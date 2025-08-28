Sexta Sección
Tras el cierre, ponen en venta la histórica fábrica de Dass en Coronel Suárez
La planta de Dass en Coronel Suárez, que hasta principios de 2025 empleaba a más de 350 trabajadores, salió oficialmente a la venta en el mercado inmobiliario. El predio fue publicado por la firma Toribio Achával en Mercado Libre y en los avisos clasificados del diario Clarín con un valor de 5,5 millones de dólares.
Según los datos difundidos, el inmueble cuenta con una superficie cubierta de 40.034 metros cuadrados sobre un terreno total de 109.621 metros cuadrados. La propiedad incluye ocho naves industriales y distintos espacios complementarios como vestuarios, comedor, oficinas, salón de usos múltiples, local comercial y área de medicina laboral.
La zonificación es Industrial I1, lo que habilita su uso para actividades industriales, logísticas y talleres clase 2 y 3. Desde la inmobiliaria remarcan que, por sus dimensiones y características, el predio resulta atractivo para distintos rubros productivos que podrían instalarse en la región.
La venta de la planta de Dass llega apenas meses después del cierre definitivo de la fábrica por parte del grupo empresario, que decidió trasladar su producción a Misiones. La medida significó la pérdida de más de 300 puestos de trabajo directos y afectó de manera profunda a la economía local.
Durante décadas, la planta fue uno de los principales motores industriales de Coronel Suárez, dedicada a la producción de calzado e indumentaria deportiva para reconocidas marcas internacionales. Su cierre dejó un fuerte sentimiento de desamparo en la comunidad, que se movilizó en reclamo de una solución, aunque sin éxito frente a la decisión empresaria.
Ahora, la puesta en venta del predio abre un nuevo escenario. Para algunos, representa la posibilidad de atraer nuevas inversiones que reactiven la actividad industrial y vuelvan a generar empleo en la ciudad, aunque en el contexto económico actual esa posibilidad parece muy lejana.
Dass fabricaba calzados para Adidas y Fila. La empresa desembarcó en 2007 y llegó a emplear más de 4 mil trabajadores en el año 2012.
Con apoyo provincial, Guaminí reactiva la obra de la Planta Potabilizadora que había parado Nación
El intendente José Augusto Nobre Ferreira participó de manera virtual de la firma del acta de reinicio de la Planta Potabilizadora de Guaminí, un proyecto clave para garantizar el acceso a agua potable de calidad en el distrito que tenía financiamiento nacional y quedó paralizada como toda la obra pública dependiente del gobierno nacional.
El acto fue encabezado por el presidente de ABSA, Hugo Obed, y el subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez, junto a la empresa encargada de concluir la obra.
La planta, que ya contaba con más de un 80% de avance, había sido paralizada por decisión del gobierno nacional de Javier Milei, en el marco de sus políticas de ajuste y vaciamiento del Estado. Sin embargo, gracias a la decisión política del gobernador Axel Kicillof y del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos Gabriel Katopodis, se puso nuevamente en marcha.
Guaminí se convierte así en el primer distrito en reactivar una de las 7 plantas potabilizadoras que ABSA tenía en ejecución con financiamiento nacional y que habían quedado frenadas. Este paso marca el inicio de un proceso que permitirá retomar obras fundamentales en distintos municipios de la provincia.
“Con esta inversión volvemos a poner en marcha una obra esencial para garantizar agua potable de calidad a nuestras familias. Un Estado presente es el que asegura derechos y mejora la calidad de vida de su gente”, subrayaron desde la comuna.
Kicillof visitó el Hospital Penna de Bahía Blanca: “Ahora cuenta con más y mejor equipamiento”
El gobernador Axel Kicillof recorrió este viernes, junto al intendente de Bahía Blanca Federico Susbielles, los avances de las obras de construcción de los nuevos acueductos que mejorarán la distribución de agua potable en beneficio de 300 mil vecinos de la región. También visitó el Hospital Dr. José Penna, donde supervisó la recuperación de las áreas de Neonatología, Quirófanos y Guardia, que habían sido afectadas por las inundaciones de marzo pasado.
“Después de la inundación, dijimos que no nos íbamos a ir de Bahía Blanca. Entre muchas otras obras, invertimos 17 millones de dólares para la recuperación del Hospital Penna, que hoy no solo volvió a funcionar, sino que cuenta con más y mejor equipamiento”, afirmó Kicillof. Durante la visita, junto al ministro de Salud Nicolás Kreplak, entregó un mamógrafo, un seriógrafo y equipamiento informático para implementar la Historia de Salud Integrada.
“Trabajamos todos los días junto al municipio para suplir la ausencia del Gobierno nacional. No nos vamos a resignar: seguiremos exigiendo que Milei brinde la asistencia que se necesita para reconstruir la ciudad”, agregó.
El Gobernador también inspeccionó las obras que se realizan en la Planta Patagonia, con una inversión de $24.904 millones financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). El proyecto contempla la construcción de dos nuevas cisternas con sus estaciones de bombeo y dos acueductos de 13 kilómetros que llegarán hasta Los Cañares. Este trabajo se enmarca en un Plan Hídrico Integral que incluye 21 obras y una inversión superior a $88.000 millones, también destinadas al municipio de Coronel Rosales.
“Este plan hídrico en Bahía Blanca había sido postergado durante mucho tiempo: distintos gobiernos provinciales decidieron no avanzar porque se trataba de una inversión millonaria y porque gran parte de sus obras no se ven. A nosotros no nos importó nada de eso: no estamos acá para sacar un rédito político, sino para cumplir con nuestro compromiso de hacer todas las obras que los y las bahienses se merecen para vivir mejor”, aseguró Kicillof.
