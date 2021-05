En total eran sólo nueve los municipios que habían quedado exceptuados del decreto nacional que estableció una cuarentena estricta por 9 días para zonas de alto riesgo y alarma epidemiológica. Sin embargo, en tres partidos los intendentes solicitaron bajar a Fase 3 para adoptar las medidas. Otros aplicaron nuevas medidas restrictivas pero permanecerán en Fase 4 con clases presenciales.

Al anunciar la adhesión de la provincia a las medidas nacionales, Kicillof precisó que de los 135 municipios boanerenses, sólo nueve quedaron exceptuados. Estos eran: Baradero, Benito Juárez, Arenales, Monte Hermoso, Pila, Rojas, Salliqueló, Tordillo, San Cayetano.

Sin embargo, por decisión de los intendentes hubo cambios. Baradero, Rojas y Salliqueló solicitaron retroceder de fase para quedar comprendidos por la cuarentena estricta por nueve días. Otros sumaron nuevas restricciones. Todo Provincial te cuenta los detalles.

Baradero: el intendente, Esteban Sanzio, anunció el retroceso a Fase 3 en forma voluntaria para quedar incluido en la cuarentena estricta establecida a nivel nacional.

“Nuestra ciudad no se encuentra en las zonas de alerta pero decidí adherir a las medidas nacionales a pesar de no estar contemplados dentro de dicha normativa. Necesitamos bajar la circulación del virus, es muy ingrato restringir actividades de quienes tienen que ganarse la vida pero nadie eligió vivir esta situación y no tiene nada que ver con la política partidaria”, expresó el jefe comunal.

Benito Juárez: Julio Marini decidió restringir las actividades habilitadas y mediante un decretó ordenó la suspensión de las actividades comerciales, recreativas, sociales, culturales y deportivas desde las 21 horas y hasta las 6 de la mañana. Sólo se permitirá hasta las 24 horas el delivery para locales gastronómico. “La pandemia avanza en todos los distritos y Juárez no es la excepción. Estamos en Fase 4 pero debemos evitar la circulación de distritos vecinos”, aseguró el jefe comunal.

Monte Hermoso: Alejandro Dichiara decidió restringir el acceso a toda persona que no tenga domicilio en Monte Hermoso. Los vecinos que deban salir por turnos médicos o atención con especialistas deberán solicitar previamente la autorización para salir de la ciudad en el Hospital Municipal, sin excepción.

Además continúa la restricción de reuniones sociales tanto al aire libre como en espacios cerrados y privados. El horario de las 00 horas continúa siendo el tope para la apertura de comercios y el tránsito en vía pública.

Pila: el municipio anunció que como se encuentra en Fase 4 y es uno de los 9 municipios que no se encuentra afectado por las medidas, no se modifica ninguna actividad en el distrito. “Esta situación no es estable lo que significa que, ante el posible aumento de casos, Pila pueda variar su condición y retroceder”, advirtió el gobierno local.

Rojas: el intendente Claudio Rossi decidió adherirse a las medidas establecidas por Nación y Provincia por lo que en el partido regirá el confinamiento duro. “En nuestro distrito los casos activos de Covid 19 se han incrementado en los últimos días, generando preocupación en el ámbito de la salud”, advirtió.

Salliqueló: en función de la situación epidemiológica que se atraviesa, el intendente, Juan Nosetti, solicitó mediante nota el ingreso a Fase 3 para sumarse a los 126 municipios que realizarán confinamiento hasta el 31 de mayo.

Tordillo: el municipio confirmó que permanecerá en Fase 4 por lo que continuará con las medidas previas.

San Cayetano: el municipio comunicó que continúa vigente el Decreto Nº 818/2021 sancionado el pasado jueves 20 de mayo. “A seguir cuidándonos para disfrutar las actividades y disposiciones que impone la fase 4, a la cual ingresamos con el esfuerzo de todos”, señalaron.

General arenales: el municipio no dio precisiones todavía.