchos errores”, y apuntó: “Los balnearios cuando sacan la concesión están convencidos que la arena es de ellos. En el Partido de la Costa, hasta hace pocos años, se podían ver los carritos sacando arena para vender. Además los desagües pluviales que van hacia el mar erosionan la playa”.

“Se ha construido sin respetar la ley 8912 que regula las urbanizaciones en el frente costero y también han falseado las mensuras para ceder menos metros de playa. El Partido de La Costa se aceptó el decreto 3202 del 2006 que establecía restricciones para desarrollos costeros pero luego habilitó loteos en Costa Esmeralda que no cumplen la normativa porque supuestamente el desarrollo había sido aprobado antes”, mencionó Isla.

La experiencia de Mar del Plata

“El único modo de recuperar las playas es poner arena pero eso implica un gran costo económico. La Provincia debería hacer un plan que contemple la contratación de dragas que extraigan arena para recomponer playas en estado crítico como el centro de Pinamar, Villa Gesell y varias localidades del Partido de la Costa”, opinó Federico Isla.

Hasta el momento en Argentina existe una sola experiencia de recuperación de playas con agregado de arena. “Fue en 1998 en Mar del Plata. Se trajeron dragas belgas y se recuperaron Playa Grande, las playas céntricas y la actual Playa Varese. A más de 20 años podemos decir que funcionó porque se hizo una gran repoblación de arena aunque se puso arena fina cuando esa zona era de playa gruesa. Playa Grande sigue teniendo el doble de playa que en ese momento”, destacó el científico.

Y agregó: “Esta es una práctica blanda que se usa en todo el mundo. La solución de poner arena es la más cara pero la que tiene menos contraindicaciones tiene”.

Cómo salvar las playas que todavía tienen mucha arena

Federico Isla contó que también ha trabajado en otras localidades en los que sobra la arena como las ciudades balnearias de Tres Arroyos y San Cayetano. “Ahí la problemática pasa por establecer modos para que la arena no se vuele de la playa a los médanos”, señaló.

Y explicó: “Se deben establecer métodos de fijación de la arena que no la fijen demasiado como pasó en Ostende y Valeria del Mar porque si no la arena que se fija en los médanos no vuelve la playa. Se pueden hacer muchas cosas pero se necesita planificación”.

“En Villa Gesell hubo una consigna que era fijar los médanos litorales. Lo que terminó sucediendo es que hay dunas muy altas y playas muy estrechas. Se generó un desbalance por exceso de forestación en las dunas. Lo más difícil es controlar el transporte natural de la arena durante todo el año”, mencionó.

Necesidad de una Ley de Manejo Costero

Federico Isla recordó que durante la gobernación de Felipe Sola se realizaron las primeras reuniones sobre manejo costero integrado, “pensando no solo en la erosión y los loteos, sino también en los problemas de contaminación”.

“En algunas playas no tiene sentido pensar en una recuperación porque pronto habrá que prohibir el baño ya que están llegando pluviales con coliformes. Esto sucede en el centro de Mar del Plata y también en el sur donde drenan arroyos en los que se hicieron basurales. También hay zonas residenciales que tiran sus aguas residuales a arroyos que terminan en el mar”, alertó.

“Hace dos años en la Provincia casi se aprueba una Ley de Manejo Costero Integrado. Sería muy importante que se sancione porque daría pautas a los municipios que son los que otorgan las concesiones balnearias y aprueban la conformación de nuevos núcleos urbanos”, destacó el especialista.