Olavarría: advierten que el hospital “está en fase de colapso” y que “ya se está haciendo una selección de pacientes”

La presidenta de la Asociación de Profesionales de Olavarría, Alejandra Capriata, aseguró que la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del hospital municipal “está en fase de colapso” y puso en dudas los datos de ocupación que da a conocer el gobierno local a diario.

“La terapia está llena, la sala Covid también está llena y si llegan pacientes graves a la guardia no se los puede pasar a la terapia. Ya se hace una selección de pacientes, lamentablemente. Esto es lo grave”, aseguró la médica al programa “La Primera Mañana” de Cadena 103.

Y advirtió: “La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva recomienda dos enfermeros por paciente respirado y acá hay 2 o 3 enfermeros por turno con nueve pacientes respirados. No llegamos ni a la esquina”.

El viernes, una enfermera de Terapia Intensiva junto al secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría, José Stuppia, brindaron una conferencia de prensa en la puerta del hospital para dar a conocer el grave faltante de personal en la terapia intensiva. La trabajadora además señaló que el centro de salud sólo cuenta con 9 camas de terapia intensiva y no 20 como informa el municipio al difundir los datos de ocupación.

“Estamos frente a una crisis de salud pública, no tenemos enfermeros para la UTI que está siendo desafiada al extremo. Los enfermeros se expresaron públicamente, queremos saber la respuesta del municipio. Tienen que explicar cómo se contratará personal para sostener este momento crítico”, demandó la titular de la Asociación de Profesionales de Olavarría.

Y agregó: “Todos sabemos que no hay 20 camas de UTI, son 9 camas de UTI y 9 de UCO, unidad coronaria. En la UTI hay pacientes con Covid respirados. En la otra mitad están pacientes en estado intermedio que no están tan graves pero necesitan cuidados especiales. No tenemos 20 camas de UTI, no tenemos 20 respiradores”.

“La situación es muy grave y no se están tomando las medidas necesarias”

Capriata reclamó medidas urgentes para reducir la circulación y así “ralentizar los contagios”. En ese contexto, consideró necesario suspender las clases presenciales durante las próximas semanas.

“Tenemos 25 muertos en la última semana y más de 40 en abril. Adentro del hospital estamos viviendo un caos, una situación inédita y muy grave. Le puede pasar a cualquiera que llegue al hospital y no lo van a poder atender. Por eso se deben tomar medidas para ralentizar los contagios”, aseguró la médica pediatra.

“El problema es el agotamiento por el exceso de trabajo, se está trabajando todos los días a destajo. El hospital estaba justo con su personal antes de la pandemia. Se incorporaron trabajadores pero no en terapia intensiva”, criticó.

“En la peor situación de la pandemia no podemos poner en discusión si afectamos o no los bares, es una tomada de pelo a los trabajadores de salud. La situación es muy grave y no se están tomando las medidas necesarias”, consideró Capriata.

Y advirtió: “Hasta que no se le muere alguien en la familia lamentablemente la gente no entiende completamente la situación. Ahora estamos en la fase de colapso de la UTI y la institución. No vamos a tener lugar para meter pacientes”.

“Al Intendente se lo llamó desde la guardia y no fue”

La titular de la Asociación de Profesionales de Olavarría también apuntó contra Ezequiel Galli y relató: “Al Intendente se lo llamó desde la guardia y no fue. Se lo llamó para que fuera a ver lo que estaba pasando. Una cosa es dar las condolencias por Twitter y otra es ver la realidad en la UTI y la sala Covid. Esa realidad la tiene que saber el Intendente y las autoridades de salud se la tienen que hacer saber”.

