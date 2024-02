El intendente de San Cayetano, Miguel Gargaglione, es uno de los dirigentes con mayor ascendencia entre los alcaldes radicales del interior bonaerense. En diálogo con Todo Provincial habló de las dificultades de gestionar un municipio en el contexto actual.

“Con tanta inflación se complica la administración municipal, aunque por la recaudación y coparticipación están acompañando”, aseguró el intendente que inició su quinto mandato al frente de San Cayetano.

Gargaglione es uno de los intendentes más respetados y consultados entre los jefes comunales boina blanca. En las elecciones del 2023, logró ser re elegido con casi el 60% de los votos.

“La palabra clave de este momento es incertumbre”, aseguró el intendente a Todo Provincial y apuntó: “Con los colegas hablamos que en este momento hay que hacer foco en los servicios y los salarios”.

En esa jerarquización de necesidades, Gargaglione aseguró que “hay programas que no son obligación indelegable del Estado y uno debe decidir si continuarlos o no”.

El intendente de San Cayetano aseguró que hasta ahora no se vio afectada la cobrabilidad de las tasas y que la coparticipación viene acompañando el ritmo inflacionario.

“En los municipios chicos como el nuestro, la recaudación propia equivale entre un 20% y un 30% del presupuesto total por lo que si baja la cobrabilidad no impacta tanto. Para nosotros la más importante es la Tasa Vial y estamos esperanzados en que no caiga porque el campo es un sector que sigue produciendo y no se vio tan perjudicado por el tipo de cambio”, explicó.

Sin embargo, el dirigente radical advirtió que el “mayor riesgo es que en un par de meses, debamos enfrentar una recesión por falta de consumo lo que agregará aún más problemas”.

“La gran mayoría tenemos hospitales municipales y realmente se nos está haciendo muy difícil”, advirtió Gargaglione.

En ese contexto, aseguró que los intendentes deben “saber en qué hacer foco” y opinó: “Es fundamental cumplir los servicios básicos. En localidades como la nuestra el único efector de salud es el hospital municipal”.

“Los aumentos de insumos y medicamentos son tremendos, en un año se han cuadriplicado los valores o más. Estamos trabajando para realizar compras de modo asociativo entre varios municipios y el presidente del Foro Maximiliano Suescún lo dialogará con el gobierno provincial que también está preocupado por este tema”, concluyó.