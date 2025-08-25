17 mil chicos pasaron de escuelas privadas a públicas en la Provincia y hay “muchas al borde del cierre”

El director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, alertó por la crisis que atraviesan las escuelas de gestión privada, particularmente las dedicadas a discapacidad. «Están al borde del cierre», advirtió.

El funcionario bonaerense señaló que el gobierno nacional redujo un 50% el presupuesto educativo, un 35% los salarios docentes universitarios, un 40% las becas Progresar, eliminó el FONID y el Fondo Compensador.

«Hay algo más intangible y es el absoluto desinterés del gobierno por la educación. El presidente fue 25 veces al exterior y nunca a una escuela pública», graficó el ministro de Educación de Axel Kicillof.

En ese marco, Sileoni anunció una nueva «línea de ayuda» para escuelas privadas dedicadas a la discapacidad porque «hay muchas que están con dificultades».

El gobierno bonaerense mantuvo una reunión con la AIEPESA, la cámara de escuelas de gestión privada dedicadas la discapacidad.

«Hay muchas al borde del cierre. Estamos trabajando con una nueva línea de subvención porque todo el sistema educativo merece nuestra atención. En nuestra provincia hay 188 instituciones de gestión privada que atienden a chicos con discapacidad y 128 de ellas reciben subvenciones de la provincia», explicó Sileoni.

Y alertó: «La preocupación es que se ven obligadas a cerrar, la matrícula de nuestras escuelas especiales está saturada».

«Muchas son obligadas al cierre por el descenso de los aportes de las obras sociales y la desatención del gobierno nacional a las pensiones que están siendo auditadas con un mecanismo muy complicado para las familias», explicó.

Con respecto a la migración al sistema público, el funcionario detalló: «En 2025 hubo 17 mil casos de niños que pasaron de escuelas de gestión privada a la escuelas de gestión estatal. Ni en la crisis del 2001 hubo esta migración. No podemos contabilizar los niños que se mueven dentro de las instituciones de gestión privada, a escuelas con cuotas más bajas».