VIDEO.- Golpeó a una mujer y fue captado por las cámaras de seguridad en Villa Elisa

Durante las últimas horas se registró un caso de violencia de género: un sujeto tiró al piso y golpeó a una mujer en la puerta de un domicilio en la localidad de Villa Elisa, partido de La Plata. Todo quedó grabado en la cámaras de seguridad.

El episodio ocurrió en inmediaciones de Camino General Belgrano y 407, y gracias a la inmediata intervención de los agentes del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Comuna, se logró asistir rápidamente a la víctima y así se pudo evitar una tragedia.

El hecho

Mediante la filmación detectó el momento en que el agresor arribó en su camioneta Renault Partner color blanca y, tras abrir la puerta del patio de una vivienda con una patada, comenzó a golpear a una mujer que intentaba frenar su ingreso.

La secuencia continua con el violento ataque del sujeto que, a su vez, se detalló que sería el jefe de la víctima. En las imágenes se puede observar que la golpea hasta hacerla caer y finalmente le propina una patada en la cabeza.

Cabe destacar que los operarios del COM, que visualizaban el hecho en vivo, dieron aviso de forma inmediata al 911 y también solicitaron la presencia de una ambulancia del SAME, que asistió a la mujer aunque no fue necesario su traslado a un centro de salud.

De acuerdo a fuentes oficiales, la víctima realizó la denuncia en la comisaría de la zona.