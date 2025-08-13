Provincial
Por la falta de patentes, Provincia lanzará “placas alternativas” hasta que se solucione
El ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, advirtió que la escasez de chapas patente es una situación crítica que afecta la seguridad vial y que es responsabilidad exclusiva de Nación, tras el cierre de la Casa de la Moneda.
El funcionario señaló que el problema crece mes a mes, con un número creciente de vehículos circulando sin dominio visible. “Muchos cuentan con el certificado de tramitación, pero otros lo hacen por viveza, lo que complica la fiscalización, la prevención de accidentes y la investigación de delitos”, sostuvo en diálogo con FM Futurock.
Para mitigar el impacto, Marinucci anunció que la Provincia avanza en una resolución para habilitar una placa alternativa oficial que permita identificar los vehículos. “Si Nación regulariza la entrega, quedará como normativa para casos puntuales, como robos, extravíos o pérdidas por inundaciones”, explicó.
El ministro también cuestionó a quienes retiran voluntariamente la chapa patente para evadir fotomultas. “Las cámaras están para prevenir infracciones, no para recaudar, y quienes critican su uso son muchas veces los mismos que incumplen la ley”, advirtió.
Obras históricas en Dock Sud: inversión millonaria para ampliar el puerto
El gobernador Axel Kicillof encabezó este martes, junto al intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi, el inicio de las obras de ampliación del muelle del puerto de Dock Sud, un proyecto que contará con una inversión privada de 143 millones de dólares por parte de Exolgan.
Durante el acto, Kicillof destacó que se trata de “una de las inversiones más importantes que está recibiendo el país” y que permitirá posicionar al puerto en el mapa internacional del manejo de contenedores.
El mandatario provincial aseguró que “es un día histórico que implica desarrollo y futuro para los bonaerenses” y remarcó que el trabajo coordinado en el sistema portuario es clave para fortalecer la competitividad genuina de la provincia y del país.
Las obras comenzaron con la demolición de una de las tres grúas pórtico obsoletas y contemplan ensanchar el canal para recibir buques de última generación que actualmente operan en otros países.
Por su parte, Ferraresi celebró la iniciativa al afirmar que “nos va a permitir contar con otro puerto de primer nivel en el país” y valoró la confianza de la inversión privada en Avellaneda y en la provincia.
El plan incluye la incorporación de cuatro nuevas grúas, equipamiento moderno y mejoras que permitirán incrementar la capacidad operativa, recibir barcos de mayor porte y operar tres buques en simultáneo.
El CEO de Exolgan, Roberto Negro, explicó que la construcción del nuevo muelle permitirá sostener las nuevas grúas y sumar obras complementarias para fortalecer la actividad portuaria.
En el lanzamiento también participaron la presidenta del Consorcio de Gestión del puerto, Carla Monrabal; el subsecretario de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero; la jefa de Gabinete municipal, Magdalena Sierra; y otras autoridades provinciales y locales.
Kicillof cuestionó el ajuste nacional y defendió el plan hídrico bonaerense en el cierre del CONAGUA
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes en Mar del Plata el cierre del XXVIII Congreso Nacional del Agua (CONAGUA), considerado el ámbito técnico-científico y de gestión del agua más importante del país. El evento, realizado en el Hotel Provincial, reunió a funcionarios, académicos y especialistas para debatir y diseñar políticas hídricas eficientes y sostenibles.
Durante la conferencia “Gobernanza del agua en un país federal”, Kicillof criticó duramente el accionar del Gobierno nacional: “Lo que ha hecho el Gobierno nacional desde que consideró impulsar un negacionismo de la crisis climática que ya tiene consecuencias concretas: subejecutó presupuestos, detuvo obras y desfinanció proyectos de investigación muy importantes”. En contraposición, destacó que la Provincia avanza en planes hídricos clave, como el del Gran La Plata, Bahía Blanca, la ampliación del Río Luján y el Plan Maestro de la Cuenca del Río Salado.
El Congreso, que se realiza desde 1963, presentó más de 400 investigaciones y trabajos académicos, con mesas de debate sobre gestión de cuencas, saneamiento y riesgo hídrico, orientadas a encontrar soluciones innovadoras para las demandas sociales y productivas.
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, subrayó que la obra pública y la gobernanza del agua deben ser herramientas para reducir desigualdades, mientras que el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, agradeció al gobierno bonaerense por sostener el congreso y reclamó que la política coloque el tema hídrico en el centro de la agenda nacional.
En el tramo final, Kicillof volvió a apuntar contra la gestión nacional: “Paralizar obras esenciales que mitigan los daños ante desastres naturales es incumplir la ley y la Constitución Nacional”, y convocó a expresar el rechazo a las políticas de ajuste el próximo 7 de septiembre.
Más tarde, el Gobernador participó de la Semana Social 2025, organizada por la Comisión Episcopal de Pastoral Social bajo el lema «La Amistad Social como Sueño y Camino. El legado de Francisco», donde se rindió homenaje al Papa. Allí estuvo junto al obispo de Mar del Plata, Ernesto Giobando, ministros provinciales, dirigentes y más de una docena de intendentes.
Kicillof: “Milei vino un rato a sacarse una foto, pero no se anima a caminar los barrios de La Matanza”
El gobernador Axel Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario inauguraron este jueves la Escuela Primaria N°218 en La Matanza y recorrieron las obras de repavimentación que se realizan en el barrio Sarmiento. El acto contó con la participación del director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y el intendente Fernando Espinoza.
Kicillof destacó: “Vinimos para inaugurar una nueva escuela, recorrer las obras que están en marcha y firmar convenios que traerán más asfalto y dignidad a La Matanza”. Además, entregó 430 escrituras gratuitas a familias del distrito, subrayando que representan “la tranquilidad de que nadie podrá quitarles lo que es suyo”.
En tono crítico hacia el presidente, afirmó: “Javier Milei viene un rato a La Matanza solo para sacarse una foto, pero no se anima a recorrer los barrios porque allí se encontraría con fábricas que cierran, comercios que no venden y trabajadores que no llegan a fin de mes”. Y agregó: “Si no se lo podemos decir en persona, se lo diremos el 7 de septiembre votando la boleta de Fuerza Patria”.
La nueva escuela, construida con una inversión de $401 millones, tendrá capacidad para 360 estudiantes y aliviará la matrícula de la EEP N°88. Las obras en el barrio Sarmiento incluyen repavimentación, redes pluviales, viales y eléctricas, veredas, equipamiento urbano, parquización y forestación.
Magario remarcó: “Los que gobernamos debemos elegir si priorizamos a los que más tienen o a los que más lo necesitan. Nosotros vamos a seguir defendiendo los derechos del pueblo trabajador bonaerense”. También cuestionó la paralización de la obra pública por parte del Gobierno nacional y sostuvo que “aún faltan más escuelas, hospitales y cloacas”.
Durante la jornada, Kicillof y la directora ejecutiva del OPISU, Romina Barrios, firmaron un convenio por $5.930 millones para pavimentación, veredas e iluminación en el barrio 17 de Marzo. Espinoza celebró la entrega de escrituras como “un acto de justicia social” y Larroque enfatizó que “estas escrituras no son un regalo, son un derecho”.