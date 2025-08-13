Por la falta de patentes, Provincia lanzará “placas alternativas” hasta que se solucione

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes en Mar del Plata el cierre del XXVIII Congreso Nacional del Agua (CONAGUA), considerado el ámbito técnico-científico y de gestión del agua más importante del país. El evento, realizado en el Hotel Provincial, reunió a funcionarios, académicos y especialistas para debatir y diseñar políticas hídricas eficientes y sostenibles.

Durante la conferencia “Gobernanza del agua en un país federal”, Kicillof criticó duramente el accionar del Gobierno nacional: “Lo que ha hecho el Gobierno nacional desde que consideró impulsar un negacionismo de la crisis climática que ya tiene consecuencias concretas: subejecutó presupuestos, detuvo obras y desfinanció proyectos de investigación muy importantes”. En contraposición, destacó que la Provincia avanza en planes hídricos clave, como el del Gran La Plata, Bahía Blanca, la ampliación del Río Luján y el Plan Maestro de la Cuenca del Río Salado.

El Congreso, que se realiza desde 1963, presentó más de 400 investigaciones y trabajos académicos, con mesas de debate sobre gestión de cuencas, saneamiento y riesgo hídrico, orientadas a encontrar soluciones innovadoras para las demandas sociales y productivas.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, subrayó que la obra pública y la gobernanza del agua deben ser herramientas para reducir desigualdades, mientras que el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, agradeció al gobierno bonaerense por sostener el congreso y reclamó que la política coloque el tema hídrico en el centro de la agenda nacional.

En el tramo final, Kicillof volvió a apuntar contra la gestión nacional: “Paralizar obras esenciales que mitigan los daños ante desastres naturales es incumplir la ley y la Constitución Nacional”, y convocó a expresar el rechazo a las políticas de ajuste el próximo 7 de septiembre.

Más tarde, el Gobernador participó de la Semana Social 2025, organizada por la Comisión Episcopal de Pastoral Social bajo el lema «La Amistad Social como Sueño y Camino. El legado de Francisco», donde se rindió homenaje al Papa. Allí estuvo junto al obispo de Mar del Plata, Ernesto Giobando, ministros provinciales, dirigentes y más de una docena de intendentes.