Provincial
El primer voto: un compromiso de los más jóvenes
Para muchos jóvenes bonaerenses este próximo 7 de octubre será la primera vez que ejerzan un derecho fundamental: el de elegir quienes serán sus representantes municipales y provinciales en uno de los distritos más importantes del país, la provincia de Buenos Aires.
El voto es obligatorio para todas las personas mayores de 16 años que figuren en el padrón electoral. Muchas harán uso por primera vez de una herramienta de transformación muy importante para hacer valer la propia voz, ser parte de decisiones que afectan el presente y el futuro de su barrio, municipio y provincia.
El próximo domingo 7 de septiembre de 2025, en la provincia de Buenos Aires, quienes estén en condiciones de votar van a poder elegir: legisladores provinciales (diputados o senadores, dependiendo del municipio en el se resida) y concejales y consejeros escolares de cada municipio.
El voto es individual pero es un acto colectivo porque cada voto suma, define y cuenta. Es una forma de hacer valer no sólo el derecho al sufragio sino los otros derechos que se ponen en juego en cada elección. Es una herramienta para expresar la forma en la que se quiere vivir, trabajar, atenderse en un hospital, educarse, entre otras muchas otras cosas fundamentales para la vida en comunidad.
El primer voto es el inicio de un camino para empezar a incidir en las políticas públicas. Por eso es tan importante la participación. Y participar implica comprometerse: informarse, preguntar, debatir, opinar, organizarse. Ser parte en la toma de decisiones, hacer valer la propia palabra. El domingo 7 de octubre, entonces, cada joven tiene una oportunidad muy importante para decidir y no dejar que alguien más lo haga por uno.
Para votar hay que figurar en el padrón electoral https://padron.gba.gob.ar. Allí se informa el lugar, la mesa y la escuela donde le toca a cada ciudadano mayor de 16 años emitir el voto. El día de la elección, hay que llevar el DNI y presentarlo a las autoridades de mesa, quienes van a entregar el sobre. Luego, se entra al cuarto oscuro a elegir la boleta de la lista que desee. A diferencia de lo que ocurrirá a nivel nacional en octubre, en esta oportunidad, se vota con el viejo y conocido sistema de boleta partidaria. Luego de elegir la boleta, hay que ponerla en el sobre y cerrarlo. El mismo se coloca en la urna, se firma el padrón y se lleva el comprobante.
Para mayor información se puede ingresar a: https://eleccionesbonaerenses.gba.gob.ar/
Provincial
17 mil chicos pasaron de escuelas privadas a públicas en la Provincia y hay “muchas al borde del cierre”
El director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, alertó por la crisis que atraviesan las escuelas de gestión privada, particularmente las dedicadas a discapacidad. «Están al borde del cierre», advirtió.
El funcionario bonaerense señaló que el gobierno nacional redujo un 50% el presupuesto educativo, un 35% los salarios docentes universitarios, un 40% las becas Progresar, eliminó el FONID y el Fondo Compensador.
«Hay algo más intangible y es el absoluto desinterés del gobierno por la educación. El presidente fue 25 veces al exterior y nunca a una escuela pública», graficó el ministro de Educación de Axel Kicillof.
En ese marco, Sileoni anunció una nueva «línea de ayuda» para escuelas privadas dedicadas a la discapacidad porque «hay muchas que están con dificultades».
El gobierno bonaerense mantuvo una reunión con la AIEPESA, la cámara de escuelas de gestión privada dedicadas la discapacidad.
«Hay muchas al borde del cierre. Estamos trabajando con una nueva línea de subvención porque todo el sistema educativo merece nuestra atención. En nuestra provincia hay 188 instituciones de gestión privada que atienden a chicos con discapacidad y 128 de ellas reciben subvenciones de la provincia», explicó Sileoni.
Y alertó: «La preocupación es que se ven obligadas a cerrar, la matrícula de nuestras escuelas especiales está saturada».
«Muchas son obligadas al cierre por el descenso de los aportes de las obras sociales y la desatención del gobierno nacional a las pensiones que están siendo auditadas con un mecanismo muy complicado para las familias», explicó.
Con respecto a la migración al sistema público, el funcionario detalló: «En 2025 hubo 17 mil casos de niños que pasaron de escuelas de gestión privada a la escuelas de gestión estatal. Ni en la crisis del 2001 hubo esta migración. No podemos contabilizar los niños que se mueven dentro de las instituciones de gestión privada, a escuelas con cuotas más bajas».
