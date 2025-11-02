Provincial
Kicillof pidió a Milei “escuchar, corregir y dialogar” ante la crisis social y económica
El gobernador bonaerense Axel Kicillof publicó una carta dirigida al presidente Javier Milei en la que advierte sobre las consecuencias sociales del actual modelo económico y reclama un cambio de rumbo. En el texto, el mandatario provincial sostiene que la política económica nacional provoca “recesión, pérdida de empleo y angustia social”, al tiempo que exige una actitud de diálogo y respeto hacia los gobernadores.
Kicillof denuncia además una grave situación de emergencia en la provincia de Buenos Aires, donde —según afirma— se acumulan recortes, obras paralizadas y una creciente demanda social. El gobernador bonaerense exhorta al presidente a “escuchar, corregir y dialogar” no con los mercados, sino con la gente, en un llamado directo a recomponer la relación entre la Nación y las provincias.
Carta completa de Axel Kicillof a Javier Milei
Carta al Presidente Javier Milei
Señor Presidente:
Los resultados de las elecciones nacionales del 26 de octubre fueron favorables para su fuerza política. Sin embargo, las calamidades que su modelo económico provoca en nuestra sociedad siguen su curso. Jubilados, trabajadores, comerciantes, industriales, estudiantes, sectores vulnerables y sectores medios continúan siendo golpeados por un ajuste que se traduce en recesión, feroz caída del consumo y las ventas, pérdida de empleo y, sobre todo, angustia y desesperación.
Valoro que haya decidido dejar de insultar a quienes piensan distinto. Pero su tarea, señor Presidente, es mucho más que eso: se trata de gobernar para todos los argentinos, dentro de la Constitución, respetando el federalismo y defendiendo el interés nacional. Será el pueblo, dentro de dos años, quien decida si cumplió o no con esa tarea.
En esta nueva etapa de su gobierno, usted modificó su tono y su estilo, pero aún le falta lo más importante: enfrentar la realidad. Su plan económico, basado en mantener un dólar bajo y una recesión prolongada para contener los precios, fracasó. Los dólares de Scott Bessent pueden haber sido eficaces para calmar a los mercados financieros, pero de ninguna manera resuelven los problemas de la vida cotidiana de la mayoría de los argentinos. Cabe recordar que usted tuvo que recurrir a este nuevo “salvataje” luego de que su propio plan económico pusiera a la economía y a la sociedad argentina al borde del abismo. Esa realidad debería invitarlo a tener mayor humildad y menos triunfalismo.
A partir de entonces, el presidente Trump asumió un rol inédito en la política nacional. Sus declaraciones, amenazando a los argentinos con “no ser generoso” si su candidato perdía, constituyen un episodio vergonzoso para nuestra democracia. No se registra en la historia argentina una intromisión económica y política de semejante magnitud y tan explícita. Luego, el supuesto emisario de Estados Unidos, Barry Bennet, vino al país a “ordenar” su campaña y su gobierno. Si bien esta intervención puede haber calmado los mercados y contribuido a su resultado electoral, lo hizo al precio de una pérdida de soberanía y dignidad nacional. Y a cambio de compromisos que no se dieron a conocer porque, claramente, no se trata de una sociedad de beneficencia.
Le recuerdo, señor Presidente, que el respaldo del extranjero no reemplaza el respaldo del pueblo argentino. A usted le gusta recordar que “2 + 2 es 4”. Debo señalarle, al respecto, que la suma de quienes no votaron por su fuerza política y los millones de argentinos que no fueron a votar –seguramente desalentados luego de sucesivas frustraciones económicas y decepciones políticas– constituyen una mayoría social que no lo está aplaudiendo precisamente.
Ahora bien, si realmente desea abrir un diálogo con quienes piensan distinto y priorizan los intereses de todos los argentinos, le digo con total claridad: no es buena señal excluir a los gobernadores que considera “enemigos”. Las provincias que usted decidió no convocar representan a más del 40% de la población argentina. Y los gobernadores que las conducimos fuimos elegidos democráticamente, al igual que usted, para defender los intereses de nuestros pueblos. La exclusión de nuestras provincias es un gesto antidemocrático y contrario al espíritu federal.
