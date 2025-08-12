Obras históricas en Dock Sud: inversión millonaria para ampliar el puerto

La Cámara Nacional Electoral dejó sin efecto el cambio de lugares de votación en el partido bonaerense de La Matanza, que había sido dispuesto por el juez federal Alejo Ramos Padilla. La decisión, firmada el 7 de agosto de 2025, revierte una medida que afectaba a más de un millón de votantes, alrededor del 80% del padrón electoral de la sección 61, quienes iban a ser reasignados a nuevos establecimientos.

El tribunal, integrado por los jueces Daniel Bejas, Alberto R. Dalla Vía y Santiago H. Corcuera, resolvió que las reasignaciones de locales solo podrán mantenerse en casos de fuerza mayor o por la habilitación de nuevas mesas producto del crecimiento del padrón. Asimismo, ordenó suspender la publicación de los nuevos establecimientos y garantizar la adecuada difusión de los locales definitivos tanto a la ciudadanía como a las fuerzas políticas.

La resolución surge en el marco de varios expedientes vinculados a la cartografía electoral del distrito, entre ellos los presentados por la Municipalidad de La Matanza y el gobernador Axel Kicillof, quienes objetaron los cambios dispuestos por Ramos Padilla.

La Cámara recordó que ya en diciembre de 2024 había establecido que cualquier modificación de la cartografía debía posponerse hasta después del proceso electoral nacional de 2025. Pese a ello, el juez federal avanzó con la reasignación masiva de los establecimientos, lo que fue considerado por el tribunal como una medida que, en los hechos, implicaba modificar la cartografía electoral, lo cual requiere un proceso formal con participación de todas las partes interesadas.

“Las modificaciones incorporadas al esquema de selección y asignación de locales de votación en la jurisdicción implican, en la práctica, un cambio de locales de aproximadamente el 80% de los electores”, advirtió el fallo.

En línea con el artículo 77 del Código Electoral Nacional, que fija en 30 días el plazo mínimo para la designación de locales antes del comicio, el tribunal insistió en que los cambios deben ser excepcionales y estar debidamente justificados. También citó la Acordada 49/2020, que prioriza la cercanía entre el domicilio de los votantes y los establecimientos.

La Cámara resolvió que se debe conservar el orden de prioridad de los locales utilizados en las elecciones nacionales de 2023 o, en su defecto, asignarles una distribución que garantice la mayor coincidencia posible con la anterior, de modo de no alterar la previsibilidad del proceso electoral.

La decisión busca evitar el ausentismo y garantizar que el electorado tenga plena información y previsibilidad sobre el lugar en el que debe emitir su voto. También apunta a preservar la transparencia y equidad del proceso en un distrito clave para las elecciones nacionales.

El impacto de la medida alcanza tanto a los votantes como a las autoridades electorales y agrupaciones políticas, que deberán ajustarse a la disposición de la Cámara en plena cuenta regresiva hacia los comicios de 2025.