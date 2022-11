“Todo a su medida y armoniosamente”, el origen de la frase de Perón que citó Cristina Kirchner en La Plata

En el acto por el Día de la Militancia realizado este 17 de noviembre en el Estadio Único de La Plata, Cristina Kirchner no anunció su candidatura a presidenta en 2023 como muchos esperaban. Ante el clamor de los presentes, la vicepresidenta respondió: “Cómo decía el General ‘todo a su medida y armoniosamente'”.

El acto organizado por La Cámpora y el PJ bonaerense reunió a más de 50 mil personas en el estadio administrado por la provincia de Buenos Aires. Durante su discurso, Cristina Kirchner habló de los condicionamientos impuestos por el endeudamiento externo, la inseguridad, la necesidad de rehacer un “pacto democrático” y también de la situación de los trabajadores y los salarios.

En toda la previa y también durante el discurso de CFK, la multitud coreó “Cristina presidenta”. A este clamor, la vicepresidenta respondió: “Cómo decía el General ‘todo a su medida y armoniosamente'”.

El origen de la frase “Todo a su medida y armoniosamente”

Esta frase había sido popularizada por Perón al regreso de su exilio y fue expresada para dar idea de que ningún desborde conduce a la victoria. Perón contó que extrajo el axioma del libro “Vidas paralelas” de Plutarco donde éste se la atribuye a Pericles.

“Repetidas veces he usado la magna obra de Plutarco cuando enseñaba Historia Militar en la Escuela Superio de Guerra. Leyendo en ella la biografía de pericles, aprendí el don de la paciencia. ‘Todo en su medida y armoniosamente’ era el lema de aquel conductor ejemplar. Y esa era la frase que les repito a los ambiciosos y a los precipitados cuando me piden un consejo”, explicó Juan Domingo Perón sobre el origen de la frase.

Plutarco (45 – 120), historiador y ensayista griego, quien la menciona en su famoso libro Vidas Paralelas, adjudicándosela, a su vez, al jefe político y militar de Atenas, Pericles (495 – 429 AC).

El 30 de julio de 1973, reincoporado al servicio activo y ascendido por el gobierno de Cámpora al grado de teniente general, Perón volvió a la CGT y en su discurso uso esta frase en el marco de las internas entre la burocracia sindical y las organizaciones revolucionarias: “Por eso pienso, compañeros, que todos esos que se sienten revolucionarios y que quieren pelear sin necesidad, es porque se sienten malos en vez de sentirse inteligentes. Nosotros, los justicialistas, ya hemos dado pruebas de que somos pacientes, de que somos prudentes; que sostenemos la razón y la verdad, y que jamás hemos empleado la violencia para imponemos. Nosotros hemos sufrido y soportado la violencia, pero no la hemos ejercitado, porque somos contrarios a esos métodos. Porque el que tiene la verdad no necesita la violencia, y el que tiene la violencia jamás conseguirá la verdad. Por eso, a toda esa muchachada apresurada —a la que no critico porque esté apresurada, porque Dios nos libre si los muchachos no estuvieran apresurados— hay que decirle como le decían los griegos creadores de la revolución: Todo en su medida y armoniosamente“.

Los principales puntos del discurso de Cristina en La Plata

En el inicio de su discurso llamó a reflexionar sobre la historia reciente y destacó el acuerdo democrático alcanzado en 1983, que por primera vez se quebró con el intento de asesinato que sufrió el 1º de septiembre pasado. A su vez, ante la expectativa que había sobre la posibilidad de un lanzamiento de candidatura de cara a 2023, repasó lo más destacado de los tres gobierno kirchneristas y afirmó: “Podemos volver a hacer esa Argentina porque ya la hicimos”.

“Aquel acuerdo democrático podía tener todas las diferencias del mundo pero nadie quería matar a nadie, nadie quería matar a nadie por pensar diferente, ni siquiera aquellos que habían hecho de la muerte un instrumento político”, expresó la mandataria, citando además una frase de la película “Argentina, 1985”, y añadió: “Esa gran construcción democrática de respetar la vida se quebró por primera vez el pasado 1º de septiembre”.

La Vicepresidenta habló de inseguridad y recordó a Lucas González, el adolescente de Florencio Varela asesinado hace un año, crimen por el que 14 policías están acusados e irán a juicio.

“Que las fuerzas de seguridad respondan a las autoridades civiles. De eso se debe tratar la seguridad. Es imprescindible abordar esos temas”, subrayó Cristina Fernández.

