Tras la marcha, Bugallo echó leña: “No hay dudas, le ganamos la calle al peronismo”

Tras la marcha del 12 de octubre, el diputado de Juntos por el Cambio y dirigente de la agrupación Campo + Ciudad, Luciano Bugallo dialogó con TODO PROVINCIAL radio sobre la manifestación de la gente, sostuvo que hay una percepción que esto no termina bien y trató al oficialismo de estúpidos.

“La sociedad está harta, ve a un gobierno enfocado en resolver cuestiones de reforma de justicia para la impunidad de Cristina Kirchner y no en resolver las cuestiones importantes que la sociedad reclama y que no son parte de la agenda política”, dijo al comenzar la entrevista, Luciano Bugallo.

Al ser consultado si sienten que le ganaron a la calle al peronismo, Bugallo

En esa misma línea, el legislador de JXC aseveró “Acá igualmente no se trata de ganar la calle desde la política, eso es un absurdo del peronismo, que creen que con manifestaciones multitudinarias armadas a base de chorizos y bondis es demostrar el clamor popular o el apoyo de la ciudadanía, cuando nosotros sabemos que es masa de gente arriada; en cambio acá es millones de argentinos autoconvocados que se mueven por sus propios medios e incluso en un momento de pandemia, van con barbijos y mantienen la distancia”.

Mientras que sobre la marcha, Bugallo sostuvo “La ciudadanía sale con sus propias banderas, con un matiz de reclamos, a diferencia de la manifestación política que tiene un lema, acá hay un sinfín de reclamos que justamente demuestra el hartazgo sobre la incapacidad del gobierno de no obtener resultados, de una cuarentena que no funciona y lo único que hace es destruir la economía, y el gobierno encerrado en un proyecto de reforma judicial para la impunidad de Cristina”.

“Lamentablemente JXC no tiene esta capacidad de movilización, no hay ningún espacio político en argentina que lo tenga”, reflexionó sobre los dirigentes del espacio macrista que intentan apropiarse de estas manifestaciones y afirmó “Esto es algo que no tiene bandera política, y el que cree eso esta faltando el respeto a la sociedad. Esta es la comunidad que se manifiesta a favor de la transparencia, de la republica y en contra de la corrupción”.

Luciano Bugallo comentó cuales eran las premisas en la movilización “La gente está en contra de una cuarentena absurda que no encuentra una respuesta positiva y que realmente está destruyendo la economía, y mucha gente se está quedando sin trabajo, una inflación galopante, un peso que se desploma, todo eso es lo que moviliza a la gente a salir”.

“Nosotros nos sentimos identificados con esos reclamos, no vamos con banderas políticas, sino que somos simples ciudadanos; no chapeamos que somos de un partido, ni siquiera aparezco en las fotos, no vamos a hacer una utilización política de la marcha”, aclaró a TODO PROVINCIAL radio.

Sobre el dialogo con el gobierno, el dirigente de Juntos por el Cambio, dijo no tener sentido “acá te sentás a hablar de producción y te salen con soberanía alimentaria, en una país que puede darle de comer a 10 argentinas, la discusión termina siendo una retórica de relato pero en los hechos nada tiene que ver con la realidad”.

Y arremetió contra la oposición en le legislatura provincial, “En la cámara pasa lo mismo, llevas propuestas y te salen con cosas que nada tienen que ver con la realidad, parece que hablas con estúpidos y no podes llegar a un punto de encuentro porque se hablan realidades paralelas. Esto no es dialogo, no es discurso, es una conversación de idiotas”.

Como integrante del espacio que conduce, Elisa Carrió, el legislador bonaerense comentó “Lilita está preocupada porque lamentablemente hay odio en la sociedad, el gobierno no está resolviendo los problemas, nos está metiendo en una crisis económica sin precedentes, la moneda que desaparece, no tiene valor y una percepción que esto no termina bien, viniéndose fin de año, sabiendo que en argentina son revoltosos, lo que ella dice es; paremos la moto, bajemos la confrontación, no vayamos a los extremos de izquierda o derecha. Está bien que la gente se manifieste pero sobre la no violencia, el dialogo y el respeto”.

