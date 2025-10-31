Olavarría: el Municipio dio por finalizado el contrato de concesión de la Cooperativa Eléctrica

Después de 27 años, el Municipio de Olavarría informó que llegó a su término el contrato de concesión de servicios públicos de distribución de energía electrica y alumbrado público con Coopelectric, cuya administración es fuertemente cuestionada.

El contrato de concesión del servicio eléctrico entre el Municipio de Olavarría (como Concedente) y Coopelectric, la Cooperativa Ltda. de Consumo de Electricidad y Servicios Anexos de Olavarría (como Concesionaria) fue firmado el 31 de octubre de 1997.

Según el comunicado oficial, la fecha efectiva de finalización del plazo contractual es el 31 de octubre de 2025.

La duración original del acuerdo fue de 25 años, con una prórroga automática de tres años prevista en las cláusulas de los artículos 3 y 5 del contrato, lo que determina la culminación definitiva del vínculo en esa fecha.

A su vez, el Municipio dispuso que, en cumplimiento del artículo 5, la Cooperativa deberá mantener la prestación de los servicios en las mismas condiciones, calidad y obligaciones que hasta el momento, hasta que se complete el proceso de regularización que evalúe un nuevo contrato o una nueva adjudicación.

Esta continuidad obligatoria del servicio regirá hasta la efectiva finalización del proceso de reversión o nueva adjudicación, garantizando la prestación sin interrupciones de los servicios públicos esenciales para la comunidad.

La administración de Coopelectric es fuertemente cuestionada por la comunidad por las deficiencias en los servicios que brinda y la falta de respuestas. Ademas, en los últimos años la Cooperativa Eléctrica de Olavarría viene presentando balances económicos negativos en forma recurrente y es una de las acumula mayores deudas con el mayorista Camesa.

Por último, el Municipio confirmó que ya fue notificado el Consejo de Administración de la Cooperativa, así como el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), sobre la finalización del contrato de concesión de los servicios de distribución de energía eléctrica, agua potable y demás servicios anexos en el Partido de Olavarría.