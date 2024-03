Provincia ofreció un 13,5% a los docentes y los gremios aceptaron “ad referéndum”

El gobierno nacional confirmó la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y otros programas educativos. Los gremios se encuentran en estado de alerta, mientras la provincia intenta dar respuestas en negociaciones paritarias. El inicio de las clases pautado para el 1 de marzo parece pender de un hilo.

En diálogo con Todo Provincial, el secretario General de UDOCBA, Alejandro Salcedo, aseguró: “La situación es muy grave porque el gobierno nacional históricamente aportó fondos para mejorar, y hasta hacer posible la educación, en las provincias. El FONID llegaba todos los meses en forma ininterrumpida desde 1998 y hay una obligación legal de seguir aportándolo para Nación”.

El dirigente sindical señaló que además del FONID, hay otros programas que fueron desfinanciados por Milei. “En la paritaria provincial nos informaron que todos los fondos que llegaban de Nación para educación fueron cortados”, reveló.

Este miércoles, el vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificó que Nación no girará más a las provincias el FONID. “En principio la Nación no lo va a transferir porque es un fondo que no tiene existencia hoy, no existe”, aseguró el funcionario desconociendo que el mismo está establecido por Ley.

“Hemos hecho un reclamo y estamos en estado de alerta y movilización. Notamos que el gobierno nacional está resuelto a no envíar más los fondos pero eso traerá conflictividad y reclamos genuinos porque está plata no es para Kicillof es para los docentes de la provincia”, advirtió el titular de UDOCBA.

Y anticipó: “Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para enfrentar esto. Además le pediremos al gobierno provincial que haga su máximo esfuerzo para que el salario docente no pierda frente a la inflación, aunque entedemos que será complicado”.

Salcedo aseguró que el Frente de Unidad Docente Bonaerense recurrirá “a todas las instancias jurídicas, políticas y gremiales para que la Nación se siga haciendo cargo de lo que le corresponde”, y apuntó: “En lugar de quitar fondos, Nación debería poner más ya que la educación en nuestro país está desfinanciada en comparación con los países que él tanto admira como Alemania, Suiza, Estados Unidos o Italia”.

Sobre el recorte de todos los fondos discrecionales a las provincias, el secretario General de UDOCBA analizó: “Los gobernadores están en un estado de alerta máxima porque se han cortado todas las partidas a las provincias. Compartimos la preocupación, la provincia de Buenos Aires tiene la responsabilidad de pagar el salario docente pero nosotros vamos a reclamar por está quita de fondos que está detrás del problema”.

En cuanto a la posibilidad de convocar a un paro nacional docente, Salcedo expresó: “Las herramientas gremiales las tenemos y si el conflicto escala se tomarán medidas. Ahora esperamos que nos convoque la provincia y haga una oferta que disipe esa posibilidad”.

En ese marco, Salvedo analizó: “Entendemos la situación compleja pero los salarios docentes no pueden retroceder. Deberemos articularnos con todos los sectores para lograr que esta política de ajuste se revierta”.