Por eso lo convoco, una vez más, a reunirnos para articular políticas públicas. No espere de mí insultos ni agresiones; pero tampoco espere que ceda en la defensa de los intereses de mi provincia o en la defensa de las convicciones de mi fuerza política. Resulta innegable que la provincia de Buenos Aires —donde vive casi el 40% de los argentinos, los que lo votaron y los que no— ha sido duramente castigada por su administración. En seguridad, sufrimos recortes arbitrarios; en transporte, la quita de subsidios afecta a millones de bonaerenses; en infraestructura, se paralizaron obras esenciales. A eso se suma la caída de la recaudación producto de la recesión y el aumento de la demanda social.
La situación es de emergencia, y el Gobierno Nacional que usted lidera no puede borrarse ni desertar de sus responsabilidades. El ajuste fiscal al que usted llama “superávit” se construyó en gran medida sobre la quita ilegal de fondos a las provincias. En el caso de Buenos Aires, se eliminaron el Fondo de Seguridad, el Fondo de Incentivo Docente, el Fondo Compensador para los Jubilados, se paralizaron 1.000 obras y 16.000 viviendas, entre otros. Nos debe a los bonaerenses más de doce millones de millones de pesos. Ese supuesto ahorro nacional está hecho con recursos que le pertenecen al pueblo de mi Provincia y de las demás. La Provincia de Buenos Aires es la más poblada del país, la que más produce y la que menos recursos recibe: aporta el 40% de la recaudación nacional y recibe apenas el 7%. Eso no es austeridad: es injusticia estructural.
Además de las deudas que tiene su Gobierno con las Provincias –planteadas con firmeza por mis colegas en la reunión a la que decidió excluirme– usted propone discutir una agenda de reformas. Las reformas que Argentina necesita deben estar orientadas a promover un desarrollo federal con justicia social, a fortalecer los intereses nacionales en un mundo caótico, y a favorecer un Estado eficaz, capaz de corregir las desigualdades que fracturan a nuestro país. Aún no se conoce el contenido preciso de sus propuestas para esta nueva etapa, pero las declaraciones –de sus funcionarios y de los nuevos accionistas extranjeros de su gobierno– insinúan una dirección que agravará las desigualdades de nuestra sociedad. Las reformas prometidas no contienen soluciones para una economía paralizada, para una industria nacional quebrada ni para un pueblo que la está pasando mal. Como dirigente de la fuerza política ratificada el domingo como principal fuerza de la oposición, le aseguro que se equivoca si cree que, por participar de fotos o reuniones, el peronismo va a acompañar reformas que quiten derechos, destruyan la producción y ahoguen aún más a una sociedad golpeada, endeudada y sin horizonte de progreso.
Una vez más le propongo discutir estas cuestiones —y las que usted quiera agregar— con seriedad. Así como lo hice la noche del 7 de septiembre después de que nuestra fuerza política obtuviera un triunfo contundente en las elecciones provinciales, en las cuales se ratificó el rumbo de nuestra gestión, vuelvo a hacerlo ahora que nos tocó perder por un escaso margen en la elección nacional en la Provincia. No todo se trata de consignas e insultos; la campaña ya terminó. En virtud de nuestras responsabilidades, estamos obligados a coordinar para proteger a los que más sufren, reactivar la producción, fortalecer el federalismo y garantizar que las provincias reciban lo que les corresponde.
Su gobierno desertó de sus obligaciones en materia de salud, educación, infraestructura, protección del trabajo, alimentación; quitó remedios y asistencia a los jubilados, pacientes oncológicos y personas con discapacidad. En nuestra provincia, muchísimos bonaerenses tienen crecientes dificultades para afrontar el alquiler, los servicios, los remedios y hasta la comida. Desde el gobierno provincial y los municipios intentamos dar respuestas a una demanda cada vez mayor. Para que tenga una idea, sólo en los comedores escolares y comunitarios reciben alimento más de 4 millones de bonaerenses y la necesidad crece. Se necesita al Estado para afrontar esta emergencia y usted no puede permanecer indiferente. Imagínese si tuviéramos todos esa actitud.
Presidente Milei: los argentinos la están pasando mal. Las familias están endeudadas, los comercios vacíos, la industria paralizada, los salarios pulverizados. Los municipios y las provincias sostienen con esfuerzo lo que el Estado nacional abandona. Su política económica está destruyendo el tejido social y productivo de la Argentina. Por eso le pido que escuche, que corrija, que dialogue. No con los mercados, sino con la gente. No con los poderosos de afuera, sino con los trabajadores, los empresarios y los gobernadores de su propio país. El futuro de la Argentina no se construye con odio ni sometimiento, sino con respeto, cooperación y amor a la Patria.
