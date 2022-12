Con la cifra más alta de inscriptos de las últimas 6 ediciones, la Comuna de La Plata anunció que habrá 78 muñecos que arderán en este cierre de año. Desde Messi y la Copa del Mundo, el ‘Dibu’ Martínez y la Scaloneta, serán las temáticas principales de las estructuras.

Este miércoles finalizó el plazo para inscribir a los muñecos y son 78 los anotados para la tradicional celebración, que tendrá lugar en todos los barrios platenses y contará con la participación de cientos de vecinos que trabajan para construir las estructuras ya características de la Ciudad.

“Estamos contentos con esta nueva edición, en la cual alcanzamos cifras récord con relación a las últimas ediciones y eso nos llena de orgullo, porque demuestra que la llama sigue viva, que la pasión por mantener nuestra identidad como platenses está intacta”, expresó el secretario de Cultura y Educación de la Comuna, Martiniano Ferrer Picado, y anticipó que “el número de inscriptos es el más alto de los últimos 6 años”.

Tal como sucede cada año, dibujos animados, cómics y personajes de películas de todas las épocas convivirán la noche del 31 y la madrugada del 1° con figuras que hacen referencia a hechos destacados que tuvieron lugar durante este 2022, con el centro de escena puesto en la consagración del seleccionado argentino en la Copa Mundial de fútbol.

Messi y la Copa del Mundo: qué muñecos se repiten más

Entre los momos que desarrollarán los grupos de vecinos en homenaje al título obtenido en Qatar, se encuentran repetidas representaciones de la Copa del Mundo, figuras en alusión a Lionel Messi y el ‘Dibu’ Martínez; como así también la pelota y la mascota del mundial.

Además, las calles de la ciudad también lucirán a los reconocidos y siempre vigentes Hombre Araña, Bob Esponja, King Kong, Los Simpson, Monster Ink, Minions, Ratatouille, Sonic, Stitch, La Pantera Rosa, los Angry Birds, la Hormiga Atómica, el Gato con Botas, los Animatrónicos y Pokemón, entre otros.

El esplendor paisajístico de los tilos y las diagonales platenses se entremezclarán también con las figuras cinematográficas de Harry Potter, Animales Fantásticos, IT el payaso asesino, el Zorro, el Genio de Aladino; mientras que también tendrá su lugar la música bajo las representaciones de Patricio Rey y Duki.

Con el objetivo de garantizar celebraciones seguras, el Municipio brindará este jueves capacitaciones de RCP, charlas con bomberos para manejar el fuego y también se inspeccionarán los muñecos en conjunto con EDELAP para verificar que no haya riesgos eléctricos para las quemas.

En este contexto, se informó que las 78 estructuras inscriptas pasaron por los debidos controles que le dan formalidad para el cumplimiento de las disposiciones locales, los cuales estuvieron a cargo de las áreas de Cultura y Convivencia y Control Ciudadano.

Messi y la Copa del Mundo: p remios y reconocimiento

Según se informó, desde este jueves y hasta el sábado 31 de diciembre a las 23.59H los vecinos podrán elegir al muñeco de fin de año ganador de esta edición.

Cada vecino podrá emitir su voto a través de la página web (https://geomunecos.laplata.gob.ar). Esta medida busca premiar con un incentivo económico a los primeros puestos y, en ese marco, el primer lugar obtendrá $150 mil pesos, el segundo $100 mil, el tercero $50 mil y el cuarto $30 mil.

Por otra parte, también se brindarán distinciones y reconocimientos para los momos que emergen del corazón de cada rincón de la ciudad. A través de un jurado conformado por muñequeros históricos, se entregarán trofeos en las categorías “Escenografía”, “Creatividad”, “Terminación”, “Idea” y el premio “La voz de los Muñecos”.

“Cada una de las cosas que venimos haciendo son un incentivo para mantener viva nuestra historia, nuestra cultura. Y queremos que siga así, con festejos y preparativos responsables, familiares, donde todos puedan disfrutar y vivir la experiencia, única en el país”, remarcó Ferrer Picado.

Eventos gastronómicos

Es importante recordar que la tradición de los momos de fin de año tendrá este 2022 una novedosa característica, ya que la Municipalidad de La Plata autorizó la instalación provisoria y por única vez de puestos de venta de comida y bebida sin alcohol por parte de los creadores.

