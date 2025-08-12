Provincial
Obras históricas en Dock Sud: inversión millonaria para ampliar el puerto
El gobernador Axel Kicillof encabezó este martes, junto al intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi, el inicio de las obras de ampliación del muelle del puerto de Dock Sud, un proyecto que contará con una inversión privada de 143 millones de dólares por parte de Exolgan.
Durante el acto, Kicillof destacó que se trata de “una de las inversiones más importantes que está recibiendo el país” y que permitirá posicionar al puerto en el mapa internacional del manejo de contenedores.
El mandatario provincial aseguró que “es un día histórico que implica desarrollo y futuro para los bonaerenses” y remarcó que el trabajo coordinado en el sistema portuario es clave para fortalecer la competitividad genuina de la provincia y del país.
Las obras comenzaron con la demolición de una de las tres grúas pórtico obsoletas y contemplan ensanchar el canal para recibir buques de última generación que actualmente operan en otros países.
Por su parte, Ferraresi celebró la iniciativa al afirmar que “nos va a permitir contar con otro puerto de primer nivel en el país” y valoró la confianza de la inversión privada en Avellaneda y en la provincia.
El plan incluye la incorporación de cuatro nuevas grúas, equipamiento moderno y mejoras que permitirán incrementar la capacidad operativa, recibir barcos de mayor porte y operar tres buques en simultáneo.
El CEO de Exolgan, Roberto Negro, explicó que la construcción del nuevo muelle permitirá sostener las nuevas grúas y sumar obras complementarias para fortalecer la actividad portuaria.
En el lanzamiento también participaron la presidenta del Consorcio de Gestión del puerto, Carla Monrabal; el subsecretario de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero; la jefa de Gabinete municipal, Magdalena Sierra; y otras autoridades provinciales y locales.
Provincial
Kicillof cuestionó el ajuste nacional y defendió el plan hídrico bonaerense en el cierre del CONAGUA
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes en Mar del Plata el cierre del XXVIII Congreso Nacional del Agua (CONAGUA), considerado el ámbito técnico-científico y de gestión del agua más importante del país. El evento, realizado en el Hotel Provincial, reunió a funcionarios, académicos y especialistas para debatir y diseñar políticas hídricas eficientes y sostenibles.
Durante la conferencia “Gobernanza del agua en un país federal”, Kicillof criticó duramente el accionar del Gobierno nacional: “Lo que ha hecho el Gobierno nacional desde que consideró impulsar un negacionismo de la crisis climática que ya tiene consecuencias concretas: subejecutó presupuestos, detuvo obras y desfinanció proyectos de investigación muy importantes”. En contraposición, destacó que la Provincia avanza en planes hídricos clave, como el del Gran La Plata, Bahía Blanca, la ampliación del Río Luján y el Plan Maestro de la Cuenca del Río Salado.
El Congreso, que se realiza desde 1963, presentó más de 400 investigaciones y trabajos académicos, con mesas de debate sobre gestión de cuencas, saneamiento y riesgo hídrico, orientadas a encontrar soluciones innovadoras para las demandas sociales y productivas.
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, subrayó que la obra pública y la gobernanza del agua deben ser herramientas para reducir desigualdades, mientras que el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, agradeció al gobierno bonaerense por sostener el congreso y reclamó que la política coloque el tema hídrico en el centro de la agenda nacional.
En el tramo final, Kicillof volvió a apuntar contra la gestión nacional: “Paralizar obras esenciales que mitigan los daños ante desastres naturales es incumplir la ley y la Constitución Nacional”, y convocó a expresar el rechazo a las políticas de ajuste el próximo 7 de septiembre.
Más tarde, el Gobernador participó de la Semana Social 2025, organizada por la Comisión Episcopal de Pastoral Social bajo el lema «La Amistad Social como Sueño y Camino. El legado de Francisco», donde se rindió homenaje al Papa. Allí estuvo junto al obispo de Mar del Plata, Ernesto Giobando, ministros provinciales, dirigentes y más de una docena de intendentes.
Provincial
Kicillof: “Milei vino un rato a sacarse una foto, pero no se anima a caminar los barrios de La Matanza”
El gobernador Axel Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario inauguraron este jueves la Escuela Primaria N°218 en La Matanza y recorrieron las obras de repavimentación que se realizan en el barrio Sarmiento. El acto contó con la participación del director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y el intendente Fernando Espinoza.