Provincial
Larroque: “Debemos resolver las internas sin mezquindades para devolverle al peronismo su potencia histórica”
El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, analizó el escenario político pos electoral y reafirmó la necesidad de recuperar la potencia histórica del peronismo, vinculada —según expresó— con “la representación y la interpretación de los problemas reales de la gente”.
En su análisis, Larroque subrayó el liderazgo de Axel Kicillof y destacó el compromiso del gobierno provincial con los bonaerenses. “Seguimos de pie trabajando y gestionando todos los días con lo que es nuestro mandato, que es defender a los 17 millones de bonaerenses y empezar a construir una alternativa de cara a lo que viene”, afirmó.
El funcionario advirtió que “los problemas siguen existiendo más allá de este estado de sensación que se generó producto de esta intervención extranjera. Hoy objetivamente tenemos que decir que nos gobierna una fuerza de ocupación en la Argentina; es un hecho gravísimo”.
Respecto del resultado electoral, sostuvo que “la elección en la Provincia de Buenos Aires fue muy pareja, casi un empate”, y recordó que “en septiembre pudimos ofrecer una idea de futuro y ganar con toda claridad por 14 puntos”. Según el ministro, la diferencia final se debió a factores “extraordinarios, como la intervención inédita del expresidente estadounidense Donald Trump en el proceso electoral argentino”.
Al referirse al rol del peronismo, Larroque señaló que “el peronismo es territorio y movimiento obrero, y todo lo que tiene que ver con la representación de los trabajadores. Creo que nunca podemos perder de vista eso. Además, es práctico, es simple: si queremos analizar la historia argentina y cómo el peronismo pudo ganar la representación de las mayorías, el gran mérito siempre fue la simpleza, el no enredarse, definir pragmáticamente sus tensiones y ofrecer capacidad de ejecución”.
Durante una entrevista en Radio 10, el ministro observó que “a veces las discusiones o la dinámica internista te llevan a alejarte de la sociedad y de los debates que realmente preocupan en el día a día”.
En esa línea, sostuvo que “tenemos que resolver eso correctamente, sin mezquindad, sin egoísmo, sin pensar en la realidad particular de cada sector, sino observando cómo le devolvemos al peronismo su potencia histórica, que tiene que ver con la representación y la interpretación de los problemas reales de la gente”.
Consultado sobre la exclusión de Kicillof de la reunión de gobernadores convocada por el presidente Javier Milei, Larroque expresó: “Nosotros venimos padeciendo una discriminación desde el primer día del gobierno de Milei, una agresión, todos los epítetos que hemos escuchado. El por qué lo desconozco. Puedo inferir explicaciones más de carácter psicológico de la propia personalidad del presidente o, en términos políticos, quizás un intento de aislar al gobernador de la provincia que cuenta nada más ni nada menos que con el 40% de la población. Me parece que es un grave error del presidente y, lejos de debilitarlo, si la intención es esa, van a terminar fortaleciendo a Axel”.
Finalmente, Larroque remarcó: “En 2027, en la Casa Rosada, tiene que volver a haber un peronista, o un argentino o argentina que piense en los sufrimientos que hoy están padeciendo las mayorías en nuestro país”.
Provincial
La Provincia incorporará más de 2.000 nuevos residentes a su sistema de salud
El Ministerio de Salud bonaerense anunció que este año se incorporarán 2.010 jóvenes profesionales al sistema provincial de residencias, lo que representa un aumento del 8% respecto a 2024, cuando ingresaron 1.861. Los nuevos residentes se sumarán a los hospitales bonaerenses a partir del 1° de noviembre, tras finalizar ayer la segunda readjudicación de cargos 2025 en la Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara”.
Crece la cobertura en especialidades estratégicas
Con este incremento, la cobertura total de cupos pasó del 80,2% al 87%, mientras que en las especialidades estratégicas —las de mayor necesidad en el sistema de salud— la cobertura trepó del 64,8% al 82,4%, un avance de 17,6 puntos porcentuales en comparación con el año pasado.
Entre las especialidades con mayores avances se destacan:
- Clínica médica, con un 90% de los cupos cubiertos (168 ingresos).
- Pediatría, también con un 90% (192 nuevos ingresos).
