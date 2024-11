Provincia convoca al Consejo del Empleo Municipal: “Puede ser conveniente para muchos intendentes”

La Ley N°14.656, del Régimen marco del empleo municipal, establece en su artículo 49 la conformación del Consejo del Empleo Municipal. Se trata de un órgano consultivo que, entre otras funciones, servirá para acordar un piso salarial para los trabajadores de los 135 municipios bonaerenses que actualmente pagan sueldos muy dispares.

En diciembre se cumplirán 10 años de la sanción de la «Ley de Paritarias Municipales» y por primera vez se cumpliría con la constitución del Consejo del Empleo Municipal.

La ley lo describe como un “órgano consultivo y asesor de carácter no vinculante, que podrá reunirse dos veces al año” conformado por once representantes de los intendentes y once de los trabajadores.

En diálogo con Todo Provincial, el secretario General de la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina, Hernán Doval, aseguró: “Nosotros venimos reclamando el cumplimiento desde que se sancionó la ley. Tuvimos una respuesta formal del Ministerio de Trabajo, ya designamos los miembros del Consejo por parte FESIMUBO”.

Doval aseguró que en este órgano provincial «se pondrá en práctica el registro laboral de trabajo precarizado, porque la ley establece que solo el 20% de una planta municipal puede ser personal transitorio”.

De todos modos, el objetivo prioritario para la Federación pasará por la posibilidad de establecer una suerte de piso salarial para todos los municipios de la Provincia de Buenos Aires donde los salarios son muy dispares.

En ese sentido, Hernán Doval consideró: “En este momento creo que la puesta en funcionamiento del Consejo del Empleo Municipal puede ser conveniente para muchos intendentes porque permitiría buscar soluciones más arriba. En el presupuesto provincial del 2025 podría estar contemplado la posibilidad de reservar fondos para algunos municipios que no pueden pagar mejores salarios”.

Sobre este tema, el titular de CTM apuntó: «Hay municipios que todavía tienen mucha plata en plazos fijos pero hay otros que están detonados y más en este contexto nacional. Sabemos que el gran caída de la actividad económica afecta las arcas municipales, por eso tenemos que ver cómo ayudar a algunos municipios que no llegarán a cubrir ese salario mínimo”.

En cuanto a la actualidad del salario municipal, el dirigente sindical aseguró que «la gran mayoría de los municipios pagan salarios por debajo de la línea de pobreza y unos pocos que la superan”, y advirtió: “Necesitamos que los trabajadores puedan, al menos, subsistir porque actualmente muchos no llegan a cubrir ni siquiera los gastos fijos”.

Con respecto a los plazos para la conformación efectiva del Consejo del Empleo Municipa, Doval expresó: «Sería muy bueno que sea convocado antes de diciembre, no podemos seguir pateando su puesta en funcionamiento».

Consultado sobre la cantidad de empleados en los municipios, el dirigente sindical aseguró: «Nosotros no tenemos datos de que los municipios tengan sobre dimensionada su planta de trabajadores, creo que eso es una cuestión ideológica. El Estado municipal es el más cercano a la población y los trabajadores son los que lo hacen funcionar”.

Por último, consideró que «en momentos de presupuestos ajustados debería revisarse cómo se gastan los recursos y dónde se puede ser más eficientes”. Como ejemplo, mencionó la recolección de residuos: “En los municipios que tienen la recolección privada gastan más del 20% del presupuesto, mientras que los que lo tienen municipalizado gastan alrededor del 8%”.