A la par, el Municipio lanzó una plataforma digital (hacer clic acá), desde la cual se puede ver el avance, la localización, el horario de la quema y contenidos de color de cada estructura. A través de la misma, se busca promover las visitas de turistas y potenciar la cultura local.

Los 78 muñecos que arderán en Año Nuevo en La Plata

1- Angry Birds (160 esquina 50)

2- Animales Fantásticos (133 E/ 41 y 42)

3- Animatrónicos (77 e/ 136 y 137)

4- Barco (15 y 70)

5- Baymax (12 bis e/ 84 y 85)

6- Bill de Gravity Falls (522 e/ 172 y 173)

7- Bill de Gravity Falls (93 y 5 bis)

8- Bob Esponja (25 e/ 525 y 526)

9- Bob Esponja (25 y 33)

10- Bob Esponja y Patricio (155 e/ 58 y 59)

11- Boxy Boo (68 e/ 29 y 30)

12- Castillo (14 e/ 466 y 467)

13- Copa del Mundo (17 y 53)

14- Copa del Mundo (484 y 134)

15- Copa del Mundo (65 esquina 17)

16- Dedos (13 y 476)

17- Diablo (55 esquina 25)

18- Dibu Martínez (10 y 40)

19- Dibu Martínez (22 y 38)

20- Sonic (49 e/159 y 160)

21- Duki Ysya (38 y 22)

22- El Coloco (46 e/ 171 y 172)

23- El Laberinto de la vida (502 y 13)

24- El Zorro (116 y 521)

25- Ganamos la tercera (13 e/ 72 y 73)

26- Gato con Botas (4 esquina 608)

27- Genio de la lámpara de Aladdin (121 y 36)

28- Harry Potter (157 e/ 67 y 68)

29- Hombre sentado (18 e/ 504 y 505)

30- Hotel Transylvania y Messi (152 e/72 y 72 bis)

31- It el payaso (17 e/155 y 156)

32- It el payaso (19 e/ 64 y 65)

33- Johnny Bravo, La Vaca y El Pollito (171 y 521)

34- Kick Buttowski (73 y 28)

35- King Kong (522 y 17 bis)

36- Kong Gorila (60 y 135)

37- La Copa (16 y 487)

38- La Copa del Mundo (157 y 71)

39- La Copa del Mundo y la Tercerita (72 y 119)

40- La Pelota del Mundial (14 y 59 – Villa Elisa)

41- La Tercera (182 y 42)

42- Las leyendas del Nórdico (8 y 78 bis)

43- Los 3 Hombre Araña (31 y 49)

44- Los D10ses del Fútbol (10 y 521)

45- Los Simpson (25 y 32)

46- Messi fall guys (8 y 655)

47- Mike Wazowski – Monster Ink (30 y 66)

48- Minion (39 e/ 125 y 126)

49- Minion Argentino (67 e/138 y 139)

50- Minion (142 e/67 y 68)

51- Muñeco Mundial (19 e/ 527 y 528)

52- Patricio Rey (66 y 26)

53- Pikachu y Charmander (137 esquina 52)

54- Plantas Vs Zombies (151 y 521 bis)

55- Ratatouille (10 y 32)

56- Roblox (DIAG. 79 y 62)

57- Sonic (66 y 20)

58- Stitch (138 y 59)

59- Stitch (6 esquina 80 bis)

60- Termidor (61 e/ 28 y 29)

61- Vida y Magia (31 y 39)

62- Wall-E y Eva (145 e/521 y 522)

63- Wall-E (118 e/ 520 y 521)

64- La Tercera (117 y 527)

65- La Pantera Rosa (518 e/ 22 y 23)

66- Minecraft (530 e/ 138 y 139)

67- Baymax (133 e/ 49 y 50)

68- Mini Beat Power Rockers (66 e/ 27 y 28)

69- Olaf (514 e/ 11 y 12)

70- Hormiga Atómica (30 y 66)

71- Muñeca del Juego del Calamar y Copa del Mundo (38 y 149)

72- Gru y sus Minions (77 bis esquina 6)

73- Fifa World Cup (38 e/ 148 y 149)

74- La Scaloneta (65 e/ 120 y 121)

75- Huggy Wuggy (152 e/57 y 58)

76- La Familia de Plankton y la Ballena Asesina (46 e/142 y 143)

77- Peppa Pig (35 bis e/ 134 y 135)

78- Huggy Wuggy (4 y 78)

Crédito de foto de Messi: instagram Muñecos La Plata