Provincial
La provincia extendió la edad para ingresar a la Policía Bonaerense
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires estableció de manera excepcional que durante el ciclo lectivo 2025 podrán ingresar a la Policía Bonaerense quienes tengan hasta 29 años de edad al 31 de diciembre de este año.
La medida fue oficializada a través de la Resolución 1655 del Ministerio de Seguridad, publicada en el Boletín Oficial, donde se amplió el límite que habitualmente rige hasta los 25 años.
En concreto, la disposición enmarcada en la Ley N° 13.982, que regula el régimen estatutario del personal policial bonaerense, modifica de forma transitoria el requisito de edad fijado en el artículo 5°, que establece un rango de entre 18 y 25 años para el ingreso.
La legislación contempla excepciones en casos de necesidad de reclutamiento, como parte de la planificación estratégica para fortalecer la seguridad pública en la provincia. Según argumentó el Gobierno, esta es la razón que motiva la ampliación del límite de edad.
“En el marco del proceso de planificación estratégica en materia de seguridad pública, y ante el compromiso de mantener niveles adecuados de cobertura territorial y operatividad policial, se verifica la necesidad de ampliar transitoriamente el universo de personas habilitadas para iniciar la carrera policial, mediante el incremento excepcional del límite máximo de edad para el ingreso”, detalla la resolución firmada por el ministro de Seguridad, Javier Alonso.
INGRESO POLICIAL – CICLO LECTIVO 2026
Requisitos formales para la inscripción:
- Ser Argentino/a nativo/a, naturalizado/a o por opción.
- Tener entre 17 y 29 años de edad.
- Poseer domicilio real en la Provincia de Buenos Aires.
- Haber finalizado de cursar el nivel secundario, en los términos de la Ley N°13.688 o equivalente, conforme lo establece la reglamentación.
- Responder a las aptitudes psicofísicas establecidas en la Ley N° 13.982 y su reglamentación.
- No registrar Antecedentes Penales (Provincia – Nación).
Formularios
Formulario de inscripción
Reimprimir formulario de inscripción
Video de Recomendaciones para Evaluación Atlética
Certificado Médico
Provincial
Se realizó una prueba de sistemas para las elecciones del 7 de septiembre
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires realizó este sábado un simulacro del sistema de transmisión, recepción y difusión de datos que se utilizará en las elecciones provinciales del próximo 7 de septiembre.
La prueba contó con la participación del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y autoridades electorales con competencia en los comicios. Fiscales de más de veinte partidos y agrupaciones políticas que intervendrán en los comicios asistieron también a la prueba, tanto de manera presencial como a distancia, y pudieron supervisar de manera directa el funcionamiento de los sistemas y procesos implementados.
En el cierre de la actividad y ante los medios de comunicación presentes, el ministro Bianco explicó: “Estamos muy conformes con los resultados. Los sistemas y procesos que probamos hoy y que se utilizarán el 7 de septiembre garantizan la absoluta transparencia y trazabilidad de la información. Los datos cargados al cierre de los comicios podrán ser consultados en la web y a través de una aplicación móvil”.
La actividad se desarrolló en el centro de cómputos instalado por el Correo Argentino en su Sede Operativa Central, ubicada en Monte Grande (municipio de Esteban Echeverría). Asimismo, el centro operativo del Correo Argentino situado en el barrio de Barracas (ciudad de Buenos Aires) también estuvo funcionando en el marco del simulacro.
El objetivo de la actividad, que había sido antecedida por un testeo realizado el pasado 9 de agosto, fue verificar de manera integral el funcionamiento de los servicios y componentes clave del proceso electoral, tales como la logística, la trazabilidad de los envíos, la capacitación de los operadores, la conectividad y las aplicaciones de software necesarias para la transmisión de los telegramas de escrutinio de mesa.
Esta transmisión se realiza con los kits distribuidos en los establecimientos de votación o en las sucursales electorales del Correo Argentino y constituye una etapa esencial del operativo electoral. Asimismo, en el simulacro realizado hoy se testeó el sistema que se empleará para la difusión pública de la información el día de las elecciones.
Para la prueba se contó con la labor de 440 digitadores de datos en los dos centros del Correo Argentino (Monte Grande y Barracas) encargados de recibir telegramas y cargarlos en el sistema. En este simulacro se tomaron como referencia los datos previstos para la elección general del 7 de septiembre: un universo de 6.934 locales de votación y un total de 41.189 mesas. De ese total, 5.555 locales transmitirán directamente, mientras que los 1.384 restantes, que no cuentan con capacidad de transmisión, enviarán sus telegramas desde las sucursales electorales digitales del Correo Argentino.