Por su parte, Susbielles destacó: “El plan hídrico que avanza y las obras realizadas en el hospital son fundamentales para recuperarnos y volver a construir la ciudad grande, pujante y con futuro que nos merecemos. El pueblo de Bahía Blanca nunca va a olvidar lo que este Gobierno provincial hizo y hace para acompañarnos en los momentos en los que más lo necesitamos”.
En ese marco, el Gobernador, junto a la directora ejecutiva de OPISU, Romina Barrios, visitó la obra de un nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM) para actividades comunitarias y deportivas, y firmó un convenio con la Cooperativa “Evita Compañera” para realizar tareas de mantenimiento en cuatro barrios populares.
Además, junto al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, entregó una pala cargadora frontal para caminos rurales y, junto al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, suscribió un convenio para que el municipio adquiera 10 autos VW Polo Track mediante la línea de Leasing. También puso en funcionamiento dos combis nuevas para las escuelas de educación especial N°507 y N°509, y anunció la construcción de un edificio propio para la Secundaria N°38.
“Nunca antes había pasado que un Presidente se comprometiera a no hacer obras públicas, tomando una actitud irracional y dañina que conlleva un riesgo muy grande para el bienestar de nuestro pueblo. Si Milei obtiene un espaldarazo en las próximas elecciones, va a ajustar aún más y nuestras obras también correrán peligro. No permitamos que se imponga esa idea: el 7 de septiembre defendamos los derechos de los y las bonaerenses”, advirtió Kicillof.
Alejandro Acerbo: “Esta elección es de los intendentes y el gobernador contra La Libertad Avanza”
El intendente de Daireaux y candidato a diputado provincial por Fuerza Patria, Alejandro Acerbo, destacó en Todo Provincial RADIO la reactivación de la Ruta del Cereal, una obra clave para la logística productiva del oeste bonaerense. A su vez, remarcó el rol del Estado en obras que “el privado no haría nunca” y se diferenció del modelo económico nacional al asegurar que “la clase media y los sectores vulnerables son los que están pagando el ajuste”.
“La Ruta del Cereal une Salazar con la Ruta 33, atraviesa varios distritos como Pehuajó, Daireaux, Trenque Lauquen y Guaminí. Faltan 44 kilómetros para conectar la 33 con la 86”, explicó Acerbo, y remarcó que se trata de una de las zonas “más productivas de esta región”.
La obra había quedado paralizada a raíz de la “devaluación asimétrica en los primeros meses del gobierno de Milei”, lo que descalzó los contratos de obra pública entre costos y precios. Frente a eso, contó que se podía “volver a licitar” o “reformular el contrato”, opción que se eligió con impulso del gobernador Axel Kicillof y el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis. “Hace mes y medio o dos salió la aprobación y la empresa trabaja hasta los sábados. Ya llevan casi tres kilómetros”, celebró.
Además, contó que se incorporó una novedad tecnológica: “un espumado compuesto de piedra virgen fijada con pintura asfáltica que mejora la adherencia y extiende la vida útil de la carpeta”. Para Acerbo, esta obra “es la más importante hoy en la Provincia, no solo por lo productivo, sino por la apuesta logística y por el beneficio para los pueblos lindantes”.
El intendente también valoró que “en este contexto económico el gobernador esté haciendo una ruta de esta magnitud” y expresó: “No tenemos más que palabras de agradecimiento”.
La mejora en conectividad también impacta en los caminos rurales: “Los que están a 5 o 10 km salen a esa ruta sin tener que hacer 40 de tierra. Hasta baja el costo del flete. Hoy un camión da una vuelta de casi 100 km más para ir al puerto de Bahía Blanca”, explicó.
Además de la Ruta del Cereal, Acerbo recordó otra obra que calificó como histórica para la región: el gasoducto a Mones Cazon y Salazar. “Una obra que solo puede hacer el Estado. Una inversión que desde lo económico no se amortiza nunca, pero que da igualdad de derechos. El gas por red cuesta un tercio que la garrafa. Imaginate el alivio en pleno invierno”, destacó.
Consultado por el inicio de la campaña rumbo a las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre, aseguró: “Es la campaña más corta que nos ha tocado. Vamos a demostrar lo que hicimos a nivel local y lo que ha hecho el gobernador en esta región. Nuestra sección nunca fue fácil para el peronismo, pero ahora tenemos siete intendentes en Fuerza Patria”.
Acerbo, que ocupa un lugar clave en la boleta seccional, confirmó que asumirá si es electo diputado: “No soy testimonial. Axel me pidió que integre la lista, los intendentes me eligieron, y acá estoy. Aprendí que cuando sos parte de un equipo, el técnico te pone donde hay que estar”.
Frente al discurso de La Libertad Avanza que plantea una disputa con el kirchnerismo, opinó: “En la Provincia es el gobernador y los intendentes contra La Libertad Avanza. En la sexta sección casi no tienen representación. Los intendentes que estaban ahí, se fueron a otros espacios”.
Desde su visión económica, fue categórico: “Argentina no tiene un plan económico. El ajuste lo está haciendo la clase media y los más vulnerables, mientras que los que hacen negocios financieros cada día ganan más. Es un sistema de especulación financiera contra lo productivo”.
Finalmente, Acerbo alertó sobre el deterioro del consumo y la situación social: “Ya hay mora del 3 al 4% en créditos personales y tarjetas cuando hace un año y medio era del 1%. La capacidad de consumo está bajando mucho y es el primer motor de una economía. Vamos a ver un empeoramiento en la calidad de vida”.