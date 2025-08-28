Tecnología
Tendencias del mercado global de muñecas: ¿por qué cada vez más personas las eligen?
En los últimos años, la industria de las muñecas sexuales ha mostrado un rápido crecimiento a nivel mundial. Desde los primeros productos de función única hasta los diseños actuales más variados, inteligentes y personalizados, las muñecas sexuales están siendo aceptadas por un número creciente de personas, llegando incluso a formar parte del estilo de vida de muchos.
1. La tecnología impulsa la evolución de la industria
Con los avances en materiales y procesos, las muñecas sexuales modernas se asemejan cada vez más a una persona real en apariencia y tacto. El uso de silicona y TPE las hace más realistas y duraderas. Además, algunas marcas han introducido funciones de interacción inteligente para que la experiencia sea aún más auténtica. Marcas como aibei doll están ganando popularidad gracias a su diseño innovador y su excelente calidad.
2. Salud mental y mayor aceptación social
En el pasado, las muñecas sexuales eran un tema tabú. Sin embargo, cada vez más estudios señalan sus beneficios en la salud mental, el consuelo emocional y la satisfacción de las necesidades íntimas. Con el cambio en las percepciones sociales, se consideran hoy una opción segura, saludable y capaz de aumentar el bienestar.
3. Diversidad para diferentes necesidades
El mercado actual ofrece una variedad cada vez mayor, pensada para satisfacer las preferencias de distintos grupos. Tanto en apariencia, como en cuerpo y funciones, las muñecas pueden personalizarse de manera detallada. Esta diversidad hace que no sean solo un artículo para adultos, sino también un compañero íntimo adaptado a las necesidades individuales. En Muñeca Zlovedoll puedes encontrar una amplia gama de productos que abarcan desde estilos clásicos hasta innovadores.
4. Amplias perspectivas de la industria
Con el aumento de la población soltera, el envejecimiento demográfico y la mayor aceptación social, el tamaño del mercado de muñecas sexuales seguirá creciendo. Expertos de la industria prevén que en los próximos años la llegada de muñecas inteligentes y con IA impulsará aún más el desarrollo del sector.
Conclusión
La evolución del mercado global de muñecas sexuales no solo refleja un cambio en las tendencias de consumo, sino también en la forma en que las personas entienden las relaciones íntimas y sus necesidades emocionales. Si quieres conocer más sobre este tema, puedes continuar leyendo y descubrir artículos sobre tendencias, consejos de cuidado y novedades del sector.
Tecnología
Campus Party: Robots, innovación y tecnología en modo virtual
En su cuarta edición en el país, el mayor evento de tecnología, creatividad e innovación reunirá a personas de Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia y Brasil en un espacio digital diseñado especialmente para inspirarse, aprender y co-crear soluciones.
Del 22 al 24 de Julio se van a llevar a cabo conferencias, paneles, workshops y desafíos con premios, de la mano de los mayores referentes internacionales del ecosistema innovador.
Para inscribirse, ingresar a https://digital.campus-party.org/argentina/
Campus Party, la mayor experiencia de tecnología, innovación y emprendimiento, vuelve a la Argentina con su segunda edición 100% virtual y gratuita. Se llevará a cabo entre el 22 y 24 de Julio del 2021 en Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia y Brasil y contará con más de 70 speakers, más de 40 workshops, 5 hackatones/dathatones y una experiencia única de innovación, creatividad, ciencia y entretenimiento.
En el campús se aborarán todo tipo de creaciones, incluído la robótica aplicada a diferentes campos, desde la salud hasta los dedicados a operar en plataformas de criptomoneadas como Bitcoin Prime.
ACCESO LIBRE Y GRATUITO
El acceso al evento será libre y gratuito para todos los que quieran sumarse y aprender de los principales referentes del ecosistema innovador regional, participar de desafíos y hackatones, experimentar con tecnologías disruptivas y postularse en búsquedas de las compañías más competitivas del mercado.
5 ESCENARIOS
Con 5 escenarios de distintas temáticas, el evento contará con la presencia de los principales referentes en tecnología, ciencia e innovación, emprendedurismo, entretenimiento y futuro del trabajo. Entre los principales temas de esta edición, se encuentran: Fintech y Blockchain, Educación, Salud, Economía, industria y el futuro del trabajo y Gaming. El contenido será transmitido en vivo y almacenado en una plataforma on demand para ser consultado en cualquier momento durante el año posterior al evento por todos los usuarios.
«Estamos muy felices de volver a la Argentina con una nueva edición digital y gratuita de Campus Party en Latinoamérica”, dijo Ever Miguez, Director de Campus Party. «Durante tres días, miles de participantes conectados entre sí van a poder vivir esta experiencia única de innovación, creatividad, ciencia y entretenimiento y experimentar con tecnologías disruptivas, con la posibilidad de postularse en búsquedas de las compañías más competitivas del mercado” agregó.
La nueva Edición Digital de Campus Party confirma el importante papel en el apoyo y desarrollo de jóvenes talentos en todo el mundo, contribuyendo activamente a la organización de iniciativas que pueden generar un impacto positivo en la sociedad y las personas.
A través del Global Job Factory, miles de jóvenes tendrán la oportunidad de encontrar trabajo y ser contratados por empresas asociadas a Campus Party. Será un lugar de encuentro virtual para descubrir las profesiones más populares en todos los rincones del planeta.
Para esta edición de Campus party, la empresa está presentando tres challenges destinados a perfiles data: Recomendador Flow, Data Viz e Ingeniería de datos (DataOps).
Para inscribirse conocer más detalles de esta edición de Campus Party, se puede ingresar en https://digital.campus-party.org/argentina/
Tecnología
Pulsera inteligente M4 Band
Entre las pulseras deportivas más populares las de Xiaomi son sin dudas las más populares. Sin embargo, salieron varios clones como la M4 band que ofrecen mejores utilidades a menor precio.
