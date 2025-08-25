Provincial
La provincia extendió la edad para ingresar a la Policía Bonaerense
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires estableció de manera excepcional que durante el ciclo lectivo 2025 podrán ingresar a la Policía Bonaerense quienes tengan hasta 29 años de edad al 31 de diciembre de este año.
La medida fue oficializada a través de la Resolución 1655 del Ministerio de Seguridad, publicada en el Boletín Oficial, donde se amplió el límite que habitualmente rige hasta los 25 años.
En concreto, la disposición enmarcada en la Ley N° 13.982, que regula el régimen estatutario del personal policial bonaerense, modifica de forma transitoria el requisito de edad fijado en el artículo 5°, que establece un rango de entre 18 y 25 años para el ingreso.
La legislación contempla excepciones en casos de necesidad de reclutamiento, como parte de la planificación estratégica para fortalecer la seguridad pública en la provincia. Según argumentó el Gobierno, esta es la razón que motiva la ampliación del límite de edad.
“En el marco del proceso de planificación estratégica en materia de seguridad pública, y ante el compromiso de mantener niveles adecuados de cobertura territorial y operatividad policial, se verifica la necesidad de ampliar transitoriamente el universo de personas habilitadas para iniciar la carrera policial, mediante el incremento excepcional del límite máximo de edad para el ingreso”, detalla la resolución firmada por el ministro de Seguridad, Javier Alonso.
INGRESO POLICIAL – CICLO LECTIVO 2026
Requisitos formales para la inscripción:
- Ser Argentino/a nativo/a, naturalizado/a o por opción.
- Tener entre 17 y 29 años de edad.
- Poseer domicilio real en la Provincia de Buenos Aires.
- Haber finalizado de cursar el nivel secundario, en los términos de la Ley N°13.688 o equivalente, conforme lo establece la reglamentación.
- Responder a las aptitudes psicofísicas establecidas en la Ley N° 13.982 y su reglamentación.
- No registrar Antecedentes Penales (Provincia – Nación).
Formularios
Formulario de inscripción
Reimprimir formulario de inscripción
Video de Recomendaciones para Evaluación Atlética
Certificado Médico
Provincial
17 mil chicos pasaron de escuelas privadas a públicas en la Provincia y hay “muchas al borde del cierre”
El director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, alertó por la crisis que atraviesan las escuelas de gestión privada, particularmente las dedicadas a discapacidad. «Están al borde del cierre», advirtió.
El funcionario bonaerense señaló que el gobierno nacional redujo un 50% el presupuesto educativo, un 35% los salarios docentes universitarios, un 40% las becas Progresar, eliminó el FONID y el Fondo Compensador.
«Hay algo más intangible y es el absoluto desinterés del gobierno por la educación. El presidente fue 25 veces al exterior y nunca a una escuela pública», graficó el ministro de Educación de Axel Kicillof.
En ese marco, Sileoni anunció una nueva «línea de ayuda» para escuelas privadas dedicadas a la discapacidad porque «hay muchas que están con dificultades».
El gobierno bonaerense mantuvo una reunión con la AIEPESA, la cámara de escuelas de gestión privada dedicadas la discapacidad.
«Hay muchas al borde del cierre. Estamos trabajando con una nueva línea de subvención porque todo el sistema educativo merece nuestra atención. En nuestra provincia hay 188 instituciones de gestión privada que atienden a chicos con discapacidad y 128 de ellas reciben subvenciones de la provincia», explicó Sileoni.
Y alertó: «La preocupación es que se ven obligadas a cerrar, la matrícula de nuestras escuelas especiales está saturada».
«Muchas son obligadas al cierre por el descenso de los aportes de las obras sociales y la desatención del gobierno nacional a las pensiones que están siendo auditadas con un mecanismo muy complicado para las familias», explicó.
Con respecto a la migración al sistema público, el funcionario detalló: «En 2025 hubo 17 mil casos de niños que pasaron de escuelas de gestión privada a la escuelas de gestión estatal. Ni en la crisis del 2001 hubo esta migración. No podemos contabilizar los niños que se mueven dentro de las instituciones de gestión privada, a escuelas con cuotas más bajas».
Provincial
Se realizó una prueba de sistemas para las elecciones del 7 de septiembre
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires realizó este sábado un simulacro del sistema de transmisión, recepción y difusión de datos que se utilizará en las elecciones provinciales del próximo 7 de septiembre.