- Psiquiatría de adultos y psiquiatría infanto-juvenil, que alcanzaron el 100% de cobertura, en áreas de alta demanda tanto en el sector público como en el privado.
- Medicina general, que pasó del 50% de ocupación en 2024 al 70% este año, con 97 nuevos residentes.
Además, más de 50 especialidades lograron cubrir el 100% de los cupos disponibles, entre ellas cirugía general, psicología clínica, tocoginecología y terapia ocupacional.
Formación, condiciones laborales y políticas de incentivo
El sistema de residencias constituye una instancia de formación de posgrado intensiva y en servicio, que combina trabajo y estudio dentro de los hospitales públicos de la provincia. Abarca las distintas disciplinas del equipo de salud en todos los niveles de atención.
Para fortalecer el ingreso y la permanencia, el Ministerio de Salud implementó políticas de acompañamiento como el programa de Pre Residencias y otras medidas destinadas a mejorar las condiciones laborales. Entre ellas, se destacan la reducción de la jornada laboral y del tiempo de guardia, la mejora en las condiciones de trabajo y la eliminación del aporte obligatorio a la Caja de Médicos, una demanda histórica del sector.
Provincial
Kicillof: “La gente quiere algo nuevo y hay que proponer cosas más concretas”
El gobernador bonaerense Axel Kicillof se mostró reflexivo tras las elecciones legislativas en las que La Libertad Avanza se impuso por 0,5 puntos en la provincia de Buenos Aires. Reconoció que “el frenar a Milei no alcanzó: la gente quiere algo nuevo” y advirtió que el oficialismo nacional “salvó las papas en lo financiero para llegar a la elección, pero ahora trae unas reformas que son nefastas”.
Durante una entrevista en C5N, el mandatario analizó el escenario político y económico posterior a los comicios. “Pasaron miles de cosas, pero la más relevante fue la intervención de Trump. Esa reciprocidad es totalmente novedosa”, aseguró. En ese sentido, agregó: “La orden de Trump ordenó a la derecha argentina. Veremos qué consecuencias tiene su intervención”.
Críticas al préstamo de Estados Unidos y advertencia por los recursos naturales
Kicillof apuntó directamente contra la reciente asistencia financiera de Estados Unidos al Gobierno nacional y su impacto electoral. “Esa plata no va a mejorar la vida de las personas”, dijo, y consideró que “fue inédito que el Tesoro norteamericano vendiera dólares para sostener el tipo de cambio: está fuera de todos los manuales”.
Además, el gobernador bonaerense planteó una pregunta al Ejecutivo nacional que generó repercusión: “Le pregunto al gobierno si le puso una latita a los recursos naturales del país”. En su análisis, calificó como “una extorsión” las declaraciones del expresidente Donald Trump en respaldo a Javier Milei. “Trump amenazó al país. Fue el jefe de campaña de Milei”, sostuvo.
Kicillof aseguró que el acuerdo financiero “puede haber estabilizado los mercados”, pero remarcó que la situación social es crítica. “Hay 200 mil nuevos desempleados, el turismo está roto, la construcción destruida y el comercio en sus peores niveles históricos”, detalló.
A pesar de la derrota, Kicillof valoró el desempeño electoral de su espacio. “El electorado que nos acompañó en septiembre también nos acompañó en octubre”, expresó. Y destacó: “El 41 % de Fuerza Patria es muy importante en una elección de medio término. No sólo renovamos las 15 bancas, sino que logramos un diputado más”.
El gobernador enfatizó que “desde el retorno de la democracia, es el mejor resultado del peronismo en una elección legislativa provincial”, y planteó que el desafío hacia adelante será “seguir atendiendo la emergencia de alimentos y remedios” y, al mismo tiempo, “proponer algo atractivo y novedoso para la sociedad”.
Kicillof y su mirada hacia 2027
En relación a su futuro político, Kicillof fue concreto: “Tenemos que reconstruir la fuerza política y luego buscar al mejor candidato”. Aseguró que el peronismo “está vivo” y descartó cualquier lectura derrotista. “No veo que le hayan puesto el clavo a nadie”, sostuvo.
De cara al próximo ciclo electoral, planteó que “el frenar a Milei no alcanzó: la gente quiere algo nuevo y hay que proponer cosas más concretas”. En ese sentido, llamó a “reemplazar a Milei con alguien que cuide la democracia, la soberanía, la industria y el trabajo”, como parte de un programa político que vuelva a conectar con las demandas sociales.