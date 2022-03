Pablo Micheli dijo “El FMI puede esperar, hay demandas urgentes de la gente que no”

Días atrás se conoció la noticia de que finalmente el gobierno nacional, luego de intensas negociaciones, llegó a un acuerdo con el FMI que permitiría afrontar un plan de pagos y así cumplir con los vencimientos de la inédita deuda que irresponsablemente, entre gallos y medianoche, tomó la gestión de Mauricio Macri con el sólo fin de fugar divisas y así enriquecerse a costilla del hambre del pueblo argentino.

Si bien aún falta que el Congreso decida por sí o por no, el depender de un modelo de política atado a las condiciones de dicho organismo internacional de créditos, no augura buenos horizontes.

En esta línea, el Secretario general de la CTA y referente del Movimiento Político, Cultural y Ecológico para la Unidad, Pablo Micheli, señaló que “el gobierno se equivocó al enfocarse en acordar con el FMI sin antes exigir una exhaustiva investigación de una deuda que es tan monumental como ilegal y por la cual todos los responsables siguen libres sin dar explicación alguna ante la justicia”.

En este sentido, Micheli se refirió al tema del momento desde una perspectiva terrenal al sostener que “la cuestión del acuerdo con el Fondo parece algo abstracto en el común de la gente, pero sin embargo es donde más van a repercutir las consecuencias. La mujer que se levanta todos los días a las cinco de la mañana para ir a trabajar, o el changarín que vive el día a día no están pensando en si ya se cerró el acuerdo con el FMI o no, al contrario, están preocupados por darle de comer a sus hijos, mandarlos a la escuela, o que no le corten la luz. Sin embargo, son en esas cosas donde más va a golpear el acuerdo, por eso creo que la militancia tiene que dar un mensaje más claro y contundente a la hora de hablar estos temas con las y los vecinos”.

“Posiblemente esta propuesta de acuerdo haya sido la menos peor, pero eso no quiere decir que sea buena, muy por el contrario. Existen una serie de exigencias y metas que condicionan el desarrollo del país, lo cual es severamente preocupante en un contexto de salida de una pandemia y donde lo que tendría que priorizarse es la deuda con el pueblo”, dijo Micheli

Por último, concluyó “Creo que el Fondo puede esperar, que hubiese sido propicio comenzar a debatir el tema en un contexto como en el que lo hizo Néstor Kirchner en su momento cuando pagó la deuda, pero hoy existen cuestiones más inmediatas de la gente que tienen que ver con terminar con la pobreza, salarios, jubilaciones y de calidad de vida para el pueblo en general”.