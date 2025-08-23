Con apoyo provincial, Guaminí reactiva la obra de la Planta Potabilizadora que había parado Nación

El intendente de Daireaux y candidato a diputado provincial por Fuerza Patria, Alejandro Acerbo, destacó en Todo Provincial RADIO la reactivación de la Ruta del Cereal, una obra clave para la logística productiva del oeste bonaerense. A su vez, remarcó el rol del Estado en obras que “el privado no haría nunca” y se diferenció del modelo económico nacional al asegurar que “la clase media y los sectores vulnerables son los que están pagando el ajuste”.

“La Ruta del Cereal une Salazar con la Ruta 33, atraviesa varios distritos como Pehuajó, Daireaux, Trenque Lauquen y Guaminí. Faltan 44 kilómetros para conectar la 33 con la 86”, explicó Acerbo, y remarcó que se trata de una de las zonas “más productivas de esta región”.

La obra había quedado paralizada a raíz de la “devaluación asimétrica en los primeros meses del gobierno de Milei”, lo que descalzó los contratos de obra pública entre costos y precios. Frente a eso, contó que se podía “volver a licitar” o “reformular el contrato”, opción que se eligió con impulso del gobernador Axel Kicillof y el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis. “Hace mes y medio o dos salió la aprobación y la empresa trabaja hasta los sábados. Ya llevan casi tres kilómetros”, celebró.

Además, contó que se incorporó una novedad tecnológica: “un espumado compuesto de piedra virgen fijada con pintura asfáltica que mejora la adherencia y extiende la vida útil de la carpeta”. Para Acerbo, esta obra “es la más importante hoy en la Provincia, no solo por lo productivo, sino por la apuesta logística y por el beneficio para los pueblos lindantes”.

El intendente también valoró que “en este contexto económico el gobernador esté haciendo una ruta de esta magnitud” y expresó: “No tenemos más que palabras de agradecimiento”.

La mejora en conectividad también impacta en los caminos rurales: “Los que están a 5 o 10 km salen a esa ruta sin tener que hacer 40 de tierra. Hasta baja el costo del flete. Hoy un camión da una vuelta de casi 100 km más para ir al puerto de Bahía Blanca”, explicó.

Además de la Ruta del Cereal, Acerbo recordó otra obra que calificó como histórica para la región: el gasoducto a Mones Cazon y Salazar. “Una obra que solo puede hacer el Estado. Una inversión que desde lo económico no se amortiza nunca, pero que da igualdad de derechos. El gas por red cuesta un tercio que la garrafa. Imaginate el alivio en pleno invierno”, destacó.

Consultado por el inicio de la campaña rumbo a las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre, aseguró: “Es la campaña más corta que nos ha tocado. Vamos a demostrar lo que hicimos a nivel local y lo que ha hecho el gobernador en esta región. Nuestra sección nunca fue fácil para el peronismo, pero ahora tenemos siete intendentes en Fuerza Patria”.

Acerbo, que ocupa un lugar clave en la boleta seccional, confirmó que asumirá si es electo diputado: “No soy testimonial. Axel me pidió que integre la lista, los intendentes me eligieron, y acá estoy. Aprendí que cuando sos parte de un equipo, el técnico te pone donde hay que estar”.

Frente al discurso de La Libertad Avanza que plantea una disputa con el kirchnerismo, opinó: “En la Provincia es el gobernador y los intendentes contra La Libertad Avanza. En la sexta sección casi no tienen representación. Los intendentes que estaban ahí, se fueron a otros espacios”.

Desde su visión económica, fue categórico: “Argentina no tiene un plan económico. El ajuste lo está haciendo la clase media y los más vulnerables, mientras que los que hacen negocios financieros cada día ganan más. Es un sistema de especulación financiera contra lo productivo”.

Finalmente, Acerbo alertó sobre el deterioro del consumo y la situación social: “Ya hay mora del 3 al 4% en créditos personales y tarjetas cuando hace un año y medio era del 1%. La capacidad de consumo está bajando mucho y es el primer motor de una economía. Vamos a ver un empeoramiento en la calidad de vida”.