Tal como había adelantado Todo Provincial, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció que todos los municipios en Fase 2 y 3 quedarán bajo las “nuevas medidas de cuidado anunciadas por el presidente”. En total son 126 municipios que deberán inciar una cuarentena estricta por nueve días.

“En la Provincia se cumplirá a rajatablas estas medidas de cuidado. El presidente es la máxima autoridad sanitaria, por lo que sólo adaptaremos este decreto a nuestra provincia. Cuestionar sus decisiones en este momento sólo genera incertidumbre y confusión”, aseguró el gobernador.

Y detalló: “En Provincia nosotros contamos con un sistema de fases que esta semana será suspendido y puesto en equivalencia con el DNU. Los municipios en fase 2 y 3 quedan bajo las nuevas normativas de cuidado que estableció el presidente. Son 126 municipios”.

Y advirtió: “No nos guía ninguna otra motivación que la de cuidar la ciudad de todos los bonaerense. Estamos en el peor momento de la pandemia en toda la región. A más contagios, más cuidados”.

Los únicos municipios que no están alcanzados por las nuevas restricciones son: Baradero, Benito Juárez, Arenales, Monte Hermoso, Pila, Rojas, Salliqueló, Tordillo, San Cayetano.

La nueva restricción a la circulación de 6 a 18 horas regirá desde el 22 de mayo hasta el domingo 30 de mayo inclusive. Durante estos 9 días, y luego en el fin de semana correspondiente al 5 y 6 de junio, quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial. Sólo estarán habilitados los comercios esenciales, los comercios con envío a domicilio y para llevar.

Además, el gobernador señaló que “esta es una nueva pandemia con un virus mucho más contagioso”, y precisó: “La variante inglesa contagia entre un 30 y un 90% más y la de Manaos entre un 40 y un 160%”.

También detalló que en la Provincia “la mitad de los internados en terapia intensiva son menores de 60 años”., y continuó: “Tenemos 246 menores de 14 años en cuidados mínimos, 34 en intermedios y 44 en cuidados intensivos. Nadie está exento, el virus es muy peligroso”.

“Llamamos nuevamente a no sembrar más confusión y medio, no jodan más con la pandemia. Nosotros nos guiamos por los expertos y los científicos, no por las encuenstas, focus grups y tapas de diarios. No podemos enloquecer a la gente”, demandó.

Municipios alcanzados por la cuarentena estricta

Medidas económicas

-No se aplicarán retenciones de Ingresos Brutos a bares, resto, cines, teatros, jardines maternales desde julio a septiembre.

-Se relanza un plan de pagos para regularizar deudas impositivas.

-Se suspenden los embargos judiciales de junio a agosto.

-Nueva ampliación del Programa Preservar Trabajo, se elimina la incompatibilidad con el ATP.