A pesar de poseer una calidad mejorable, lo más atractivo respecto a la otras opciones de pulseras deportivas inteligentes es su precio ridículamente bajo.
Estos dispositivos wearables no solo se limitan al análisis de la frecuencia cardíaca, sino que son capaces de proporcionar infinidad de información relacionada con la actividad física que estamos realizando. Un gran complemento para la gente que intente llevar una vida más saludable con actividad física.
Entre los dispositivos wearables más populables existen Smartwatch, smartwatch para niños, gafas de realidad virtual, Smart rings y las smartbands o pulseras inteligentes, cuyo uso principal está orientado al estado físico, deporte y salud, características que fueron absorbidas por los relojes inteligentes.
Entre los Smartwatch especializados en fitness más destacados se encuentra la última serie de Garmin. Entre los últimos lanzamientos se encuentran el Garming Forerunner 955, el Forerunner 745 y el Fenix 6 Sport.
En cuanto a la smartband más vendida del mundo, Xoami ha presentado su nueva smartband, con un salto importante con respecto a las generaciones anteriores. La Mi Band 4 ha sido rebautizada como Xiaomi Mi Smart Band 4 y llega al mercado dejando de lado las pantallas monocromo para pasarse a la pantalla a color; un panel AMOLED de 0,95 pulgadas con tecnología 2,5D táctil con una resolución de 240 x 120 píxeles, lo que se traduce en un 39,9% más de área de visualización.
La imitación M4 band ofrece las mismas y mejores características pero a mejor precio. En esta versión solo tienes que levantar la muñeca para ver directamente la hora y pulsar el botón para ver los pasos, la frecuencia cardíaca y otra información sobre la actividad. El seguimiento del estado de salud ofrece monitoreo de la frecuencia cardíaca, alertas de frecuencia cardíaca, monitoreo del sueño, alertas de inactividad.
Además, ofrece capacidad mejorada de la batería de 135 mAh, con batería incorporada de polímero de iones de litio de 80 mAh, de larga duración. Con una sola carga, la batería durará más de 20 días con un uso normal. Con una correa agradable con la piel hecha de elastómero termoplástico suave, y un mecanismo de bloqueo seguro que hace que la MI Band 4 sea cómoda de llevar durante actividades de baja y alta intensidad.
La Xiaomi Mi Band 3 tenía una versión con Near Field Communication (NFC) que no llegó a salir de sus fronteras, y parece que la Xiaomi Mi Band 4 seguirá el mismo camino. Esta tiene comandos de voz.
Entre las funciones destacadas de la pulsera tenemos el identificador de llamadas, la visualización de mensajes recibidos, análisis de sueño, despertador, recordatorios para hacer deporte y, en el caso de China, es compatible con tarjetas de autobuses y AliPay. De esa forma, se podrá pagar en los establecimientos enseñando un código QR, por ejemplo. La Smart Band 4 también es capaz de analizar el ritmo cardíaco durante todo el día y avisar si detecta aumentos.
Información General
Argentina compró la primera máquina en sudamérica que monitorea mutaciones de Covid-19
La nueva máquina es un equipo de última generación llamado CovidSeq, que vigila minuto a minuto las eventuales mutaciones del Covid-19. Está instalada en el instituto Malbrán y, actualmente, es la única en toda la región sudamericana.
El equipo fue adquirido a la empresa estadounidense Illumina, con sede en San Diego, por un valor de 992.600 dólares. Cuenta con un peso aproximado de 600 kilos, y un tamaño similar al de un cajero automático. Hasta ahora, en el país, solo se han detectado dos casos positivos con mutaciones.
El nuevo equipamiento se encuentra instalado en la Unidad de Contención Biológica del Instituto Anlis-Malbrán. Se trata de un espacio preparado especialmente para tener energía eléctrica constante, al igual que la temperatura recomendada. Allí se entrenan los científicos que comenzarán en poco tiempo a utilizar el secuenciador genómico.
NovaSeq podrá procesar unas 6.000 muestras por semana y permitirá potenciar la capacidad existente, ya que hasta el momento se podían realizar 300 muestras en ese mismo lapso. De este modo, habrá un incremento 20 veces mayor para determinar si en los testeos que se realizan aparecen nuevas mutaciones del virus o alguna de las ya existentes en el mundo.
La tecnología de este nuevo equipamiento, además de secuenciar el genoma del Covid, puede diagnosticarlo, es decir, determina si la muestra es positiva y también la variante a la que pertenece. La sensibilidad del diagnóstico que otorga es del 99,7 por ciento, por lo que reduce casi al mínimo la posibilidad de que ocurran falsos negativos. A diferencia de otros análisis, este sistema evalúa 98 regiones del virus para dar el resultado.
Además de vigilar la efectividad de las vacunas a partir de las mutaciones que aparezcan, detectar las nuevas cepas resulta clave para determinar, por ejemplo, la causa del crecimiento de los contagios, ya que las mismas pueden responder a un relajamiento de las medidas de prevención o a la aparición de una variante que posee mayor transmisibilidad.
Cabe destacar que las variantes del Covid son mutaciones o cambios en el genoma del virus de Sars-CoV-2. Estas variantes pueden generar una o más mutaciones, y a mayor cantidad de mutaciones más compleja puede resultar la variante, por lo que resulta clave realizar la pronta detección e investigación de las mismas.
Hoy en el mundo hay cinco variaciones confirmadas y una en estudio: la variante identificada en Reino Unido, la identificada en Sudáfrica, las dos de Brasil, la de Manaos y Río de Janeiro y la de California.
A su vez, se encuentra en investigación una posible variante proveniente de México.