En el Día de la Militancia, en vivo desde el estadio Diego Armando Maradona de La Plata.#LaFuerzaDeLaEsperanza 🇦🇷 https://t.co/A0L1EcKEDV — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 17, 2022

Sin nombrarla, se refirió a la gestión de Patricia Bullrich al frente del ministerio de Seguridad durante del macrismo, como portadora de un discurso de la “mano dura berreta”.

En esa línea, llamó a “terminar con debates absurdos” en torno a la seguridad y apuntó contra el gobierno anterior que puso “en el ministerio de Seguridad a una Miss Argentina”, haciendo referencia a Carolina Gómez Mónaco, quien ocupó durante el macrismo un puesto clave en los servicios de inteligencia.

Luego, la vicepresidenta planteó que es necesario “un orden”, que para el peronismo “es el que garantiza seguridad, es el trabajo bien remunerado y que los chicos coman en su casa, no es el gatillo fácil ni el palo”.

En su discurso, sin dar nombres propios, criticó fuertemente a Mauricio Macri, por sus últimas declaraciones sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas y de las jubilaciones, y a los libertarios que se presentan como “lo nuevo” en la política, destacando el proceso económico de la década de los ’90.

“Lo único nuevo somos nosotros, los que cambiamos la Argentina después del 2001, con ese 22% de votos de quien fuera mi compañero de vida que se cargó el país al hombro aunque el país se lo llevó puesto a él también”, dijo con la voz quebrada.

En clave regional, destacó “la oleada de Gobiernos nacionales y populares que mejoraron la redistribución del ingreso” entre 2005 y 2015.

“Dicen que el segundo gobierno de Cristina fue malo, pero fue malo para los angurrientos, para los que nada les alcanza, pero para los trabajadores el salario permitía llegar a fin de mes y también ahorrar y vacacionar. Que no me vengan a decir que hace 70 años que estamos mal, es mentira”, enfatizó.

Reflexionando sobre los mecanismos actuales que funcionan en vez del “partido militar” para derrocar gobiernos populares, se refirió al rol del poder judicial en la región, y en el país.

“Donde no hay jueces puestos a dedo, presionables y eternos en sus cargos el sistema funciona”, y señaló que “no es bueno para el pueblo” que sean los magistrados los que “deciden sobre las políticas económicas del país”.

“Hoy esta inflación que tenemos de 6,3 en el país, en el desagregado se ve que que las telecomunicaciones son de 12 puntos, el doble, y es porque hay jueces que dijeron que el decreto que se firmó para que sea servicio publico no se debe aplicar”,aseveró la exmandataria.

Sobre la pospandemia, Fernández dijo que “viene difícil” y pidió “fortalecernos” para defender los recursos nacionales. “Necesitamos una dirigencia política compenetrada con los problemas que tiene el mundo, para poder encararlos y resolverlos. Necesitamos discutir estas cosas en lugar de caer en el agravio permanente y descalificación y la estigmatización”, aseguró.

“Quiero que juntos convengamos que no va a haber mejor homenaje a la memoria de Perón que con sus errores o sus equivocaciones dieron su vida por la Argentina, no es lo mismo equivocarse dando su propia vida jugando un proyecto político que provocando dolor sin hacerse cargo, en homenaje a todos los desencuentros que hemos tenido los argentinos a lo largo de 50 años, a los que de uno u otro lado ya no están, convirtamos el 17 de noviembre al día del militante por la Argentina, no de ningún partido político, de su pueblo, de sus trabajadores, de sus científicos, de sus intelectuales, hagamos ese gran homenaje porque se puede hacer”, aseguró.

Para cerrar, repasó algunos de los “hitos” de los gobiernos kirchneristas, el período de la presidencia de Néstor Kirchner y los dos en los que gobernó ella. “Nuestro espacio pudo cumplir tres períodos consecutivos de Gobierno donde dejamos a la Argentina con un nivel de endeudamiento bajo, con el mejor salario en dólares de toda Latinoamérica, con la mejor cobertura previsional, con 5 millones de pibes que recibían las computadoras, con millones de viejos y viejos que pudieron jubilarse porque no les habían hecho aportes, con científicos que volvieron a la Argentina porque se lanzaban satélites al aire, podemos volver a hacer esa Argentina porque ya la hicimos, la gente tiene que decidir si quiere volver a hacer esa Argentina que alguna vez tuvieron”.