La prueba contó con la participación del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y autoridades electorales con competencia en los comicios. Fiscales de más de veinte partidos y agrupaciones políticas que intervendrán en los comicios asistieron también a la prueba, tanto de manera presencial como a distancia, y pudieron supervisar de manera directa el funcionamiento de los sistemas y procesos implementados.
En el cierre de la actividad y ante los medios de comunicación presentes, el ministro Bianco explicó: “Estamos muy conformes con los resultados. Los sistemas y procesos que probamos hoy y que se utilizarán el 7 de septiembre garantizan la absoluta transparencia y trazabilidad de la información. Los datos cargados al cierre de los comicios podrán ser consultados en la web y a través de una aplicación móvil”.
La actividad se desarrolló en el centro de cómputos instalado por el Correo Argentino en su Sede Operativa Central, ubicada en Monte Grande (municipio de Esteban Echeverría). Asimismo, el centro operativo del Correo Argentino situado en el barrio de Barracas (ciudad de Buenos Aires) también estuvo funcionando en el marco del simulacro.
El objetivo de la actividad, que había sido antecedida por un testeo realizado el pasado 9 de agosto, fue verificar de manera integral el funcionamiento de los servicios y componentes clave del proceso electoral, tales como la logística, la trazabilidad de los envíos, la capacitación de los operadores, la conectividad y las aplicaciones de software necesarias para la transmisión de los telegramas de escrutinio de mesa.
Esta transmisión se realiza con los kits distribuidos en los establecimientos de votación o en las sucursales electorales del Correo Argentino y constituye una etapa esencial del operativo electoral. Asimismo, en el simulacro realizado hoy se testeó el sistema que se empleará para la difusión pública de la información el día de las elecciones.
Para la prueba se contó con la labor de 440 digitadores de datos en los dos centros del Correo Argentino (Monte Grande y Barracas) encargados de recibir telegramas y cargarlos en el sistema. En este simulacro se tomaron como referencia los datos previstos para la elección general del 7 de septiembre: un universo de 6.934 locales de votación y un total de 41.189 mesas. De ese total, 5.555 locales transmitirán directamente, mientras que los 1.384 restantes, que no cuentan con capacidad de transmisión, enviarán sus telegramas desde las sucursales electorales digitales del Correo Argentino.
Provincial
Kicillof inauguró una nueva Alcaidía en Quilmes y sumó a 8.424 nuevas plazas al SPB durante su gestión
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó la inauguración de una Alcaidía Departamental en Quilmes, junto a los ministros de Seguridad, Javier Alonso, de Justicia y Derechos Humanos, Martín Mena, la intendenta Mayra Mendoza y la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública local, Cecilia Soler.
Durante el acto, Kicillof aseguró: “Esta nueva alcaidía en Quilmes es un paso más del histórico plan de ampliación de la infraestructura penitenciaria que estamos llevando adelante en la provincia de Buenos Aires. Hoy estamos alcanzando las 8.424 nuevas plazas y nos proponemos llegar a las 12.000 en los próximos años”.
El mandatario bonaerense subrayó que estas obras permiten reforzar la presencia policial en las calles al evitar que efectivos queden asignados a custodiar detenidos en comisarías. En ese sentido, lanzó críticas al presidente Javier Milei: “El único problema que tenemos para cumplir con la totalidad de nuestro plan tiene nombre y apellido: se llama Javier Milei y se robó los fondos que el Gobierno nacional se había comprometido a destinar para ampliar el Servicio Penitenciario Bonaerense”.
La nueva alcaldía, construida con una inversión de $15.091 millones, cuenta con cuatro pabellones con 156 celdas para albergar a 312 internos, además de doble alambrado, muro perimetral, cuatro controles de vigilancia y cinco garitas de seguridad.
Por su parte, la intendenta Mayra Mendoza destacó: “Esta obra permitirá que muchos policías dejen de cuidar detenidos en comisarías y refuercen sus tareas de patrullaje en los barrios. Mientras el Gobierno nacional agravia y reprime, nosotros invertimos para prevenir el delito y proteger a nuestros vecinos”.
La obra se enmarca dentro del Plan de Infraestructura Penitenciaria Bonaerense, iniciado en 2020, cuyo objetivo es ampliar en un 50% las plazas del sistema carcelario, pasando de 24.000 a 36.000.
Finalmente, Kicillof concluyó: “El contraste es claro: mientras que la Provincia, con recursos propios, cumplió y construyó lo que planeó, Javier Milei no puso un solo peso para ampliar el sistema. Mejorar la seguridad requiere planificación, inversión y compromiso, y eso es lo que realizamos desde la Provincia y los municipios para que los bonaerenses vivan más tranquilos”.