Kicillof destacó: “Vinimos para inaugurar una nueva escuela, recorrer las obras que están en marcha y firmar convenios que traerán más asfalto y dignidad a La Matanza”. Además, entregó 430 escrituras gratuitas a familias del distrito, subrayando que representan “la tranquilidad de que nadie podrá quitarles lo que es suyo”.
En tono crítico hacia el presidente, afirmó: “Javier Milei viene un rato a La Matanza solo para sacarse una foto, pero no se anima a recorrer los barrios porque allí se encontraría con fábricas que cierran, comercios que no venden y trabajadores que no llegan a fin de mes”. Y agregó: “Si no se lo podemos decir en persona, se lo diremos el 7 de septiembre votando la boleta de Fuerza Patria”.
La nueva escuela, construida con una inversión de $401 millones, tendrá capacidad para 360 estudiantes y aliviará la matrícula de la EEP N°88. Las obras en el barrio Sarmiento incluyen repavimentación, redes pluviales, viales y eléctricas, veredas, equipamiento urbano, parquización y forestación.
Magario remarcó: “Los que gobernamos debemos elegir si priorizamos a los que más tienen o a los que más lo necesitan. Nosotros vamos a seguir defendiendo los derechos del pueblo trabajador bonaerense”. También cuestionó la paralización de la obra pública por parte del Gobierno nacional y sostuvo que “aún faltan más escuelas, hospitales y cloacas”.
Durante la jornada, Kicillof y la directora ejecutiva del OPISU, Romina Barrios, firmaron un convenio por $5.930 millones para pavimentación, veredas e iluminación en el barrio 17 de Marzo. Espinoza celebró la entrega de escrituras como “un acto de justicia social” y Larroque enfatizó que “estas escrituras no son un regalo, son un derecho”.
Provincial
La Cámara Electoral frenó el cambio masivo de lugares de votación en La Matanza
La Cámara Nacional Electoral dejó sin efecto el cambio de lugares de votación en el partido bonaerense de La Matanza, que había sido dispuesto por el juez federal Alejo Ramos Padilla. La decisión, firmada el 7 de agosto de 2025, revierte una medida que afectaba a más de un millón de votantes, alrededor del 80% del padrón electoral de la sección 61, quienes iban a ser reasignados a nuevos establecimientos.
El tribunal, integrado por los jueces Daniel Bejas, Alberto R. Dalla Vía y Santiago H. Corcuera, resolvió que las reasignaciones de locales solo podrán mantenerse en casos de fuerza mayor o por la habilitación de nuevas mesas producto del crecimiento del padrón. Asimismo, ordenó suspender la publicación de los nuevos establecimientos y garantizar la adecuada difusión de los locales definitivos tanto a la ciudadanía como a las fuerzas políticas.
La resolución surge en el marco de varios expedientes vinculados a la cartografía electoral del distrito, entre ellos los presentados por la Municipalidad de La Matanza y el gobernador Axel Kicillof, quienes objetaron los cambios dispuestos por Ramos Padilla.
La Cámara recordó que ya en diciembre de 2024 había establecido que cualquier modificación de la cartografía debía posponerse hasta después del proceso electoral nacional de 2025. Pese a ello, el juez federal avanzó con la reasignación masiva de los establecimientos, lo que fue considerado por el tribunal como una medida que, en los hechos, implicaba modificar la cartografía electoral, lo cual requiere un proceso formal con participación de todas las partes interesadas.
“Las modificaciones incorporadas al esquema de selección y asignación de locales de votación en la jurisdicción implican, en la práctica, un cambio de locales de aproximadamente el 80% de los electores”, advirtió el fallo.
En línea con el artículo 77 del Código Electoral Nacional, que fija en 30 días el plazo mínimo para la designación de locales antes del comicio, el tribunal insistió en que los cambios deben ser excepcionales y estar debidamente justificados. También citó la Acordada 49/2020, que prioriza la cercanía entre el domicilio de los votantes y los establecimientos.
La Cámara resolvió que se debe conservar el orden de prioridad de los locales utilizados en las elecciones nacionales de 2023 o, en su defecto, asignarles una distribución que garantice la mayor coincidencia posible con la anterior, de modo de no alterar la previsibilidad del proceso electoral.
La decisión busca evitar el ausentismo y garantizar que el electorado tenga plena información y previsibilidad sobre el lugar en el que debe emitir su voto. También apunta a preservar la transparencia y equidad del proceso en un distrito clave para las elecciones nacionales.
El impacto de la medida alcanza tanto a los votantes como a las autoridades electorales y agrupaciones políticas, que deberán ajustarse a la disposición de la Cámara en plena cuenta regresiva hacia los comicios de 2025.